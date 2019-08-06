رياضة

سان جيرمان يعرض خدمات نيمار على 3 أندية

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
نيمار
نيمار
أدرك باريس سان جيرمان أن الحل الأفضل لحل أزمة النجم البرازيلي نيمار، هو التخلص من خدماته ولو على سبيل الإعارة، حيث يدرك الفريق الباريسي جيدًا حالة التوتر الشديدة في العلاقة بين نيمار وبين الإدارة، وبالتالي يسعى الفريق الفرنسي للتخلص من خدماته لأي فريق عدا برشلونة، حيث عرض باريس سان جيرمان، خدمات النجم البرازيلي على 3 أندية حتى الآن وهي مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، وذلك على الرغم من رغبة نيمار في الرحيل إلى برشلونة، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.
وعرض سان جيرمان، خدمات نيمار على مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مقابل 20 مليون يورو إلا أن اليونايتد رفض العرض. ويتمتع سان جيرمان بعلاقة جيدة مع ريال مدريد، وعلى الرغم من إعجاب رئيس النادي فلورنتينو بيريز بقدرات نيمار، إلا أن مدرب الفريق زين الدين زيدان يرغب في التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول
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المقاصة: استاد الفيوم جاهز للأهلي والزمالك

قال بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، إن استاد الفيوم بات جاهزًا لاستضافة مباريات الفريق فى الموسم الجديد بما فيها مواجهات الفريق الفيومى أمام الأهلى والزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأرسل مسئولو مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة يطلبون فيه العودة إلى ملعبهم الأصلى باستاد الفيوم لخوض مبارياتهم عليه خلال الموسم المقبل. وحدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 19 سبتمبر المقبل موعدا لبداية الدورى الممتاز لموسم (2019-2020)، بعد الجلسة التى جمعت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بمندوبى الأندية.
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رئيس ليفربول يهاجم غياب المنافسة في الدوري الإيطالي

هاجم رئيس ليفربول، توم فيرنر، الدوري الإيطالي مشيدًا بالدوري الإنجليزي والتنافسية الشديدة الموجودة به على عكس الكالتشيو، وذلك في حواره مع موقع "The Athletic"، وقال رئيس ليفربول في هذا الشأن: "أعتقد أن الموسم الماضي في إنجلترا كان إيجابيا للغاية بالنسبة لتلك الرياضة، بالنظر إلى التنافس الثنائي الشديد بين ليفربول ومانشستر سيتي، من الهام للغاية بالنسبة للدوري الإنجليزي أن توجد به منافسة حقيقية دائمة مثل تلك التي عاصرناها الموسم الماضي"، وذلك بعد أن حسم السيتي اللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.
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كروس: من الصعب استعادة الفريق الذي تركه زيدان

يعد الألماني توني كروس من أبرز لاعبي الخبرة في صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي، ويعرف جيدًا كواليس الفريق الملكي على مدار السنوات الخمس الماضية، وبالتالي يرى أنه ليس من العدل مقارنة الفريق الحالي لريال مدريد، بالفريق الذي هيمن على لقب دوري أبطال أوروبا لثلاث سنوات متتالية في الولاية الأولى للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ويرى بأن عدم عقد تلك المقارنة هي أول خطوة نحو استعادة أمجاد الماضي، وقال كروس في هذا الشأن: "نرغب في لعب كرة قدم أفضل وبثبات أكثر، هذا أمر هام، فبعد القيام بذلك، ستأتي الألقاب تلقائيًا".
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رونالدو: لكل بداية نهاية ولن أستمر مدى الحياة

تتواصل التتويجات في ملاحقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدة، وكان آخرها الفوز بجائزة "الأسطورة" المقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الإثنين، وبعد عودته من جديد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بدا رونالدو كما لو كان في منزله بالفعل من خلال السعادة الكبيرة التي ظهرت على وجهه أثناء تسلم الجائزة، وكان للنجم البرتغالي بعض الوقت لإجراء حوار مطول مع الصحيفة الإسبانية للحديث عن فترته السابقة في ريال مدريد وأهدافه مع يوفنتوس، نستعرضها في السطور التالية كالآتي:
نيمار

السعادة تغمر باريس سان جيرمان بسلوك نيمار

بدت العلاقة بين باريس سان جيرمان والنجم البرازيلي نيمار في حالة سيئة للغاية، يصعب إصلاحها في بداية الصيف الجاري، وذلك بعدما أعرب النجم البرازيلي عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي، إلا أن العلاقة بدأت في التحسن كثيرا في الفترة الإعدادية للموسم الجديد، والتي يخوضها باريس سان جيرمان في الصين، وعلى الرغم من شعور بطل الدوري الفرنسي، الموسم الماضي، بالانزعاج من قرار نيمار الانضمام للفترة الإعدادية للموسم الجديد بعد أسبوع من تجمع الفريق بالكامل، فإن هناك رضا تجاه سلوكه منذ انضمامه إلى المجموعة.
ناصر-الخليفي (10)

باريس سان جيرمان يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي مع اللاعب السابق في أكاديمية الشباب ببرشلونة تشافي سيمونز، وتمتع اللاعب البالغ من العمر 16 عاما، بإشادة كبيرة في أكاديمية برشلونة للشباب الشهيرة "لا ماسيا"، وكان الهدف هو استمراره لموسم آخر في الأكاديمية قبل تصعيده إلى الفريق الرديف للعملاق الكتالوني، إلا أن سيمونز ووكيل أعماله الشهير مينو رايولا رفضا هذا الاقتراح، ليقرر سيمونز توقيع عقد احترافي مع باريس سان جيرمان، لتصبح تلك الصفقة آخر حلقة من سلسلة الصراع بين البارسا وسان جيرمان في السنوات الأخيرة، مع تفوق الفريق الفرنسي بشكل واضح في هذا الصراع.
سيرجيو -راموس‎

نيمار: سيرجيو راموس أصعب مدافع واجهته

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لم ينسَ مواجهاته العديدة السابقة أمام قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، عندما كان لاعبًا في صفوف برشلونة، وحتى مع فريق الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما تواجها في الموسم قبل الماضي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يرى بأن راموس هو أصعب مدافع واجهه طوال مسيرته الاحترافية، وربما يتجدد الصراع بينهما من جديد في حال تمكن النجم البرازيلي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان تجاه برشلونة من جديد، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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