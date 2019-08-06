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القبة الحديدية.. سرطان يفتك بالقوات الإسرائيلية

بعد فشل منظومة "القبة الحديدية" في تحقيق هدفها أعلنت إسرائيل عزمها الدفع بتطوير مدافع ليزر مضادة للصواريخ وذلك بعد 20 عاما تقريبا من تنازلها عن هذه الفكرة
تحرير:وفاء بسيوني ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
منظومة القبة الحديدية تنهش في جسد الجنود
منظومة القبة الحديدية تنهش في جسد الجنود
تحولت القبة الحديدية في إسرائيل من منظومة دفاعية إلى مرض ينهش في جسد الجنود الإسرائيليين، بعد الكشف عن إصابة 30 جنديا من جنود الاحتلال بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية، وفي الوقت الذي لم يرد بيان رسمي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموضوع، ذكر الصحفي آدم شافير والذي يعمل في القناة (13) الإسرائيلية، في تغريدة عبر "تويتر": حسب معلومات أولية، أصيب 30 جنديا بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية، وأضاف أن الجنود المصابين يطالبون بفحص فيما إذا كانت هناك علاقة بين خدمتهم في القبة الحديدية وإصابتهم بمرض السرطان.
وتعتبر "القبة الحديدية" منظومة دفاعية مضادة للصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية من عيار 155 ملم التي يصل مداها إلى 70 كم وتعمل القبة الحديدة في مختلف الظروف وتشمل المنظومة جهاز رادار ونظام تعقب وبطارية مكونة من 20 صاروخا اعتراضيا تحت مسمى (TAMIR)، وقد بدأت إسرائيل نشر هذا النظام حول قطاع غزة لمنع
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مستوطنات

إسرائيل تسمح ببناء 2300 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

صادقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به حركة "السلام الآن" الإسرائيلية. وتشكل هذه الموافقة الأحدث في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السلطة، مطلع العام 2017. وقالت الحركة في بيان: إن "لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدة سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة"، حسب "فرانس برس".
خالد نزار وزير الدفاع الجزائرى الاسبق

بتهمة التآمر.. أمر اعتقال لوزير الدفاع الجزائري

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أمر توقيف ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله، إضافة إلى شخص آخر. وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن القضاء العسكري في البليدة، أصدر مذكرة توقيف دولية ضد خالد نزار ونجله لطفي، وفريد حمدين. ووفقًا للصحيفة، فإن حمدين وهو رئيس شركة صيدلانية متهم بمحاولة التآمر على الجيش الوطني برفقة الجنرال نزار ونجله. وأثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح القضاء العسكري بأن حمدين هو الوسيط بين خالد نزار وسعيد بوتفليقة.
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الراقصة نرمين صفر مرشحة لرئاسة تونس: استجابة للجمهور

في الوقت الذي ينتظر الشارع التونسي انتهاء الانتخابات الرئاسية وتعيين رئيسا للبلاد من أجل استكمال خارطة طريق كان قد وضعها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، خرجت عبر نافذة الفن راقصة استعراضية لطالما أثارت جدلًا في البلد العربي، سعيا وراء الشهرة، لتعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة.. "نرمين صفر" فنانة استعراضية، لا تملك من "الحِنكة السياسية" ما يؤهلها لقيادة بلد بحجم تونس، فقد اشتهرت بأغاني وكليبات جريئة تضعها دائمًا محل نقد وسخرية، لإثارة الرأي العام، وهي من مواليد 1990 و تدعى "إيمان".
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انتخابات تونس.. 21 مرشحًا في السباق الرئاسي المبكر

لا تزال الانتخابات الرئاسية التونسية تستحوذ على المشهد العام، خصوصا بعد إقبال عدد من المرشحين لخوض السباق الرئاسي، في أعقاب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، والتي عجلت بإجراء الانتخابات، في حين ستعلن حركة النهضة، قرارها بشأن مرشحه، خصوصا بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية حسب المواعيد المقررة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 9 أغسطس الجاري. وتواصل الهيئة أيضًا تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل، بحسب "سكاي نيوز".
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قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تفرق مظاهرة مُنددة بهدم منازل في القدس

اشتبك عدد من الشباب والمتظاهرين الفلسطينيين مع القوات الإسرائيلية، أمس الجمعة، في قرية وادي حمص بموقع هدم المنازل في القدس الشرقية، بحسب فضائية "يورونيوز عربية". واقتحمت القوات الإسرائيلية، يوم الإثنين الماضي بأعداد كبيرة حي وادي الحمص لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بزعم قربها من الجدار الأمني في المنطقة، حيث تمركزت جرافات يرافقها مئات من عناصر الجيش والشرطة الإسرائيليين. وأفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل بدأت في هدم منازل فلسطينيين في بلدة صور باهر على مشارف القدس الشرقية.
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موقع عبري يكشف سبب زيارة وفد حركة حماس إلى إيران

كشف الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "ديبكا"، اليوم السبت، عن أن السبب الحقيقي في زيارة وفد حركة حماس إلى إيران، الأسبوع الماضي، بقيادة صالح العاروري، هو طلب الحركة تزويدهم بمنصات إطلاق الصواريخ من طراز "BM-21 Grad"، التي يصل مداها إلى 450 كيلومترا. ونقل الموقع عن مصادر خاصة، طلب حماس تزويدهم بهذه الصواريخ متوسطة المدى، وهي الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في مهاجمتهم أهدافًا في المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
اسرائيل.

أهداف إستراتيجية بسوريا في مرمى نيران إسرائيل

يبدو أن سوريا تحولت إلى ساحة للصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، بعد أن كثف الاحتلال في الآونة الأخيرة من هجماته على الأراضي السورية، ولم تعد الأزمة تقتصر على الصراع الداخلي المستمر منذ سنوات، حيث حوّل العدوان الإسرائيلي دمشق إلى مسرح لحرب بالوكالة. فقد شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، منذ اندلاع الصراع المسلح بها عام 2011، مستهدفةً القوات الموالية للرئيس بشار الأسد وحلفاءه من ميليشيات تتبع إيران وحزب الله. كانت أحدث هذه الهجمات عندما شنت إسرائيل هجوما صاروخيا على مواقع عسكرية جنوبي محافظة درعا السورية، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء.
إلهان-عمر-ورشيدة-طليب (1)

نتنياهو في مأزق لرفض الاحتلال زيارة نائبتي الكونجرس

بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقف لا يحسد عليه، بعد المطالبات التي تدعوه إلى رفض زيارة نائبتين في الكونجرس الأمريكي ترغبان في زيارة الأراضي الفلسطينية، إلا أنهما غير مرحب بهما من قبل الاحتلال. وزارتا الشئون الإستراتيجية والداخلية في الحكومة الإسرائيلية اتخذتا قرارا يقضي بمنع دخول عضوتي الكونجرس، الفلسطينية رشيدة طليب والصومالية إلهان عمر إلى إسرائيل، وفي إطار هذا الرفض طلبت الوزارتان من نتنياهو اتخاذ قرار بعدم السماح لكل من رشيدة طليب وإلهان عمر، النائبتين عن الحزب الديمقراطي في الكونجرس بدخول إسرائيل بهدف زيارة فلسطين.
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