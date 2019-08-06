حركة تنقلات جديدة في المحليات.. 53 رئيس مدينة و9 سكرتير عموم

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

وزير التنمية المحلية يعتمد حركة تنقلات جديدة

أعلنت اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات جديدة في قيادات الإدارة المحلية، والتي شملت نقل وندب 71 قيادة على مستوى المحافظات، وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان رسمي اليوم، إن الوزارة تجري تقييمًا ومتابعة لأداء كل القيادات المحلية من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات لتصعيد المتميز منهم ومحاسبة المقصرين بما يساعد في دفع عجلة التنمية على أرض المحافطات والحصول على رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وشملت الحركة، تصعيد اللواء علاء مصطفى بدران، من سكرتير عام مساعد الجيزة إلى سكرتير عام الجيزة، ونقل اللواء محمد رأفت همام من سكرتير عام الجيزة إلى سكرتير عام محافظة دمياط، ونقل الدكتور عواد أحمد علي، من سكرتير عام القليوبية إلى سكرتير عام الدقهلية، ونقل الدكتور أيمن عبدالمنعم مختار من سكرتير المنوفية