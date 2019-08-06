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دراسة: تكيس المبايض يؤدي إلى تضخم القلب عند الفتيات

يرتبط تكيس المبايض بتزايد معدل الخطورة للإصابة بمرض السكري2، وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية، كما يؤدي إلى تضخم القلب لدى الفتيات على المدى الطويل.
تحرير:إسراء سليمان ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
نساء حوامل
نساء حوامل
الحمل والأمومة من أرقى المهام الإنسانية، كل ما تحتاجه المرأة الحامل أن تتعلم جيدًا كيف تحمي جنينها قبل مجيئه من الأمراض، وذلك من خلال تناول أطعمة صحية غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها جسمه من أجل بناء صحي، مع تجنب العادات السيئة مثل التدخين والتعرض للملوثات لفترة طويلة، فأثبتت كثير من الدراسات إن تعرض المرأة للمواد الكيميائية ينتج عنه تدهور في ذاكرة طفلها، وآخر ما جاءت به الدراسات فيما يتعلق بحماية الطفل، إن المرأة التي تعاني من تكيس المبايض تلد أطفالًا يعانون من أمراض القلب، نقلًا عن "dailymail".
قال الباحثون إن الأمهات اللاتي يعانن من تكيس المبايض ينجبن فتيات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب عندما يصبحوا بالغين، حيث كشفت دراسة أجريت على فئران أن تعرض الأطفال لمعدلات عالية من هرمون الذكورة ينتج عنه تضخم القلب، قد يختلط عليك الأمر الآن ولكن عليك أن تتفهم إن تكيس المبايض يعني زيادة معدلات هرمون
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الموجات-الحارة-في-المساء

من الصباح للمساء..تزداد خطورة الموجة الحارة في الليل

يحذر دائمًا خبراء الطقس من التعرض المستمر لأشعة الشمس في الساعات الأولى من النهار، كما يقدمون العديد من النصائح المتعلقة بالإكثار من شرب المياه بكميات كبيرة، إضافة إلى تناول كميات كافية من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من المياه والألياف الغذائية، والابتعاد عن تناول التوابل والأطعمة الحارة؛ لأنها تقلل من معدلات الترطيب في الجسم، ولكن هل سمعت عن خطورة الرطوبة في الليل! حذر الأطباء أيضًا من ارتفاع درجات الحرارة في المساء، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
السرطان-والقلب

العلاج بهرمون الذكورة يسبب النوبات القلبية

قد يبدو تناول التستوستيرون فكرة جيدة لرجل كبير السن، لكن أفادت دراسة جديدة أن العلاج من المرجح أن يكون خطرا على القلب ويسبب العديد من الأزمات القلبية، حسب صحيفة health 24. أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تناولوا علاج التستوستيرون، كان لديهم زيادة طفيفة في خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية في السنوات القليلة الأولى من تناول العلاج. كما يسبب علاج هرمون الذكورة العديد من المخاطر الصحية، منها المساهمة في انقطاع النفس في أثناء النوم، وهو اضطراب يحدث في أثناء النوم، قد يكون خطيرا، إذ يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر.
اسباب-تأخر-الدورة-الشهرية

الأمراض المزمنة.. أسباب انقطاع الدورة الشهرية

تأتي الدورة الشهرية في موعد محدد من كل شهر، ويوصى دائما بتناول أطعمة ومشروبات تقلل من الشعور بالألم؛ على سبيل المثال، البروكلي غني بكميات كبيرة من الكالسيوم، والزبادي واللبن والشوكولاتة أيضا، وبالنسبة للمعادن والفيتامينات فالخضراوات الورقية خيار جيد لذلك، ولكن قد تتأخر الدورة عن موعدها أو لا تأتي على الإطلاق، هل فكرت مسبقا في الأسباب؟ الضغط والتوتر والشعور بالقلق من الأسباب الرئيسية في عدم انتظام دورتك الشهرية، فحاولي قدر الإمكان التخلص من الضغط، والاسترخاء الجيد، نقلا عن "health line".
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تأثير-القهوة-على المرأة-الحامل

دراسة: إفراط الحامل في تناول القهوة يتلف كبد الجنين

الإفراط في تناول القهوة المحملة بكميات كبيرة من الكافيين يؤدي إلى الإصابة بقرحة في المعدة، كما أنه يؤدي إلى الإسهال المستمر وعدم القدرة على النوم لفترات طويلة، وبالنسبة للقولون العصبي، تساعد المكونات التي تحتوي عليها القهوة على تهيج الأمعاء الدقيقة وظهور أعراض القولون العصبي، كما أن تناول كميات كبيرة منها يزيد من إفراز هرمون الإجهاد والتوتر مثل الكورتيزول والأندرينالين، كما أثبتت بعض الدراسات الآثار السلبية لها على المرأة الحامل والجنين، نقلًا عن "dailymail".
الكركم-والحمل

توقف عن تناول الكركم أثناء الحمل.. يسبب مضاعفات

تعطي التوابل مذاق رائع للطعام، لا نستطيع الاستغناء عنها على الإطلاق، ومن بينها الكركم الذي يتميز بلونه الأصفر، فعند مشاهدة الأفلام الهندية من المؤكد إنك لاحظت إن الكركم يعتبر مكون أساسي في كل الأطعمة المتناولة، وذلك لإنه يتمتع بكثير من الفوائد الصحية بداية من التعزيز من الجهاز المناعي إلى تزويد الجسم بمضادات الأكسدة، حيث تعمل على مكافحة الجذور الحرة المسببة لأنواع محددة من السرطان، ولكن توجد بعض الدراسات جاءت بحقائق مختلفة عن مدى تأثيره على الحامل، حسبما ذكر موقع "timesofindia".
فوائد-بذور-الشيا

تقوية عظام الجنين.. أهمية بذور الشيا للحامل

نهتم كثيرًا بالمرأة الحامل خوفًا عليها من حدوث أي مضاعفات في أثناء فترة الحمل، وليس هي فقط بل جنينها أيضًا، فصحة الطفل من صحة الأم، لذا يجب تناول كل ما هو غني بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تساعد في البناء الجيد للطفل، ومن أهم ما يحافظ على صحة المرأة الحامل بذور الشيا، فهي من الحبوب الكاملة التي يستطيع الجسم امتصاصها بسهولة، وفي نفس الوقت تمنحه قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على البروتين والكالسيوم ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3، نقلًا عن "healthline".
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