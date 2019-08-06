جريمة

السيطرة على حريق «ماجيك لاند» دون خسائر بشرية

تحرير:سماح عوض الله ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
حريق- أرشيفية
حريق- أرشيفية
نجحت قوات الحماية المدنية بأكتوبر، في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مدينة ماجيك لاند الترفيهية بأكتوبر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بحسب مصادر في الحماية. كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في ملاهي ماجيك لاند بأكتوبر، تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران. وكشف مصدر أمني لـ"التحرير" أن النيران اندلعت بداية فى ماكيت مصنوع من الفوم والمعدن، وسرعان ما امتدت النيران إلى مبنى محاكاة منشأ من المعدن المدعوم بالخشب المصنع والفوم والمواد الكرتونية، مما تسبب فى تفاقم النيران
وتبين من الفحص الأمني قيام عامل بإجراء أعمال صيانة باستخدام معدات كهربائية، ووصل شرز متطاير إلى الماكيت الفايبر، مما تسبب فى اندلاع النيران منه، والتى تطايرت بسبب كمية الفايبر التي يحتويها الماكيت إلى مبنى محاكاة، أتت عليه النيران كذلك والتهمت سقفه بالكامل، وما زال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (11)

22 شهيدا.. وفاة ضحيتين جديدتين في تفجير معهد الأورام

كشفت مصادر طبية ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذى تسببت فيه سيارة مفخخة أمام معهد الأورام بالمنيل، وبلغ عدد شهداء الحادث حتى الآن 22 شهيدًا، إذ تسلمت مشرحة زينهم صباح اليوم الثلاثاء جثامين 10 شهداء من مستشفى قصر العيني، بعدما تسلمت بالأمس جثامين 12 شهيدًا من مستشفى معهد ناصر، بزيادة حالتي وفاة عما أعلنته وزارة الصحة من وفاة 20 شخصا، بينما يوجد كيس أشلاء حسبما أعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمي سابق على ارتفاع عدد الضحايا، ويتولى خبراء الطب الشرعي أخذ عينات بصمة وراثية من الجثامين (DNA) للتحقق من هويتها تمهيدًا لتسليم الجثث إلى ذويهم لدفنهم.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مصرع سائق توكتوك في مشاجرة بشبرا الخيمة

أطلق عاطل الرصاص على سائق توكتوك فأرداه قتيلا في شبرا الخيمة، إثر مشاجرة بينهما للخلاف على مبلغ مالي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى الساحل بوصول المدعو "حسام ك ف - 27 سنة - سائق توكتوك، والسابق اتهامه في 11 قضية سلاح واستعمال قوة وسلاح أبيض ومخدرات ومصاب بطلق ناري بالبطن، وتوفى أثناء عمل الإسعافات اللازمة له. بإخطار اللواء طارق العجيزى مدير الأمن، انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، لموقع الحادث.
جثة

مصرع مسن أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقي مسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، أثناء عبورة مزلقان كوبري المدير بمدينة دسوق أثناء مرور قطار دسوق قلين القادم من مدينة دمنهور والمتجة إلى كفر الشيخ ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. تلقى اللواء محمود حسن ، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من نقطة شرطة محطة قطار دسوق ، يفيد بمصرع مسن أسفل عجلات القطار أثناء مروره من فتحة غير شرعية بجوار كوبري المدير ليتصادف مرور القطار ويلقى مصرعه بالحال.
وزير الداخلية (2)

الداخلية تنفي «واقعة المولوتوف» بالقاهرة الجديدة

نفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما تداوله بعض الصفحات المحرضة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن هجوم مجموعة من البلطجية على أحد المحلات بمنطقة القاهرة الجديدة، مستخدمين زجاجات مولوتوف. وأكدت أن الواقعة عارية تماما من الصحة والقصد منها نشر الخوف بين المواطنين والأخبار الكاذبة. وقالت الوزارة إنه «تداولت عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع فيسبوك مقطع فيديو زعمت خلاله هجوم مجموعة من البلطجية مستخدمين "المولوتوف" على أحد المتاجر بمنطقة "الحى الثالث بالقاهرة الجديدة" نتيجة لضعف التواجد الأمنى».
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

حريق في مدينة ملاهي بـ6 أكتوبر.. وسيارات الإطفاء تتحرك

شهدت مدينة ألعاب "ملاهي" بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، قرب مدينة الإنتاج الإعلامي، اندلاع حريق داخلها، وسرعان ما تفاقمت سحابات الدخان بالمكان، خاصة مع احتوائه على مكونات من البلاستيك القابلة للاشتعال، وفور استغاثة عمال بالمكان بشرطة النجدة، تم إخطار قوات الحماية المدنية، وهرعت 12 سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ، للتعامل مع الموقف والسيطرة على ألسنة اللهب، وتبريد آثار الحريق لمنع تجدده مرة أخرى، ولم يتبين حتى الآن وقوع إصابات أو وفيات جراء الحريق من عدمه، وسنوافيكم بالتفاصيل.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (6)

«الداخلية»: سيارة معهد الأورام كان بها مواد متفجرة

أعلنت وزارة الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، مضيفة في بيان لها أن السيارة كانت في طريقها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية. وقالت الوزارة في البيان «فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام .. والذى تبين من الفحص المبدئى أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها»
آثار حريق المنيل

مصابو «حريق المنيل» يروون تفاصيل المأساة

واصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق معهد الأورام بالمنيل الذي نتج عنه مصرع 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين، وأفاد 6 منهم يعالجون في مستشفى معهد ناصر، أنهم كانوا مارين بالصدفة وقت الحادث، وكانوا قادمين في سيارة ميكروباصات تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وأضاف المصابون أنهم تفاجئوا بالحادث وأصيبوا بحروق مختلفة، وأكد المصابون عدم رؤيتهم لما حدث في البداية.
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حريق بمحلات الساعة للأقمشة والملابس في الإسكندرية

أنقذت العناية الإلهية منطقة الساعة الكائنة بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل، شرق محافظة الإسكندرية وسكانها من خطر كبير عقب اشتعال حريق كبير في مجموعة من الأكشاك الخاصة ببيع الملابس، اليوم الجمعة، وذلك على غرار حريق العتبة، حيث تتشابه معها إلى حد كبير، لولا سرعة تدخل رجال الحماية المدنية ووصول سيارات الإسعاف فى الحال والتى تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقى المحال المجاورة والشقق السكنية ومحطة وقود ملاصقة لموقع الحريق. وأفادت مصادر أمنية أن سبب وقوع الحريق يعود لوقوع ماس كهربائى.
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