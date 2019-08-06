دراسة: تكيس المبايض يؤدي إلى تضخم القلب عند الفتيات

يرتبط تكيس المبايض بتزايد معدل الخطورة للإصابة بمرض السكري2، وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية، كما يؤدي إلى تضخم القلب لدى الفتيات على المدى الطويل.

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

نساء حوامل

الحمل والأمومة من أرقى المهام الإنسانية، كل ما تحتاجه المرأة الحامل أن تتعلم جيدًا كيف تحمي جنينها قبل مجيئه من الأمراض، وذلك من خلال تناول أطعمة صحية غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها جسمه من أجل بناء صحي، مع تجنب العادات السيئة مثل التدخين والتعرض للملوثات لفترة طويلة، فأثبتت كثير من الدراسات إن تعرض المرأة للمواد الكيميائية ينتج عنه تدهور في ذاكرة طفلها، وآخر ما جاءت به الدراسات فيما يتعلق بحماية الطفل، إن المرأة التي تعاني من تكيس المبايض تلد أطفالًا يعانون من أمراض القلب، نقلًا عن "dailymail".

قال الباحثون إن الأمهات اللاتي يعانن من تكيس المبايض ينجبن فتيات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب عندما يصبحوا بالغين، حيث كشفت دراسة أجريت على فئران أن تعرض الأطفال لمعدلات عالية من هرمون الذكورة ينتج عنه تضخم القلب، قد يختلط عليك الأمر الآن ولكن عليك أن تتفهم إن تكيس المبايض يعني زيادة معدلات هرمون