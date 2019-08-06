محمد العربي: الصناعة المحلية حققت طفرة غير مسبوقة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

محمد العربي

أكد المهندس محمد عبد الجيد العربي رئيس مجموعة عمليات التصنيع بمجموعة العربي أن الصناعة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في مجال الأجهزة المنزلية، وذلك بفضل استقطاب الخبرات العالمية الرائدة مثل شركات توشيبا وشارب وهيتاتشي اليابانية المعروفة بالجودة العالية، بالإضافة إلى هوفر وكاندي ولاجيرمانيا الإيطالية والمعروف عنهم الرفاهية بالإضافة إلى الخبرات الصينية مثل العملاق الصيني TCL، وأضاف العربي أن العامل المصري استطاع أن يصنع منتجات تتميز بالجودة العالية والتكنولوجيا الحديثة والتنوع في الموديلات مما يؤهلها إلى أن تنافس الماركات الرائدة في العالم.

وأشار إلى أن ماركة تورنيدو تصنع محليًا على خطوط إنتاج كبرى الشركات العالمية، وحققت نجاحا في السوق المصرية، خاصة الشاشات والمراوح وأجهزة المطبخ والغسالات، كما طرحت تورنيدو أيضا مجموعة جديدة من منتجات الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والتكييفات. وأضاف أن تورنيدو حازت على شهادة مطابقة الجودة العالمية IEC