مصرع سائق توكتوك في مشاجرة بشبرا الخيمة

تحرير:علاء النجار ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

مشاجرة - تعبيرية

أطلق عاطل الرصاص على سائق توكتوك فأرداه قتيلا في شبرا الخيمة، إثر مشاجرة بينهما للخلاف على مبلغ مالي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى الساحل بوصول المدعو "حسام ك ف - 27 سنة - سائق توكتوك، والسابق اتهامه في 11 قضية سلاح واستعمال قوة وسلاح أبيض ومخدرات ومصاب بطلق ناري بالبطن، وتوفى أثناء عمل الإسعافات اللازمة له. بإخطار اللواء طارق العجيزى مدير الأمن، انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، لموقع الحادث.

بسؤال والد المتوفى المدعو "كمال ف ع - 67 سنة - بالمعاش"، اتهم "محمد ص ب - 25 سنة - عاطل" والسابق اتهامه في قضيتي مخدرات وسلاح بالتعدي عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهما على إثر اقتراض المتهم من المجنى عليه مبلغ مالي، وأثناء مطالبته برد المبلغ حدثت بينهما مشادة كلامية