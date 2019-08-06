جريمة

إصابة نائب رئيس محكمة النقض في انفجار معهد الأورام

تحرير:سماح عوض الله ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
انفجار محيط معهد الأورام
انفجار محيط معهد الأورام
كشفت وزارة العدل عن إصابة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس محكمة النقض، وأسرته، في حادث الانفجار الإرهابي الذي حدث أمام معهد الأورام بالمنيل، فى الدقائق الأولى من منتصف ليلة الإثنين، وهو الانفجار الذى تسببت فيه سيارة محملة بمواد متفجرة تسير عكس الاتجاه واصطدمت بسيارات أخرى، مما أسفر عن مصرع22 مواطنًا وإصابة 47 آخرين، بجانب كيس أشلاء، وكان من بين المصابين نائب رئيس محكمة النقض وأسرته الذين تعرضوا لإصابات متفرقة وتم نقلهم على أثرها إلى مستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج.
تبين تعرض نائب رئيس المحكمة وأسرته للإصابة، إذ تصادف قيادته لسيارته صحبة الأسرة في مكان الحادث، الذى شهد الانفجار، بما عرضه وأسرته لإصابات متفرقة، تم نقلهم على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج. وجه المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، مساعده لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية بالانتقال إلى معهد
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (11)

22 شهيدا.. وفاة ضحيتين جديدتين في تفجير معهد الأورام

كشفت مصادر طبية ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذى تسببت فيه سيارة مفخخة أمام معهد الأورام بالمنيل، وبلغ عدد شهداء الحادث حتى الآن 22 شهيدًا، إذ تسلمت مشرحة زينهم صباح اليوم الثلاثاء جثامين 10 شهداء من مستشفى قصر العيني، بعدما تسلمت بالأمس جثامين 12 شهيدًا من مستشفى معهد ناصر، بزيادة حالتي وفاة عما أعلنته وزارة الصحة من وفاة 20 شخصا، بينما يوجد كيس أشلاء حسبما أعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمي سابق على ارتفاع عدد الضحايا، ويتولى خبراء الطب الشرعي أخذ عينات بصمة وراثية من الجثامين (DNA) للتحقق من هويتها تمهيدًا لتسليم الجثث إلى ذويهم لدفنهم.
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مصرع سائق توكتوك في مشاجرة بشبرا الخيمة

أطلق عاطل الرصاص على سائق توكتوك فأرداه قتيلا في شبرا الخيمة، إثر مشاجرة بينهما للخلاف على مبلغ مالي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى الساحل بوصول المدعو "حسام ك ف - 27 سنة - سائق توكتوك، والسابق اتهامه في 11 قضية سلاح واستعمال قوة وسلاح أبيض ومخدرات ومصاب بطلق ناري بالبطن، وتوفى أثناء عمل الإسعافات اللازمة له. بإخطار اللواء طارق العجيزى مدير الأمن، انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، لموقع الحادث.
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السيطرة على حريق «ماجيك لاند» دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بأكتوبر، في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مدينة ماجيك لاند الترفيهية بأكتوبر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بحسب مصادر في الحماية. كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في ملاهي ماجيك لاند بأكتوبر، تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران. وكشف مصدر أمني لـ"التحرير" أن النيران اندلعت بداية فى ماكيت مصنوع من الفوم والمعدن، وسرعان ما امتدت النيران إلى مبنى محاكاة منشأ من المعدن المدعوم بالخشب المصنع والفوم والمواد الكرتونية، مما تسبب فى تفاقم النيران
جثة

مصرع مسن أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقي مسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، أثناء عبورة مزلقان كوبري المدير بمدينة دسوق أثناء مرور قطار دسوق قلين القادم من مدينة دمنهور والمتجة إلى كفر الشيخ ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. تلقى اللواء محمود حسن ، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من نقطة شرطة محطة قطار دسوق ، يفيد بمصرع مسن أسفل عجلات القطار أثناء مروره من فتحة غير شرعية بجوار كوبري المدير ليتصادف مرور القطار ويلقى مصرعه بالحال.
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (5)

«الداخلية»: حركة حسم متورطة في تفجير معهد الأورام

أعلنت وزارة الداخلية أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين، كما كشفت الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف. في نفس الوقت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (10)

شفت جثث بتطير.. كيف نجت «أم يوسف» بطفلها من جحيم معهد الأورام؟

كارثة بكل المقاييس خلفت الحادث المروع الذي وقع قبل فجر يوم جديد، فمع اقتراب الساعة إلى الثانية عشرة بعد منتصف ليل أمس، كان أهالي المنيل بمنطقة مصر القديمة، في حالة لا توصف تقشعر لها الأبدان، فقد كانوا على موعد مع حادث تفجير مروع، وهو ما يحكيه أحد مسؤولي دار ضيافة فتحت أبوابها لاستضافة الحالات المرضية والمصابين جراء الانفجار، لحين نقلهم إلى مكان مجهز بالمعدات والإمكانيات بشكل رسمي، لاستكمال علاجهم خشية إصابتهم بمكروه، جراء تصاعد ألسنة اللهب عالية إلى عنان السماء.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (6)

«الداخلية»: سيارة معهد الأورام كان بها مواد متفجرة

أعلنت وزارة الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، مضيفة في بيان لها أن السيارة كانت في طريقها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية. وقالت الوزارة في البيان «فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام .. والذى تبين من الفحص المبدئى أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها»
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

دكتور نازل بحالة متبنجة.. شهادات الرعب من معهد الأورام

?أهالي المنيل كلهم في الشارع، لا صوت يعلو فوق صوت الحادث المروع الذي وقع مع اللحظات الأولى من صباح اليوم الإثنين، سكان المنطقة كلهم في الشارع، الكل يجري ويتسابق لإنقاذ طفل او طفلة، مريض أو غير مريض، كبير أو صغير، الجميع يتسائل: ياساتر يارب.. إيه اللى جرى؟، إيه صوت الانفجار ده؟، يتسائل الأهالي والمارة ولسان حالهم يحدثهم «يا رب عديها على خير.. ربنا يسترها علينا يا رب.. هات العواقب سليمة يا رب». مازال الحادث المروع الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، يلقي بظلاله حتى كتابة هذه السطور،
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