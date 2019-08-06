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بعد اتهامها بالتلاعب.. الصين لأمريكا: سياستكم متهورة

تحرير:وكالات ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
المركزي الصيني
المركزي الصيني
علَق المصرف المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، على قرار الولايات المتحدة باعتبار الصين دولة تتلاعب بالعملة، وذلك عقب تخفيض قيمة اليوان أمام الدولار، مؤكدا أن سياسة واشنطن متهورة للعمل الأحادي الجانب والسياسة الحمائية التي ستؤثر بشكل سلبي للغاية على الاقتصاد والمالية العالميين. وقال المركزي في بيان: "يعرب الجانب الصيني عن أسفه العميق لقرار الولايات المتحدة اعتبار الصين دولة تتلاعب بسعر الصرف، ولا تفي هذه التسمية حتى بالمعايير الكمية التي وضعتها الولايات المتحدة نفسها للتعريف بالمتلاعب بالعملة".
وأكد أن القرار الأمريكي يقوض بشكل خطير المبادئ الدولية وسيكون له تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد والمالية العالميين. وتابع بيان المركزي بأن "هذا لا يقوض النظام المالي الدولي بشكل خطير فحسب، بل سيؤدي إلى اضطرابات في السوق المالية، وسيخلق أيضًا عقبات كبيرة أمام انتعاش التجارة الدولية والاقتصاد العالمي
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ترامب-أردوغان

تركيا تهدد بضرب الأكراد في شمال سوريا

لم يدم الصمت التركي طويلا للرد على رفض الولايات المتحدة، العملية العسكرية في شمال سوريا ضد الأكراد، ليخرج الرئيس رجب طيب أردوغان خلال ويؤكد أنه "إذا لم تفعل تركيا ما يجب فعله اليوم شمال سوريا، فإنها ستدفع ثمنًا باهظًا لاحقًا". وأضاف أردوغان خلال كلمته أمام السفراء الأتراك في أنقرة، أنه لا توجد أدلة ملموسة تظهر أن منظومة S-400 الروسية ستضر بطائرات F-35 أو طائرات حلف شمال الأطلسي، معربًا عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح لقضية S-400 أن "تأسر" العلاقات التركية الأمريكية.
ترامب

أمريكا تعلن رفضها العملية العسكرية التركية بسوريا

يبدو أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، زاد من غضب الولايات المتحدة الأمريكية التي أبرمت اتفاقا مسبقا مع أنقرة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا، ودفع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الثلاثاء، إلى الرد بالقول: إن "أي عملية عسكرية تركية شمال سوريا لن تكون مقبولة". وأضاف إسبر في تصريحات، أن الولايات المتحدة ستمنع التدخل الأحادي من الجانب التركي، لكنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة.
روحان

روحاني: الحرب مع إيران «أم كل الحروب»

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الحرب مع إيران في حال اندلاعها ستكون "قاسية جدا" لدرجة أنه وصفها بـ"أم الحروب". وأضاف روحاني في كلمة بثها التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن "السلام مع بلاده هو أصل السلام والحرب معها هي أم كل الحروب"، موضحا أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إجراء مفاوضات مع إيران فعليها رفع كل العقوبات، حسب "رويترز". وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية تشديد الأخيرة للعقوبات المفروضة على طهران، وذلك بعد عام على انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2016.
انفجار-محول-كهرباء (2)

انفجارات تهز مستودع أسلحة بروسيا وإجلاء 11 ألف مواطن

هزت سلسلة تفجيرات مستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا، اليوم الإثنين، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، ودفع شركة روسال المنتجة للألومنيوم لتعليق العمل في أكبر مصنع لإنتاج الألومينا في البلاد، بحسب "رويترز". ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن السلطات المحلية قولها، إنه تم إجلاء 11 ألف روسي من أحياء في مدينة أتشينسك بمنطقة كراسنويارسك عقب وقوع الانفجارات ونشوب حريق في مخزن عسكري.
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ترامب-وشي

التنين الصيني يعاقب النسر الأمريكي زراعيًا

لا يزال التنين الصيني يمثل تهديدا صريحا إلى النسر الأمريكي لا سيما في ظل الخلاف التجاري بين دونالد ترامب ونظيره شي جين بينج، الأمر الذي دفع سلطات بكين إلى إصدار تعليمات بتعليق استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية إلى البلاد. جاء قرار بكين في أعقاب بيان أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن في 1 أغسطس عن عزمه فرض رسوم بنسبة 10% على الواردات الصينية المتبقية، والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار، ما دفع الرئيس الصيني إلى الرد بالمثل، وفقًا لـ"سبوتنيك".
البنك-المركزي-الامريكى (2)

«المركزي الأمريكي» يخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2008 مشيرًا إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة، بحسب "رويترز". وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض إذا دعت الحاجة. وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2.00 بالمئة إلى 2.25 بالمئة.
صواريخ-إس-400

سوريا المقصودة.. تركيا تتسلم أولى بطاريات «إس 400»

يبدو أن الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا في طريقها للتصاعد، بعد أن أعلنت أنقرة تسلّمها الشحنات الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400". وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400" تم تسليمها إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلنطي، صباح اليوم، وهو الأمر الذي قد يدفع واشنطن إلى تنفيذ تهديداتها وفرض عقوبات على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب خرق حظر شراء الأسلحة الروسية الذي فرضته واشنطن على موسكو.
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

بعد استهداف ناقلة بريطانية.. إيران مصدر إزعاج الكبار

لا يزال مضيق هرمز لا يعرف الهدوء والاستقرار في ظل ارتفاع وتيرة الصراعات على مدى الشهرين الماضيين، خاصة في أعقاب استهداف عدد من الناقلات التجارية في الممر الملاحي، ما يهدد بتصعيد محتمل على المستوى الدولي خلال المستقبل القريب. وخلال الساعات القليلة الماضية، شهد المضيق الملاحي المهم تجاريا توترات جديدة بعد أن أعلنت بريطانيا تحرش بعض وحدات الحرس الثوري الإيراني بناقلة بحرية تابعة للندن، الأمر الذي أشعل التوترات مجددا في تلك المنطقة ذات الأهمية الدولية الكبيرة.
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