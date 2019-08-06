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حركة تنقلات جديدة في المحليات.. 53 رئيس مدينة و9 سكرتير عموم

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
وزير التنمية المحلية يعتمد حركة تنقلات جديدة
وزير التنمية المحلية يعتمد حركة تنقلات جديدة
أعلنت اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات جديدة في قيادات الإدارة المحلية، والتي شملت نقل وندب 71 قيادة على مستوى المحافظات، وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان رسمي اليوم، إن الوزارة تجري تقييمًا ومتابعة لأداء كل القيادات المحلية من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات لتصعيد المتميز منهم ومحاسبة المقصرين بما يساعد في دفع عجلة التنمية على أرض المحافطات والحصول على رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.
وشملت الحركة، تصعيد اللواء علاء مصطفى بدران، من سكرتير عام مساعد الجيزة إلى سكرتير عام الجيزة، ونقل اللواء محمد رأفت همام من سكرتير عام الجيزة إلى سكرتير عام محافظة دمياط، ونقل الدكتور عواد أحمد علي، من سكرتير عام القليوبية إلى سكرتير عام الدقهلية، ونقل الدكتور أيمن عبدالمنعم مختار من سكرتير المنوفية
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الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يشهد عبور حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

مميش: نستهدف مليون فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم، تأكيداً على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن، وبخاصة مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، واضعين نصب أعينهم الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو ما يُعظم مكانة مصر الدولية في مجال النقل البحري. وسجلت حركة الملاحة في قناة السويس يوم 2 أغسطس 2019 أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها بعبور 81 سفينة بحمولات تجاوزت 6.1 مليون طن.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

عيلتي اتحرقت قدام عيني.. خطوبة تحولت لمأتم أمام معهد الأورام

مأساة حقيقية عاشتها فتاة تدعى "نونا طارق" في يوم كان ينبغي أن يصنف ضمن أسعد أيام حياتها، إذ راح والداها ضمن ضحايا "انفجار معهد الأورام"، وتقول: "كانت ليلة خطوبتي على من تمنيت أن أبقى بقية حياتي معه وكنت أسعد مخلوقه لأني بجواره هو وأصدقائي وعائلتي". وأضافت عبر حسابها على "فيسبوك": "إلى أن انتهت الخطوبه وبدأنا في التحرك على منزلي لكي نسهر أنا وأصدقائي وخطيبي ونأكل من الطعام الذي ظلت أمي طوال اليوم في تجهيزه، وتحركت ثلاث عربات أمامنا لكي نذهب معا، ولكن فرقتنا الإشارة، وفجأه العربات الثلاث انفجرت أمام عيني وبها أمي وأبي وجميع عائلتي".
غادة-والى-وزيرة-التضامن

والي: 5 ملايين جنيه من بنك ناصر لترميم معهد الأورام

قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه من موازنة "بنك ناصر الاجتماعي" للمساهمة في إعادة ترميم معهد الأورام والمساهمة في إعادة تشغيله بكامل طاقته. وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الإثنين، معهد الأورام رفقة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مصابي الحادث الإرهابي. وقالت والي إن أيادي الإرهاب امتدت للمرضى في المستشفيات ولم تفرق كعادتها بين مريض ومعافي، مؤكدة أن مصر ماضية في مواجهة الإرهاب ومحاصرته، مضيفة: "مهما هدموا سنبني، ومهما قتلوا سنأخذ بالثأر".
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وخليج السويس، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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عمال النظافة (1)

«المحافظين» يطالب الحكومة بتحسين منظومة النظافة

طالب صفي الدين المنشاوي، رئيس لجنة البيئة بحزب المحافظين، وزارتى «البيئة والتنمية المحلية» باستعراض ودراسة حلول بديلة لمنظومة النظافة الفاشلة التي يستخدمونها، مشيرًا إلى أن تنفيذ نفس المنظومة بهيكل جديد سيؤدي حتمًا إلى فشلها وإهدار مليارات الجنيهات، بسبب نفس الأخطاء الفنية التي تسببت في فشل كل المبادرات والمنظومات من 2002 وحتى الآن. وقال «المنشاوي»، إن مشكلة القمامة والمخلفات هي مشكلة فنية في المقام الأول، وليست مشكلة شعب ولا إمكانيات لوجيستية، لافتا إلى أن أسلوب رفع القمامة من الصناديق ومواقع التراكمات ثبت خطأه بالتجارب المتعددة.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

البرلمان ينتقد الحكومة مجددا.. وعبد العال: موقفنا محرج

جدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، انتقاداته للحكومة، بسبب سياساتها في الأجندة التشريعية على مدار دور الانعقاد، وأنها تقوم بإرسالها بكثافة بنهاية الدور، رغم أن المدة الدستورية لدور الانعقاد تنتهي في 30 يونيو من كل عام، جاء ذلك ردا على النائب كمال أحمد، خلال الجلسة العامة اليوم، والذي قال إن سياسية الحكومة بشأن الأجندة التشريعية "غير مريحة، ولا بد أن يكون هناك تنسيق كبير وواسع، خاصة أنه لا يجوز أن يتم الموافقة على تشريعات بشكل سريع ووصل الأمر لمناقشة قانون التأمينات والمعاشات الذي يقارب من 200 مادة في 3 ساعات، وهذا ما يخل بالشكل الديمقراطي لمصر".
مجلس-النواب

البرلمان يوافق على قانون إقامة الأجانب ومنح الجنسية

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

النواب يرفض مقترحا يحرم الإسرائيليين من الجنسية المصرية

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مقترحا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بعدم جواز منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، في أثناء إعادة المداولة على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، وقال النائب إن "الحكومة سايبة الدنيا سداح مداح في موضوع منح الجنسية المصرية"، مشيرا إلى أنه لن يأتي إنجليزي أو ألماني للحصول على الجنسية المصرية، متسائلا: "ما الامتيازات التي تدفعه للحصول على الجنسية المصرية؟".
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