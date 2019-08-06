رياضة

المقاصة: استاد الفيوم جاهز للأهلي والزمالك

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
مصر للمقاصة
مصر للمقاصة
قال بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، إن استاد الفيوم بات جاهزًا لاستضافة مباريات الفريق فى الموسم الجديد بما فيها مواجهات الفريق الفيومى أمام الأهلى والزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأرسل مسئولو مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة يطلبون فيه العودة إلى ملعبهم الأصلى باستاد الفيوم لخوض مبارياتهم عليه خلال الموسم المقبل. وحدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 19 سبتمبر المقبل موعدا لبداية الدورى الممتاز لموسم (2019-2020)، بعد الجلسة التى جمعت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بمندوبى الأندية.
وقال بكرى سليم: "شرف كبير للفيوم تواجد الأهلى والزمالك لملاقاة مصر المقاصة هناك، فهى بمثابة عرس كروى تنتظره الجماهير بمزيد من الشغف، لكن لن نعترض حال إصرار لجنة المسابقات على عدم استضافة استاد الفيوم لمباريات بعينها وفقًا للترتيبات الأمنية، والمقاصة ملتزم بقرار الأمن بشأن استضافة استاد الفيوم لمباريات
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سان جيرمان يعرض خدمات نيمار على 3 أندية

أدرك باريس سان جيرمان أن الحل الأفضل لحل أزمة النجم البرازيلي نيمار، هو التخلص من خدماته ولو على سبيل الإعارة، حيث يدرك الفريق الباريسي جيدًا حالة التوتر الشديدة في العلاقة بين نيمار وبين الإدارة، وبالتالي يسعى الفريق الفرنسي للتخلص من خدماته لأي فريق عدا برشلونة، حيث عرض باريس سان جيرمان، خدمات النجم البرازيلي على 3 أندية حتى الآن وهي مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، وذلك على الرغم من رغبة نيمار في الرحيل إلى برشلونة، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.
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رئيس ليفربول يهاجم غياب المنافسة في الدوري الإيطالي

هاجم رئيس ليفربول، توم فيرنر، الدوري الإيطالي مشيدًا بالدوري الإنجليزي والتنافسية الشديدة الموجودة به على عكس الكالتشيو، وذلك في حواره مع موقع "The Athletic"، وقال رئيس ليفربول في هذا الشأن: "أعتقد أن الموسم الماضي في إنجلترا كان إيجابيا للغاية بالنسبة لتلك الرياضة، بالنظر إلى التنافس الثنائي الشديد بين ليفربول ومانشستر سيتي، من الهام للغاية بالنسبة للدوري الإنجليزي أن توجد به منافسة حقيقية دائمة مثل تلك التي عاصرناها الموسم الماضي"، وذلك بعد أن حسم السيتي اللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.
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ماذا قدم إسلام جابر الوافد الجديد لصفوف الزمالك؟

ارتبط اسم إسلام جابر، لاعب مصر للمقاصة، بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث وقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة البيضاء مساء أمس الخميس، في وجود وكيل اللاعب ومسؤولي الفريق الفيومي. وتمت إعارة اسلام جابر فالموسم المنقضي للداخلية، وظهر بمستوى جيد لفت أنظار العديد من الأندية، على رأسها الأهلي، وبيراميدز، والزمالك، قبل أن ينجح الأخير في حسم الصفقة لصالحه، كما انضم اللاعب لصفوف المنتخب، لكنه لم ينضم لقائمة الفراعنة الأخيرة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وشارك في مباراة نيجيريا الودية التي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.
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الزمالك يتعاقد مع إسلام جابر لاعب المقاصة

وقع إسلام جابر، لاعب فريق مصر للمقاصة، على عقود انضمامه لصفوف نادي الزمالك، خلال الجلسة التي جمعته مع أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، مساء الخميس، في وجود وكيل اللاعب ومسؤولي الفريق الفيومي. وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات مع إدارة المقاصة خلال الأيام الماضية للتعاقد مع الثلاثي إسلام جابر، وجون أنتوي، وأحمد عادل عبد المنعم، حارس المرمى، وتم التعاقد مع الأول بالفعل لمدة 3 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل، بينما لا تزال المفاوضات مستمرة بشأن أنتوي وعبد المنعم.
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اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد ونيته تقليص عدد الأجانب

أعلنت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، وذلك باعتبار اللاعب الذي يحمل جنسية إحدى دول شمال إفريقيا لاعبًا محليًّا، كما سيتم تقليص عدد الأجانب بداية من موسم 2020- 2021. ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته موقع التواصل الاجتماعي لائحة القيد لموسم 2019- 2020، وأشار إلى أن كل ناد سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو شمال إفريقيا يعامل معاملة المحلي، على أن يتم تقليل عدد الأجانب بداية من الموسم الذي يليه 2020- 2021.
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رمضان صبحي: تحملنا الكثير لإسعاد الجماهير الحمراء

احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، للموسم الرابع على التوالي، وللمرة 41 في تاريخ القلعة الحمراء، ورقص لاعبو المارد الأحمر، احتفالاً بلقب الدوري، كما حملوا حسام عاشور قائد الفريق، على الأعناق، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، ليحصد اللقب، وذلك بعدما أصبح الفارق بينه وبين الزمالك، صاحب المركز الثاني، 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، ستشهد مواجهة القطبين الأحد المقبل.
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