السيطرة على حريق «ماجيك لاند» دون خسائر بشرية

تحرير:سماح عوض الله ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

حريق- أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بأكتوبر، في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مدينة ماجيك لاند الترفيهية بأكتوبر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بحسب مصادر في الحماية. كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في ملاهي ماجيك لاند بأكتوبر، تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران. وكشف مصدر أمني لـ"التحرير" أن النيران اندلعت بداية فى ماكيت مصنوع من الفوم والمعدن، وسرعان ما امتدت النيران إلى مبنى محاكاة منشأ من المعدن المدعوم بالخشب المصنع والفوم والمواد الكرتونية، مما تسبب فى تفاقم النيران

وتبين من الفحص الأمني قيام عامل بإجراء أعمال صيانة باستخدام معدات كهربائية، ووصل شرز متطاير إلى الماكيت الفايبر، مما تسبب فى اندلاع النيران منه، والتى تطايرت بسبب كمية الفايبر التي يحتويها الماكيت إلى مبنى محاكاة، أتت عليه النيران كذلك والتهمت سقفه بالكامل، وما زال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران