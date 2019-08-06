القبة الحديدية.. سرطان يفتك بالقوات الإسرائيلية

بعد فشل منظومة "القبة الحديدية" في تحقيق هدفها أعلنت إسرائيل عزمها الدفع بتطوير مدافع ليزر مضادة للصواريخ وذلك بعد 20 عاما تقريبا من تنازلها عن هذه الفكرة

تحرير:وفاء بسيوني ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

منظومة القبة الحديدية تنهش في جسد الجنود

تحولت القبة الحديدية في إسرائيل من منظومة دفاعية إلى مرض ينهش في جسد الجنود الإسرائيليين، بعد الكشف عن إصابة 30 جنديا من جنود الاحتلال بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية، وفي الوقت الذي لم يرد بيان رسمي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموضوع، ذكر الصحفي آدم شافير والذي يعمل في القناة (13) الإسرائيلية، في تغريدة عبر "تويتر": حسب معلومات أولية، أصيب 30 جنديا بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية، وأضاف أن الجنود المصابين يطالبون بفحص فيما إذا كانت هناك علاقة بين خدمتهم في القبة الحديدية وإصابتهم بمرض السرطان.

وتعتبر "القبة الحديدية" منظومة دفاعية مضادة للصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية من عيار 155 ملم التي يصل مداها إلى 70 كم وتعمل القبة الحديدة في مختلف الظروف وتشمل المنظومة جهاز رادار ونظام تعقب وبطارية مكونة من 20 صاروخا اعتراضيا تحت مسمى (TAMIR)، وقد بدأت إسرائيل نشر هذا النظام حول قطاع غزة لمنع