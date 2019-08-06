«حلمي والسقا وكريم وغادة» نجوم العيد على «MBC مصر»

عدة عروض متنوعة تقدمها شبكة "MBC مصر" لجمهورها في عيد الأضحى، منها عروض مسرحية، وأفلام مصرية، وأيضًا هندية، كما تواصل عرض عدة مسلسلات درامية.

تحرير:التحرير ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أحمد السقا

تحتفل شبكة قنوات "MBC مصر"، بعيد الأضحى، بعدة عروض من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة، عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، بداية من "السبت" المقبل، حيث تبدأ بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحاً، وتنقل مباشرة جانبا من مناسك الحج حتي السادسة مساءً، ثم تعرض في تمام العاشرة مساءً فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، ومني واصف. وبداية من يوم الأحد تعرض "MBC مصر" يوميا في الثانية عشر ظهرا حلقات مجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر".

وتعرض قناة "MBC مصر" يوميا طوال أسبوع العيد في تمام العاشرة مساء فيلما عربيا، حيث تعرض "الأحد" فيلم "الفيل الأزرق" بطولة كريم عبد العزيز، وخالد الصاوي، والاثنين فيلم "عمر وسلوى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، وسعد الصعير، و"الثلاثاء" فيلم "الجزيرة 2" بطولة أحمد السقا، وخالد صالح، والأربعاء فيلم "ريكلام"