المقاصة: استاد الفيوم جاهز للأهلي والزمالك

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

مصر للمقاصة

قال بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، إن استاد الفيوم بات جاهزًا لاستضافة مباريات الفريق فى الموسم الجديد بما فيها مواجهات الفريق الفيومى أمام الأهلى والزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأرسل مسئولو مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة يطلبون فيه العودة إلى ملعبهم الأصلى باستاد الفيوم لخوض مبارياتهم عليه خلال الموسم المقبل. وحدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 19 سبتمبر المقبل موعدا لبداية الدورى الممتاز لموسم (2019-2020)، بعد الجلسة التى جمعت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بمندوبى الأندية.

وقال بكرى سليم: "شرف كبير للفيوم تواجد الأهلى والزمالك لملاقاة مصر المقاصة هناك، فهى بمثابة عرس كروى تنتظره الجماهير بمزيد من الشغف، لكن لن نعترض حال إصرار لجنة المسابقات على عدم استضافة استاد الفيوم لمباريات بعينها وفقًا للترتيبات الأمنية، والمقاصة ملتزم بقرار الأمن بشأن استضافة استاد الفيوم لمباريات

وقال بكرى سليم: "شرف كبير للفيوم تواجد الأهلى والزمالك لملاقاة مصر المقاصة هناك، فهى بمثابة عرس كروى تنتظره الجماهير بمزيد من الشغف، لكن لن نعترض حال إصرار لجنة المسابقات على عدم استضافة استاد الفيوم لمباريات بعينها وفقًا للترتيبات الأمنية، والمقاصة ملتزم بقرار الأمن بشأن استضافة استاد الفيوم لمباريات الأهلى والزمالك".



وواصل المدير التنفيذى للمقاصة قائلا: "لدينا خطة واضحة لتنفيذ طلبات أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى للفريق الفيومي، فهو بمثابة رئيس مجلس إدارة فريق الكرة".



وعقد وليد هويدى مدير الكرة بمصر للمقاصة، جلسة مع عامر حسين طالبه فيها بضرورة الموافقة على عودة الفريق الفيومى لملعبه بعدما ذاق الأمرين خلال الموسمين الماضيين من اللعب خارجه، خاصة أن استاد الفيوم أصبح مهيئا طبقا للمواصفات التى وضعتها النيابة العامة لتأمين الاستادات.

