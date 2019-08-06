جريمة

الداخلية تنفي «واقعة المولوتوف» بالقاهرة الجديدة

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
نفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما تداوله بعض الصفحات المحرضة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن هجوم مجموعة من البلطجية على أحد المحلات بمنطقة القاهرة الجديدة، مستخدمين زجاجات مولوتوف. وأكدت أن الواقعة عارية تماما من الصحة والقصد منها نشر الخوف بين المواطنين والأخبار الكاذبة. وقالت الوزارة إنه «تداولت عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع فيسبوك مقطع فيديو زعمت خلاله هجوم مجموعة من البلطجية مستخدمين "المولوتوف" على أحد المتاجر بمنطقة "الحى الثالث بالقاهرة الجديدة" نتيجة لضعف التواجد الأمنى».
وأشارت الأجهزة الأمنية أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن كافة التفصيلات فى هذا الشأن عارية تماماً عن الصحة، وبمراجعة أقسام شرطة القاهرة الجديدة، تبين عدم تلقيها لأى بلاغات فى هذا الشأن. كان عدد من صفحات فيسبوك التي تقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية قد بثت فيديو يظهر مجموعة
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (11)

22 شهيدا.. وفاة ضحيتين جديدتين في تفجير معهد الأورام

كشفت مصادر طبية ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذى تسببت فيه سيارة مفخخة أمام معهد الأورام بالمنيل، وبلغ عدد شهداء الحادث حتى الآن 22 شهيدًا، إذ تسلمت مشرحة زينهم صباح اليوم الثلاثاء جثامين 10 شهداء من مستشفى قصر العيني، بعدما تسلمت بالأمس جثامين 12 شهيدًا من مستشفى معهد ناصر، بزيادة حالتي وفاة عما أعلنته وزارة الصحة من وفاة 20 شخصا، بينما يوجد كيس أشلاء حسبما أعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمي سابق على ارتفاع عدد الضحايا، ويتولى خبراء الطب الشرعي أخذ عينات بصمة وراثية من الجثامين (DNA) للتحقق من هويتها تمهيدًا لتسليم الجثث إلى ذويهم لدفنهم.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مصرع سائق توكتوك في مشاجرة بشبرا الخيمة

أطلق عاطل الرصاص على سائق توكتوك فأرداه قتيلا في شبرا الخيمة، إثر مشاجرة بينهما للخلاف على مبلغ مالي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى الساحل بوصول المدعو "حسام ك ف - 27 سنة - سائق توكتوك، والسابق اتهامه في 11 قضية سلاح واستعمال قوة وسلاح أبيض ومخدرات ومصاب بطلق ناري بالبطن، وتوفى أثناء عمل الإسعافات اللازمة له. بإخطار اللواء طارق العجيزى مدير الأمن، انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، لموقع الحادث.
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السيطرة على حريق «ماجيك لاند» دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بأكتوبر، في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مدينة ماجيك لاند الترفيهية بأكتوبر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بحسب مصادر في الحماية. كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في ملاهي ماجيك لاند بأكتوبر، تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران. وكشف مصدر أمني لـ"التحرير" أن النيران اندلعت بداية فى ماكيت مصنوع من الفوم والمعدن، وسرعان ما امتدت النيران إلى مبنى محاكاة منشأ من المعدن المدعوم بالخشب المصنع والفوم والمواد الكرتونية، مما تسبب فى تفاقم النيران
جثة

مصرع مسن أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقي مسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، أثناء عبورة مزلقان كوبري المدير بمدينة دسوق أثناء مرور قطار دسوق قلين القادم من مدينة دمنهور والمتجة إلى كفر الشيخ ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. تلقى اللواء محمود حسن ، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من نقطة شرطة محطة قطار دسوق ، يفيد بمصرع مسن أسفل عجلات القطار أثناء مروره من فتحة غير شرعية بجوار كوبري المدير ليتصادف مرور القطار ويلقى مصرعه بالحال.
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (5)

«الداخلية»: حركة حسم متورطة في تفجير معهد الأورام

أعلنت وزارة الداخلية أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين، كما كشفت الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف. في نفس الوقت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.
طعن-بالسكين

بركة دم.. الأمن يلاحق متهمين بقتل مسن وسحله بشبرا

تباشر النيابة العامة التحقيقات في مقتل موظف بالمعاش، والتمثيل بجثته على يد 3 أشقاء ونجل عمهم في منطقة شبرا مصر، انتقاما منه بسبب خلافات قديمة بشأن اتهام المجني عليه بالتسبب في قتل والد المتهمين منذ 8 سنوات مضت، وطلبت من الجهات الأمنية سرعة القبص على باقي المتهمين الأربعة الهاربين، وتبين من التحريات وأقوال شهود العيان أن الجناة استدرجوا القتيل وسحلوه أمام الأهالي بعد تهشيم رأسه ومزقوا جسده، ثم فروا هاربين إلى محافظة سوهاج، وضبط 2 من المتهمين وجار البحث عن 2 آخرين.، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
الادمان

حقنة مخدرات تكشف لغز العثور على جثة رجل بالسلام

جرعة مخدرات زائدة كانت السبب في وفاة شاب والعثور على جثته بأحد شوارع مدينة السلام بالقاهرة، بعدما دلت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتحرر محضر بذلك. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وندبت الطب الشرعي لتحديد زمن وسبب الوفاة قبل التصريح بالدفن. بداية الواقعة ترجع لتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة ملقاة بأحد الشوارع بمدينة السلام، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب وبها آثار إصابات نتيجة تعاطى مواد مخدرة، عن طريق الحقن.
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ضبط 40 مشتبها بهم بالمنطقة الأثرية بالهرم

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملات مكثفة ومداهمات لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وكذا ضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى وملاحقة الباعة. وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 58 كرسيا – 25 طقطوقة – 3 غرزة شاي – 3 أسطوانة بوتجاز – 2 ثلاجة – 5 ميزان – خلاطة – 3 شمسية – 4 برويطة – 2 شنطة – 5 استاند.
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