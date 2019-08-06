بتليفزيونات ذكية وأنظمة صوت سوني تعود بقوة لسوق مصر

بشكل قوي تنوي سوني العودة للسوق المصري، وقدمت من أصل 14 تليفزيوناً مطروحاً في مصر، عشرة منها تضم تكنولوجيا 4K HDR وسبعة منها تضم وظائف نظام أندرويد
كشفت سوني الشرق الأوسط وأفريقيا مع شريك أعمالها، مجموعة شركات ومصانع العربي، عن أحدث تليفزيونات سوني برافيا المصنعة في مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي أمس، وشهدت الفعالية تقديم مجموعة واسعة من التليفزيونات والمنتجات السمعية البصرية المنزلية من سوني، في إطار خطط الشركة الاستراتيجية لتوسيع حضورها وانتشارها في السوق المصري، وقال تاكاكيو فوجيتا، المدير الإداري في سوني الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعتز سوني بشراكتها مع مجموعة العربي لقدراتها في التصنيع والبيع بالتجزئة، والمتمحورة حول البدء في تصنيع تليفزيونات سوني برافيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وبدأ الإنتاج الفعلي في إطار الشراكة بين الجانبين في مايو من العام الجاري 2019، ويتمّ حالياً تصنيع ثمانية طرازات من تليفزيونات سوني برافيا في مصر، تضاف إلى خطط استيراد ستة طرازات أخرى، مما يصل بعدد طرازات تليفزيونات سوني المتاحة في السوق المصرية إلى 14 طرازاً خلال العام الجاري. وتتراوح أحجام شاشات التليفزيونات
وبدأ الإنتاج الفعلي في إطار الشراكة بين الجانبين في مايو من العام الجاري 2019، ويتمّ حالياً تصنيع ثمانية طرازات من تليفزيونات سوني برافيا في مصر، تضاف إلى خطط استيراد ستة طرازات أخرى، مما يصل بعدد طرازات تليفزيونات سوني المتاحة في السوق المصرية إلى 14 طرازاً خلال العام الجاري. وتتراوح أحجام شاشات التليفزيونات المطروحة حديثاً بين 32 بوصة فائقة الوضوح ومصنوعة في مصر، وتباع مقابل 3,899 جنيهاً مصرياً، و85 بوصة فائقة الوضوح بتقنية 4K، مع خاصية سمارت أندرويد، مقابل 74,999 جنيهاً مصرياً.
وقال المهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي: "حرصنا دائماً على توفير منتجات تواكب وتتجاوز توقعات عملائنا، واليوم يسعدنا تقديم تليفزيونات سوني المصنعة محلياً بأرقى التقنيات اليابانية وبأسعار في المتناول في السوق المصري. ونود هنا الإشارة إلى أن ثمار تعاوننا مع سوني لن تقتصر على المستهلكين المصريين، ونأمل أن تمتد هذه الثمار إلى أسواق أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا".
وعلق تاكاكيو فوجيتا، المدير الإداري في سوني الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: "تُعد مصر أكبر أسواق التليفزيونات في أفريقيا، بمبيعات تصل إلى نحو 1.6 مليون وحدة سنوياً. وهو ما سيمنحنا الفرصة لتعزيز نمو هذا السوق مع طرحنا لطيف واسع من أحدث الطرازات ذات الأسعار التنافسية والمتوافقة مع معايير جودة سوني الممتازة. وفضلاً عن ذلك سنتمكن من القيام بالتصدير من مصر إلى عدد من الأسواق التقليدية في دول منطقة "كوميسا" في شرق وجنوب أفريقيا، والمنضوية تحت اتفاقية "أفكافتا" لحرية التجارة، وهو ما سيعزز من عمليات سوني في المنطقة".
وفي خطة تأتي استكمالاً لاستراتيجية توسيع أعمال صناعة التليفزيونات طرحت سوني مجموعة من 11 منتجاً سمعياً/ بصرياً في فئات الأنظمة السينمائية المنزلية والشريط الصوتي Sound Bar وأنظمة "ون بوكس" One Box والأنظمة السمعية عالية القوة.
تكنولوجيا سوني في التليفزيونات
من أهم المزايا في تليفزيونات سوني جودة الصورة 4K HDR التي تم التوصل إليها بواسطة مزيج من ابتكارات سوني التكنولوجية الفريدة وتجربة "الصوت الصادر من الصورة" والوظائف العملية لنظام أندرويد.
وتضم أجهزة التليفزيون هذه معالج 4K HDR X1™ الذي يعطي المزيد من العمق والتفاصيل والألوان الطبيعية مع تكنولوجيا إعادة تعديل HDR ترتكز على الهدف، بما في ذلك خاصية TRILUMINOS™ لتحسين دقة الألوان بشكل أكبر.
وتضم هذه التليفزيونات ميزة مهمة أخرى هي النظام الصوتي Acoustic Multi-Audio بأربعة مكبرات صوت أمامية ومكبرات للترددات العالية لموضعة الصوت من أجل منح مشاهدة تتسم بخاصية "الصوت الصادر من الصورة". أما تقنية دولبي فيجن Dolby Vision™ فتمنح المشاهد المزيد من الحيوية والواقعية، فيما تضمن تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos™ صوتاً محيطياً غامراً.
وتعتمد تليفزيونات سوني على نظام أندرويد مع ميزة البحث الصوتي باللغة العربية و22 لغة أخرى للبحث وتشغيل العروض التليفزيونية والأفلام ويوتيوب ونتفليكس وغيرها بواسطة أوامر صوتية بسهولة وبساطة. ومع تكنولوجيا X-Protection PRO، تتميّز تليفزيونات سوني بمتانة كبيرة وتبقى محمية من الغبار والرطوبة واندفاع التيار الكهربائي وحتى البرق.
من أصل 14 تليفزيوناً مطروحاً في مصر، عشرة منها تضم تكنولوجيا 4K HDR وسبعة منها تضم وظائف نظام أندرويد.
المنتجات السمعية البصرية المنزلية
مع طرح نظام الشريط الصوتي الجديد HT-RT40 وHT-RT3، تمنح سوني أصحاب المنازل تجربة توازي جودة السينما في راحة منازلهم، HT-RT40 نظام سينمائي منزلي أنيق بـ5.1 قناة يتألف من شريط صوتي بثلاث قنوات ومكبرين خلفيين ومكبر ترددات منخفضة خارجي نشط، فيما يعرض HT-RT3 مع شريط صوتي ومكبرين خلفيين ومكبر ترددات منخفضة. ومع مجموع قوة يبلغ 600 واط، بإمكان المستخدمين الحصول على تجربة صوت محيطي 5.1 حقيقية عند مشاهدة الأفلام أو عند الاستماع إلى الموسيقى. ويسهل تركيب هذين النظامين ويمكن وصلهما بسهولة بالتليفزيون بواسطة كابل HDMI.
ويوفّر نظام HT-RT40 القوي بـ5.1 قناة تجربة صوت محيطي حقيقية من خلال شريط صوتي أقلّ سماكة، فضلاً على مكبرات عمودية بصوت محيطي مع مكبرات وسطية لتعزيز وضوح الحوارات. ومن المزايا اللافتة في HT-RT40 قدرة التوصيل اللا سلكي بلمسة واحدة من خلال تقنيتي البلوتوث أو اتصالات المجال القريب NFC. ويمكن مزامنة HT-RT40 بسهولة مع تليفزيونات برافيا بإجراء بسيط لا يتطلب سوى خطوة واحدة.
أنظمة سمعية من الطراز الأول
طرحت سوني أيضاً مجموعة أنظمتها السمعية عالية القوة التي تتألف من MHC-V82D وMHC-V72D وMHC-V21D لمنح المستخدم أجمل تجربة تحاكي أجواء الحفلات من خلال وحدة الصندوق الواحد Single Box الذي يسهل حمله ونقله من غرفة إلى أخرى. وتضم المجموعة الجديدة أنظمة سمعية قادرة على تغطية مساحات الحفلات الكبيرة حتى، وذلك بفضل صوت محيطي بزاوية 360 درجة من خلال مكبرات صوت تضمّ مكبرات صوت للترددات العالية ومكبرات موجهة ومولدات صوت موزعة.
ذلك وتتميز المكبرات بإنارة بزاوية 360 درجة لتجربة الحفلات الأروع عبر إنارة مساحة الحفلات، حتى الصغيرة منها، بمصابيح حفلات بزاوية أوسع من قبل تتزامن مع كل إيقاع وصوت. وتضمّ الأنظمة مضخم Jet Bass Booster الذي يولد أصواتا مدوية واضحة بفضل مكبر بتصميم دقيق وشكل مستدق شبيه بالقناة.
تضمّ إلى ذلك أنظمة MHC-V82D و MHC-V72Dو MHC-V21D نمط LIVE SOUND الذي يولّد تأثير الصوت المسرحي، بفضل تكنولوجيا معالجة الإشارات الرقمية، فيمنح صوتاً ثلاثي الأبعاد يضع المستمع في قلب الموسيقى. ويمكن التحكم بالمكبرات من خلال أي هاتف متحرّك باستخدام تطبيق فييستابل Fiestable الأمر الذي يحسّن تجربتكم مع سهولة التحكم بموسيقاكم.