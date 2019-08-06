بعد اتهامها بالتلاعب.. الصين لأمريكا: سياستكم متهورة

تحرير:وكالات ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

المركزي الصيني

علَق المصرف المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، على قرار الولايات المتحدة باعتبار الصين دولة تتلاعب بالعملة، وذلك عقب تخفيض قيمة اليوان أمام الدولار، مؤكدا أن سياسة واشنطن متهورة للعمل الأحادي الجانب والسياسة الحمائية التي ستؤثر بشكل سلبي للغاية على الاقتصاد والمالية العالميين. وقال المركزي في بيان: "يعرب الجانب الصيني عن أسفه العميق لقرار الولايات المتحدة اعتبار الصين دولة تتلاعب بسعر الصرف، ولا تفي هذه التسمية حتى بالمعايير الكمية التي وضعتها الولايات المتحدة نفسها للتعريف بالمتلاعب بالعملة".

وأكد أن القرار الأمريكي يقوض بشكل خطير المبادئ الدولية وسيكون له تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد والمالية العالميين. وتابع بيان المركزي بأن "هذا لا يقوض النظام المالي الدولي بشكل خطير فحسب، بل سيؤدي إلى اضطرابات في السوق المالية، وسيخلق أيضًا عقبات كبيرة أمام انتعاش التجارة الدولية والاقتصاد العالمي