جريمة

ماكيت و12 سيارة إطفاء.. كواليس حريق «ماجيك لاند»

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
حريق- أرشيفية
حريق- أرشيفية
كشف مصدر أمني لـ"التحرير" كواليس الحريق المندلع الآن فى مدينة ملاهي، بمدينة السادس من أكتوبر، «ماجيك لاند»، إذ تبين اندلاع النيران بداية فى ماكيت مصنوع من الفوم والمعدن، ويجسد نمط الحياة فى إحدى المحافظات، وسرعان ما امتدت النيران إلى مبنى محاكاة منشأ من المعدن المدعوم بالخشب المصنع والفوم والمواد الكرتونية كذلك، مما تسبب فى تفاقم النيران بسبب طبيعة المواد التى يحتويها المكان، ورفعت قوات الحماية المدنية عدد سيارات الإطفاء المتعاملة مع النيران إلى 12 سيارة إطفاء حتى الآن، فى محاولة للسيطرة على النيران.
وتبين من الفحص الأمني قيام عامل بإجراء أعمال صيانة باستخدام معدات كهربائية، ووصل شرز متطاير إلى الماكيت الفايبر، مما تسبب فى اندلاع النيران منه، والتى تطايرت بسبب كمية الفايبر التي يحتويها الماكيت إلى مبنى محاكاة، أتت عليه النيران كذلك والتهمت سقفه بالكامل، وما زال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران
اقرأ المزيد
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (11)

22 شهيدا.. وفاة ضحيتين جديدتين في تفجير معهد الأورام

كشفت مصادر طبية ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذى تسببت فيه سيارة مفخخة أمام معهد الأورام بالمنيل، وبلغ عدد شهداء الحادث حتى الآن 22 شهيدًا، إذ تسلمت مشرحة زينهم صباح اليوم الثلاثاء جثامين 10 شهداء من مستشفى قصر العيني، بعدما تسلمت بالأمس جثامين 12 شهيدًا من مستشفى معهد ناصر، بزيادة حالتي وفاة عما أعلنته وزارة الصحة من وفاة 20 شخصا، بينما يوجد كيس أشلاء حسبما أعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمي سابق على ارتفاع عدد الضحايا، ويتولى خبراء الطب الشرعي أخذ عينات بصمة وراثية من الجثامين (DNA) للتحقق من هويتها تمهيدًا لتسليم الجثث إلى ذويهم لدفنهم.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مصرع سائق توكتوك في مشاجرة بشبرا الخيمة

أطلق عاطل الرصاص على سائق توكتوك فأرداه قتيلا في شبرا الخيمة، إثر مشاجرة بينهما للخلاف على مبلغ مالي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى الساحل بوصول المدعو "حسام ك ف - 27 سنة - سائق توكتوك، والسابق اتهامه في 11 قضية سلاح واستعمال قوة وسلاح أبيض ومخدرات ومصاب بطلق ناري بالبطن، وتوفى أثناء عمل الإسعافات اللازمة له. بإخطار اللواء طارق العجيزى مدير الأمن، انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، لموقع الحادث.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق «ماجيك لاند» دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بأكتوبر، في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مدينة ماجيك لاند الترفيهية بأكتوبر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بحسب مصادر في الحماية. كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في ملاهي ماجيك لاند بأكتوبر، تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران. وكشف مصدر أمني لـ"التحرير" أن النيران اندلعت بداية فى ماكيت مصنوع من الفوم والمعدن، وسرعان ما امتدت النيران إلى مبنى محاكاة منشأ من المعدن المدعوم بالخشب المصنع والفوم والمواد الكرتونية، مما تسبب فى تفاقم النيران
جثة

مصرع مسن أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقي مسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، أثناء عبورة مزلقان كوبري المدير بمدينة دسوق أثناء مرور قطار دسوق قلين القادم من مدينة دمنهور والمتجة إلى كفر الشيخ ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. تلقى اللواء محمود حسن ، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من نقطة شرطة محطة قطار دسوق ، يفيد بمصرع مسن أسفل عجلات القطار أثناء مروره من فتحة غير شرعية بجوار كوبري المدير ليتصادف مرور القطار ويلقى مصرعه بالحال.
اقرأ المزيد من الأخبار
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

حريق في مدينة ملاهي بـ6 أكتوبر.. وسيارات الإطفاء تتحرك

شهدت مدينة ألعاب "ملاهي" بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، قرب مدينة الإنتاج الإعلامي، اندلاع حريق داخلها، وسرعان ما تفاقمت سحابات الدخان بالمكان، خاصة مع احتوائه على مكونات من البلاستيك القابلة للاشتعال، وفور استغاثة عمال بالمكان بشرطة النجدة، تم إخطار قوات الحماية المدنية، وهرعت 12 سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ، للتعامل مع الموقف والسيطرة على ألسنة اللهب، وتبريد آثار الحريق لمنع تجدده مرة أخرى، ولم يتبين حتى الآن وقوع إصابات أو وفيات جراء الحريق من عدمه، وسنوافيكم بالتفاصيل.
حريق-فى-المنصورة

السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج «الخراطيم» بأبو النمرس

نجحت جهود الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق نشب في مخزن لصناعة خراطيم الكهرباء بمنطقة شبرامنت بمركز أبو النمرس، دون وقوع إصابات أو وفيات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وحصر التلفيات، في الوقت الذي تم الدفع فيه بنحو 8 سيارات إطفاء، خشية تفاقمه وامتداده لباقي العقارات والمباني المجاورة، كما تم الاستعانة بخزانات المياه ذات السعة الكبيرة وكذا السلالم الهيدروليكية، للسيطرة على الحريق الذي اندلع عصر اليوم الثلاثاء.
تفحم-أتوبيس (1)

تفحم أتوبيس دعايا لـ«100 مليون صحة» في الأقصر (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق أتوبيس تابع لشركة سياحة يقل 22 موظفًا، اليوم الإثنين، في الطريق الصحراوي الغربي بجنوب الأقصر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح. تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بنشوب حريق في أتوبيس تابع لشركة سياحة مكون من دورين، يقل موظفي دعايا تابعين لمبادرة 100 مليون صحة، ويحمل رقم «786 ا ن ق» على الطريق الصحراوي الغربي بقرية «توماس وعافية 1» أمام مدخل مدينة إسنا.
اطفاء-حريق (2)

مأساة في عابدين.. تفحم 5 أشخاص من أسرة واحدة

شهدت منطقة عابدين مأساة إنسانية عقب مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة على أثر اندلاع حريق هائل داخل شقتهم بالدور الثالث بعد الأرضي بباب المنشر بحسن الأكبر بالحي الشعبي العريق، وأسفر الحادث عن وفاة الأسرة المكونة من زوج وزوجته وابنتهما وحفيدتيهما، 8 سنوات و10 سنوات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بشكل كامل ومنع امتداده لباقي العقار أو العقارات المجاورة. تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا باندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة عابدين، أسفر عن مصرع أسرة كاملة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org