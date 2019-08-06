منح نفسه دكتوراه.. محاكمة مسئول بالتربية والتعليم
منح نفسه درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم التربوية قسم مناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس واصطنع ما يفيد توثيقها بمكتب توثيق وزارة الخارجية وقدمها لجهة عمله
تحرير:سماح عوض الله
٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
متهمين بالتزوير
من أجل الترقية واكتساب لقب دكتور وزيادة مكافآته فى العمل، قرر مدير إدارة بالتربية والتعليم تزوير شهادة دكتوراه، لرفعة شأنه فى محل عمله، لكن أحد زملائه شك فى أمره، وتقدم ضده بشكوى طالب فيها بالتحقيق فى صحة الشهادة، وبالفعل تم إرسالها إلى مباحث التزييف والتزوير، الذين أكدوا بدورهم أن الشهادة مزورة، ولا صحة للأختام والتوقيعات المثبتة عليها، وتمت إحالة المدير إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه فى اتهامه بالتزوير والاحتيال على جهة عمله، وانتهت التحقيقات إلى إحالته إلى المحاكمة العاجلة لخروجه عن مقتضيات وأخلاق الواجب الوظيفي.
تمت التحقيقات تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وانتهت إلى إحالة مدير إدارة التنسيق ومتابعة تقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقاً وحالياً بإدارة النزهة التعليمية بالقاهرة للمحاكمة العاجلة.
وحتى يكون المدير المزور عبرة لغيره، أعلنت النيابة الإدارية عن تفاصيل
تمت التحقيقات تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وانتهت إلى إحالة مدير إدارة التنسيق ومتابعة تقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقاً وحالياً بإدارة النزهة التعليمية بالقاهرة للمحاكمة العاجلة.
وحتى يكون المدير المزور عبرة لغيره، أعلنت النيابة الإدارية عن تفاصيل الاتهام، والإجراءات التى تمت فيها، حتى يرتدع أي موظف تسول له نفسه التحايل زورًا لاكتساب مزايا واختصاصات وترقيات ليست من حقه باستخدام التزوير والاحتيال، وأعلن المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن مدير إدارة التسويق بمديرية التربية والتعليم سابقًا، تمت إحالته للمحاكمة على خلفية تزوير شهادة دكتوراه منسوب صدورها لكلية التربية جامعة عين شمس واستعماله تلك الشهادة المزورة بأن قدمها لجهة عمله للاعتداد بما أثبت بها، وذلك على خلاف الحقيقة.
وكشف بيان النيابة أن التحقيق تم بناء على شكوى تلقتها النيابة الإدارية، أفاد محتواها بقيام مدير إدارة التنسيق وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة باصطناع شهادة منسوب صدورها لكلية التربية بجامعة عين شمس متضمنه حصوله على درجة الدكتوراه وذلك على خلاف الحقيقة، بقصد الحصول على ترقيات وامتيازات وظيفية، وتم تحرير محضر بمحتوى الشكوى وبدء التحقيق فيه بمعرفة المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات، وتحرير قضية حملت رقم 132 لسنة 2018.
كشفت التحقيقات التى باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن أن المتهم اشترك في اصطناع شهادة منسوب صدورها لكلية التربية جامعة عين شمس والمتضمنة حصوله على درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم التربوية قسم مناهج وطرق التدريس، واصطناع ما يفيد توثيقها بمكتب توثيق وزارة الخارجية، واستعمال الشهادة محل التحقيق فيما زورت من أجله وذلك بأن قدمها لجهة عمله للاعتداد بما أثبت بها على خلاف الحقيقة.
وأمرت النيابة خلال التحقيقات بإرسال أصل الشهادة آنفة الذكر إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير وذلك لإجراء المضاهاة عليها والوقوف على صحة التوقيعات المنسوبة للموقعين عليها وكذا بيان صحة الأختام المذيل بها الشهادة المطعون عليها والوقوف على ما إذا كانت بصمة الأختام الثابتة على الشهادة صحيحة من عدمه.
وقد ورد كتاب إدارة أبحاث التزييف والتزوير مرفق به التقرير المتضمن أن الفحص أسفر عن أن الشهادة آنفة الذكر باسم المتهم المذكور والمنسوب صدورها إلى كلية التربية جامعة عين شمس مزورة، ولا صحة لما جاء عليها من عبارات وبصمات و أختام شعار الجمهورية منسوبة إلى كلية التربية وإدارة الجامعة المذكورة، وكذلك تزوير الأختام الثابتة على ظهر الشهادات المنسوبة إلى مكتب تصديقات وزارة الخارجية وجميع التوقيعات المنسوبة للمختصين بالجامعة الثابتة بالشهادة، كما أن الموظف المختص بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية لم يحرر التوقيع المنسوب إليه والثابت بظهر الشهادة أنفة الذكر، وواجهت النيابة بمواجهة المتهم بنتيجة الفحص، وانتهت إلى إحالته للمحاكمة العاجلة.