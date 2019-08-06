سان جيرمان يعرض خدمات نيمار على 3 أندية

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

نيمار

أدرك باريس سان جيرمان أن الحل الأفضل لحل أزمة النجم البرازيلي نيمار، هو التخلص من خدماته ولو على سبيل الإعارة، حيث يدرك الفريق الباريسي جيدًا حالة التوتر الشديدة في العلاقة بين نيمار وبين الإدارة، وبالتالي يسعى الفريق الفرنسي للتخلص من خدماته لأي فريق عدا برشلونة، حيث عرض باريس سان جيرمان، خدمات النجم البرازيلي على 3 أندية حتى الآن وهي مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، وذلك على الرغم من رغبة نيمار في الرحيل إلى برشلونة، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وعرض سان جيرمان، خدمات نيمار على مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مقابل 20 مليون يورو إلا أن اليونايتد رفض العرض. ويتمتع سان جيرمان بعلاقة جيدة مع ريال مدريد، وعلى الرغم من إعجاب رئيس النادي فلورنتينو بيريز بقدرات نيمار، إلا أن مدرب الفريق زين الدين زيدان يرغب في التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول

وعرض سان جيرمان، خدمات نيمار على مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مقابل 20 مليون يورو إلا أن اليونايتد رفض العرض.



ويتمتع سان جيرمان بعلاقة جيدة مع ريال مدريد، وعلى الرغم من إعجاب رئيس النادي فلورنتينو بيريز بقدرات نيمار، إلا أن مدرب الفريق زين الدين زيدان يرغب في التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا.



ويبدو أن نيمار بات سعيدًا برغبة سان جيرمان في بيعه، ولكن يرغب الفريق الفرنسي في التحكم في الفريق الذي سينقل إليه، على الرغم من رغبة النجم البرازيلي في العودة إلى البرسا.



يذكر أن نيمار تعافى بصورة تامة من إصابته وبات جاهزًا لبداية الموسم، ومع وجود شكوك حول لحاق ليونيل ميسي ببداية الموسم بسبب الإصابة، هل يتحرك برشلونة على عكس رغبة سان جيرمان لخطف النجم البرازيلي؟