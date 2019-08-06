منح نفسه دكتوراه.. محاكمة مسئول بالتربية والتعليم

منح نفسه درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم التربوية قسم مناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس واصطنع ما يفيد توثيقها بمكتب توثيق وزارة الخارجية وقدمها لجهة عمله

تحرير:سماح عوض الله ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

متهمين بالتزوير

من أجل الترقية واكتساب لقب دكتور وزيادة مكافآته فى العمل، قرر مدير إدارة بالتربية والتعليم تزوير شهادة دكتوراه، لرفعة شأنه فى محل عمله، لكن أحد زملائه شك فى أمره، وتقدم ضده بشكوى طالب فيها بالتحقيق فى صحة الشهادة، وبالفعل تم إرسالها إلى مباحث التزييف والتزوير، الذين أكدوا بدورهم أن الشهادة مزورة، ولا صحة للأختام والتوقيعات المثبتة عليها، وتمت إحالة المدير إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه فى اتهامه بالتزوير والاحتيال على جهة عمله، وانتهت التحقيقات إلى إحالته إلى المحاكمة العاجلة لخروجه عن مقتضيات وأخلاق الواجب الوظيفي.

تمت التحقيقات تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وانتهت إلى إحالة مدير إدارة التنسيق ومتابعة تقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقاً وحالياً بإدارة النزهة التعليمية بالقاهرة للمحاكمة العاجلة. وحتى يكون المدير المزور عبرة لغيره، أعلنت النيابة الإدارية عن تفاصيل