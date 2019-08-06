ماكيت و12 سيارة إطفاء.. كواليس حريق «ماجيك لاند»

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

حريق- أرشيفية

كشف مصدر أمني لـ"التحرير" كواليس الحريق المندلع الآن فى مدينة ملاهي، بمدينة السادس من أكتوبر، «ماجيك لاند»، إذ تبين اندلاع النيران بداية فى ماكيت مصنوع من الفوم والمعدن، ويجسد نمط الحياة فى إحدى المحافظات، وسرعان ما امتدت النيران إلى مبنى محاكاة منشأ من المعدن المدعوم بالخشب المصنع والفوم والمواد الكرتونية كذلك، مما تسبب فى تفاقم النيران بسبب طبيعة المواد التى يحتويها المكان، ورفعت قوات الحماية المدنية عدد سيارات الإطفاء المتعاملة مع النيران إلى 12 سيارة إطفاء حتى الآن، فى محاولة للسيطرة على النيران.

وتبين من الفحص الأمني قيام عامل بإجراء أعمال صيانة باستخدام معدات كهربائية، ووصل شرز متطاير إلى الماكيت الفايبر، مما تسبب فى اندلاع النيران منه، والتى تطايرت بسبب كمية الفايبر التي يحتويها الماكيت إلى مبنى محاكاة، أتت عليه النيران كذلك والتهمت سقفه بالكامل، وما زال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران

وتبين من الفحص الأمني قيام عامل بإجراء أعمال صيانة باستخدام معدات كهربائية، ووصل شرز متطاير إلى الماكيت الفايبر، مما تسبب فى اندلاع النيران منه، والتى تطايرت بسبب كمية الفايبر التي يحتويها الماكيت إلى مبنى محاكاة، أتت عليه النيران كذلك والتهمت سقفه بالكامل، وما زال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران لمنع امتدادها إلى باقى مدينة الملاهي، التى تحوي ألعابا كثير منها مصنوع من مواد قابلة وتساعد على الاشتعال.



كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت استغاثة من عمال بمدينة ملاهي «ماجيك لاند» باندلاع النيران، وتفاقهما بما عجز معه العمال عن التعامل مع الموقف بأدوات الطوارئ، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء، طلبوا دعما وبالفعل وصلت إلى المكان حتى الآن 12 سيارة إطفاء، وجار السيطرة على النيران.



