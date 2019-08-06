الداخلية تنفي «واقعة المولوتوف» بالقاهرة الجديدة

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

وزير الداخلية

نفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما تداوله بعض الصفحات المحرضة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن هجوم مجموعة من البلطجية على أحد المحلات بمنطقة القاهرة الجديدة، مستخدمين زجاجات مولوتوف. وأكدت أن الواقعة عارية تماما من الصحة والقصد منها نشر الخوف بين المواطنين والأخبار الكاذبة. وقالت الوزارة إنه «تداولت عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع فيسبوك مقطع فيديو زعمت خلاله هجوم مجموعة من البلطجية مستخدمين "المولوتوف" على أحد المتاجر بمنطقة "الحى الثالث بالقاهرة الجديدة" نتيجة لضعف التواجد الأمنى».

وأشارت الأجهزة الأمنية أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن كافة التفصيلات فى هذا الشأن عارية تماماً عن الصحة، وبمراجعة أقسام شرطة القاهرة الجديدة، تبين عدم تلقيها لأى بلاغات فى هذا الشأن. كان عدد من صفحات فيسبوك التي تقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية قد بثت فيديو يظهر مجموعة