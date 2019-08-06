القبة الحديدية.. سرطان يفتك بالقوات الإسرائيلية

بعد فشل منظومة "القبة الحديدية" في تحقيق هدفها أعلنت إسرائيل عزمها الدفع بتطوير مدافع ليزر مضادة للصواريخ وذلك بعد 20 عاما تقريبا من تنازلها عن هذه الفكرة
تحولت القبة الحديدية في إسرائيل من منظومة دفاعية إلى مرض ينهش في جسد الجنود الإسرائيليين، بعد الكشف عن إصابة 30 جنديا من جنود الاحتلال بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية، وفي الوقت الذي لم يرد بيان رسمي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموضوع، ذكر الصحفي آدم شافير والذي يعمل في القناة (13) الإسرائيلية، في تغريدة عبر "تويتر": حسب معلومات أولية، أصيب 30 جنديا بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية، وأضاف أن الجنود المصابين يطالبون بفحص فيما إذا كانت هناك علاقة بين خدمتهم في القبة الحديدية وإصابتهم بمرض السرطان.
وتعتبر "القبة الحديدية" منظومة دفاعية مضادة للصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية من عيار 155 ملم التي يصل مداها إلى 70 كم وتعمل القبة الحديدة في مختلف الظروف وتشمل المنظومة جهاز رادار ونظام تعقب وبطارية مكونة من 20 صاروخا اعتراضيا تحت مسمى (TAMIR)، وقد بدأت إسرائيل نشر هذا النظام حول قطاع غزة لمنع
وتعتبر "القبة الحديدية" منظومة دفاعية مضادة للصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية من عيار 155 ملم التي يصل مداها إلى 70 كم وتعمل القبة الحديدة في مختلف الظروف وتشمل المنظومة جهاز رادار ونظام تعقب وبطارية مكونة من 20 صاروخا اعتراضيا تحت مسمى (TAMIR)، وقد بدأت إسرائيل نشر هذا النظام حول قطاع غزة لمنع وصول صواريخ القسام إلى إسرائيل، ودخلت هذه المنظومة حيز التشغيل في النصف الثاني من عام 2010.
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"القبة الحديدية" انتقدت لتكلفتها الباهظة، حيث تقدر تكلفة الصاروخ المعترض ما بين 35 ألفا و50 ألف دولار، وحتى 62 ألف دولار، كما صدرت انتقادات حول عدم فعالية القبة الحديدية أمام صواريخ القسام، إذا أطلقت على مسافات قصيرة جدا.
الخبير الإسرائيلي في مجال التصنيع العسكري عوديد عمخاي، كان قد تحدث عن أسباب فشل القبة الحديدية لصحيفة "معاريف"، حيث كشف أن منظومة القبة الحديدية ليست فعالة في مجال اعتراض الصواريخ التي يزيد مداها على 70 كم، ويشغل عمخاي منصبًا رفيعًا في شركة "رفائيل" للتصنيع العسكري التابعة لوزارة جيش الاحتلال، وهي التي صنعت القبة الحديدية، كما أنه متخصص في مجال منظومات الليزر.
وأضاف أن ترسانة إسرائيل من صواريخ "تامير" التي تستخدمها القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ، غير كافية لاعتراض أعداد متزايدة من الصواريخ، عوضًا عن أن تكلفة كل صاروخ تصل إلى 100 ألف دولار.
وتشير التقديرات إلى أنه بحوزة حماس والجهاد الإسلامي 15 ألف قذيفة صاروخية تقريبا، بينها عشرات يصل مداها إلى 160 كيلومترا، أي أنها يمكن أن تصل إلى مدينة الخضيرة، وليس بمقدور "القبة الحديدية" اعتراضها.
ونتيجة لفشل هذه المنظومة في تحقيق هدفها، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في مايو الماضي، عزمها الدفع بتطوير مدافع ليزر مضادة للصواريخ، وذلك بعد 20 عاما تقريبا من تنازلها عن هذه الفكرة، لصالح تطوير منظومات صاروخية مضادة للصواريخ، "القبة الحديدية" و"عصا سحرية"، التي تسمى "مقلاع داود" أيضا.
وأشارت "معاريف" إلى أن التفكير مجددا في العودة إلى تطوير الليزر بدأ منذ عدة أشهر، لكن هذا التوجه أصبح قويا أكثر في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في مايو الماضي، حيث برزت إخفاقات في أداء "القبة الحديدية" إلى جانب تطوير الفصائل في قطاع غزة قدراتها، وخاصة حماس والجهاد الإسلامي.
يبدو أن الاحتلال بدأ يدرك هذا الفشل، حيث بدأت الصناعات العسكرية الإسرائيلية السعي إلى إبرام صفقات أسلحة مع كوريا الجنوبية وبيعها لمنظومة "القبة الحديدية".
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وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أنه خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي، رؤوفيين ريفلين، العاصمة سيول في يوليو الماضي، تمت إعادة مناقشة صفقة بيع منظومة "القبة الحديدية" إلى سيول.
تجدر الإشارة، إلى أنه في السابق انتهت مفاوضات بين البلدين حول منظومة "القبة الحديدية"، دون جدوى.
كانت "القبة" بمثابة حصن منيع لإسرائيل إلا أن ذلك تبدد، بعد أن كشف الإعلام العبري عن ضربة جديدة في صفوف الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي، وتواصل القبة الحديدية إثبات فشلها يوما بعد يوم، تارة في مجال التصدي لصواريخ المقاومة المنطلقة من قطاع غزة، وصولا لإصابة العاملين فيها بمرض السرطان.