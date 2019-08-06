دراسة: تكيس المبايض يؤدي إلى تضخم القلب عند الفتيات

يرتبط تكيس المبايض بتزايد معدل الخطورة للإصابة بمرض السكري2، وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية، كما يؤدي إلى تضخم القلب لدى الفتيات على المدى الطويل.
الحمل والأمومة من أرقى المهام الإنسانية، كل ما تحتاجه المرأة الحامل أن تتعلم جيدًا كيف تحمي جنينها قبل مجيئه من الأمراض، وذلك من خلال تناول أطعمة صحية غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها جسمه من أجل بناء صحي، مع تجنب العادات السيئة مثل التدخين والتعرض للملوثات لفترة طويلة، فأثبتت كثير من الدراسات إن تعرض المرأة للمواد الكيميائية ينتج عنه تدهور في ذاكرة طفلها، وآخر ما جاءت به الدراسات فيما يتعلق بحماية الطفل، إن المرأة التي تعاني من تكيس المبايض تلد أطفالًا يعانون من أمراض القلب، نقلًا عن "dailymail".
قال الباحثون إن الأمهات اللاتي يعانن من تكيس المبايض ينجبن فتيات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب عندما يصبحوا بالغين، حيث كشفت دراسة أجريت على فئران أن تعرض الأطفال لمعدلات عالية من هرمون الذكورة ينتج عنه تضخم القلب، قد يختلط عليك الأمر الآن ولكن عليك أن تتفهم إن تكيس المبايض يعني زيادة معدلات هرمون
قال الباحثون إن الأمهات اللاتي يعانن من تكيس المبايض ينجبن فتيات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب عندما يصبحوا بالغين، حيث كشفت دراسة أجريت على فئران أن تعرض الأطفال لمعدلات عالية من هرمون الذكورة ينتج عنه تضخم القلب، قد يختلط عليك الأمر الآن ولكن عليك أن تتفهم إن تكيس المبايض يعني زيادة معدلات هرمون الذكورة في الدم وبالتالي يصل إلى الجنين عن طريق الأم، وفي هذا الصدد، من المعروف إن النساء اللاتي يعانين من تكيس المبايض لديهن معدلات متزايدة من الإصابة بأمراض القلب، ولكن هذه الدراسة وضحت إنه من الممكن أن ينتقل لأطفالهن وخاصة الفتيات.
اختبار جديد للدم يكتشف الزهايمر قبل سنوات من ظهوره
تؤثر هذه الحالة بنسبة 10% على النساء في سن الإنجاب، وربما تتسبب في العدد من الآثار السلبية مثل زيادة الوزن، وللتأكد بشكل عملي، قام باحثون من معهد كارولينسكا في ستوكهولم باختبار نظرياتهم فيما يتعلق بأثار هرمون الذكورة على مجموعة من الفئران الحوامل في المعمل، من خلال حقن بعضهن بهرمونات ذكورة، حيث إن من السمات الرئيسية لمتلازمة تكيس المبايض ارتفاع في الهرمونات الجنسية الذكورية، وينتج عنها عديد من الآثار الجانبية مثل زيادة ملحوظة في الوزن إضافة إلى تساقط الشعر والبشرة الدهنية، مع ظهور حب الشباب ويصبح الشعر خفيف، كما إن النساء اللاتي يصابن بهذه الحالة يتعرضن لإنقطاع الدورة الشهرية بشكل مؤقت أو دائم وبناء على ذلك يصعب الحمل.
الأمراض المزمنة.. أسباب انقطاع الدورة الشهرية
ومن خلال الدراسة، أثبت الباحثون إنه يوجد أدلة كثيرة فيما يتعلق بأن الكميات المفرطة من هرمون الذكورة أثناء الحمل، ربما تكون أحد المحفزات لإصابة الفتيات بتضخم في القلب عندما يزدادن في النمو، كما كشف الباحثون عند تعرض الفئران لهرمونات الذكورة من خلال الحقن قبل الولادة، أدى ذلك إلى ارتفاعه بشكل كبير في الدم مما أدي إلى حدوث تضخم في القلب عند الولادة، وتسمى هذه الحالة أيضًا بـ"cardiac hypertrophy"(تصبح عضلات القلب أكبر من حجمها أو رفيعة للغاية، ويؤثر ذلك على واحد من كل 500 حالة حول العالم).
التوقف عن التدخين.. كيفية التغلب على سن اليأس
ينتج عنها تقليل قدرة القلب على ضخ الدم بشكل مناسب، مما يسبب آلام في الصدر والدوار وعدم القدرة على التنفس وخفقان مستمر في القلب، وربما تؤدي أيضًا إلى قصور في القلب والسكتات الدماغية أو الموت بالسكتة الدماغية، وفي تعليق على ذلك قال أحد مؤلفي الدراسة:"دراستنا تدعم البحث في الآليات التي ربما تزيد من خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بالنسبة للنساء الحوامل وطفلاتهن، كما كشفنا إن التعرض لهرمون الذكورة أثناء الفترة الحرجة من حياة الجنين بمثابة عامل قوي أكثر من تكيس المبايض، الذي يتميز بآثار طويلة المدى على أمراض القلب والأوعية الدموية".
دراسة: النساء الأكثر عرضة للصداع النصفي
كما أن تكيس المبايض مرتبط بالفعل بتزايد معدل الخطورة للإصابة بمرض السكري2 وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية.
العلاج بهرمون الذكورة يسبب النوبات القلبية