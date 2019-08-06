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بتليفزيونات ذكية وأنظمة صوت سوني تعود بقوة لسوق مصر

بشكل قوي تنوي سوني العودة للسوق المصري، وقدمت من أصل 14 تليفزيوناً مطروحاً في مصر، عشرة منها تضم تكنولوجيا 4K HDR وسبعة منها تضم وظائف نظام أندرويد
تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
مدير سوني
مدير سوني
كشفت سوني الشرق الأوسط وأفريقيا مع شريك أعمالها، مجموعة شركات ومصانع العربي، عن أحدث تليفزيونات سوني برافيا المصنعة في مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي أمس، وشهدت الفعالية تقديم مجموعة واسعة من التليفزيونات والمنتجات السمعية البصرية المنزلية من سوني، في إطار خطط الشركة الاستراتيجية لتوسيع حضورها وانتشارها في السوق المصري، وقال تاكاكيو فوجيتا، المدير الإداري في سوني الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعتز سوني بشراكتها مع مجموعة العربي لقدراتها في التصنيع والبيع بالتجزئة، والمتمحورة حول البدء في تصنيع تليفزيونات سوني برافيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وبدأ الإنتاج الفعلي في إطار الشراكة بين الجانبين في مايو من العام الجاري 2019، ويتمّ حالياً تصنيع ثمانية طرازات من تليفزيونات سوني برافيا في مصر، تضاف إلى خطط استيراد ستة طرازات أخرى، مما يصل بعدد طرازات تليفزيونات سوني المتاحة في السوق المصرية إلى 14 طرازاً خلال العام الجاري. وتتراوح أحجام شاشات التليفزيونات
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