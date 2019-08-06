مصرع مسن أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

جثة - تعبيرية

لقي مسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، أثناء عبورة مزلقان كوبري المدير بمدينة دسوق أثناء مرور قطار دسوق قلين القادم من مدينة دمنهور والمتجة إلى كفر الشيخ ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. تلقى اللواء محمود حسن ، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من نقطة شرطة محطة قطار دسوق ، يفيد بمصرع مسن أسفل عجلات القطار أثناء مروره من فتحة غير شرعية بجوار كوبري المدير ليتصادف مرور القطار ويلقى مصرعه بالحال.

على الفور، انتقل رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، والقيادات الأمنية بالقسم، ورجال الحماية المدنية وقيادات السكة الحديد، إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لرجل مسن يدعى "رمضان أحمد محمد الزيات"، يبلغ من العمر 60عاما، لقى مصرعه أثناء عبور شريط السكة الحديد بجوار كوبري المدير بدائرة القسم. تم استدعاء سيارة