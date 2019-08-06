إصابة نائب رئيس محكمة النقض في انفجار معهد الأورام

تحرير:سماح عوض الله ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

انفجار محيط معهد الأورام

كشفت وزارة العدل عن إصابة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس محكمة النقض، وأسرته، في حادث الانفجار الإرهابي الذي حدث أمام معهد الأورام بالمنيل، فى الدقائق الأولى من منتصف ليلة الإثنين، وهو الانفجار الذى تسببت فيه سيارة محملة بمواد متفجرة تسير عكس الاتجاه واصطدمت بسيارات أخرى، مما أسفر عن مصرع22 مواطنًا وإصابة 47 آخرين، بجانب كيس أشلاء، وكان من بين المصابين نائب رئيس محكمة النقض وأسرته الذين تعرضوا لإصابات متفرقة وتم نقلهم على أثرها إلى مستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج.

تبين تعرض نائب رئيس المحكمة وأسرته للإصابة، إذ تصادف قيادته لسيارته صحبة الأسرة في مكان الحادث، الذى شهد الانفجار، بما عرضه وأسرته لإصابات متفرقة، تم نقلهم على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج. وجه المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، مساعده لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية بالانتقال إلى معهد