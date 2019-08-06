جريمة

مصرع سائق توكتوك في مشاجرة بشبرا الخيمة

تحرير:علاء النجار ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
مشاجرة - تعبيرية
مشاجرة - تعبيرية
أطلق عاطل الرصاص على سائق توكتوك فأرداه قتيلا في شبرا الخيمة، إثر مشاجرة بينهما للخلاف على مبلغ مالي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى الساحل بوصول المدعو "حسام ك ف - 27 سنة - سائق توكتوك، والسابق اتهامه في 11 قضية سلاح واستعمال قوة وسلاح أبيض ومخدرات ومصاب بطلق ناري بالبطن، وتوفى أثناء عمل الإسعافات اللازمة له. بإخطار اللواء طارق العجيزى مدير الأمن، انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، لموقع الحادث.
بسؤال والد المتوفى المدعو "كمال ف ع - 67 سنة - بالمعاش"، اتهم "محمد ص ب - 25 سنة - عاطل" والسابق اتهامه في قضيتي مخدرات وسلاح بالتعدي عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهما على إثر اقتراض المتهم من المجنى عليه مبلغ مالي، وأثناء مطالبته برد المبلغ حدثت بينهما مشادة كلامية
اقرأ المزيد
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (11)

22 شهيدا.. وفاة ضحيتين جديدتين في تفجير معهد الأورام

كشفت مصادر طبية ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذى تسببت فيه سيارة مفخخة أمام معهد الأورام بالمنيل، وبلغ عدد شهداء الحادث حتى الآن 22 شهيدًا، إذ تسلمت مشرحة زينهم صباح اليوم الثلاثاء جثامين 10 شهداء من مستشفى قصر العيني، بعدما تسلمت بالأمس جثامين 12 شهيدًا من مستشفى معهد ناصر، بزيادة حالتي وفاة عما أعلنته وزارة الصحة من وفاة 20 شخصا، بينما يوجد كيس أشلاء حسبما أعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمي سابق على ارتفاع عدد الضحايا، ويتولى خبراء الطب الشرعي أخذ عينات بصمة وراثية من الجثامين (DNA) للتحقق من هويتها تمهيدًا لتسليم الجثث إلى ذويهم لدفنهم.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق «ماجيك لاند» دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بأكتوبر، في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مدينة ماجيك لاند الترفيهية بأكتوبر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بحسب مصادر في الحماية. كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في ملاهي ماجيك لاند بأكتوبر، تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران. وكشف مصدر أمني لـ"التحرير" أن النيران اندلعت بداية فى ماكيت مصنوع من الفوم والمعدن، وسرعان ما امتدت النيران إلى مبنى محاكاة منشأ من المعدن المدعوم بالخشب المصنع والفوم والمواد الكرتونية، مما تسبب فى تفاقم النيران
جثة

مصرع مسن أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقي مسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، أثناء عبورة مزلقان كوبري المدير بمدينة دسوق أثناء مرور قطار دسوق قلين القادم من مدينة دمنهور والمتجة إلى كفر الشيخ ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. تلقى اللواء محمود حسن ، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من نقطة شرطة محطة قطار دسوق ، يفيد بمصرع مسن أسفل عجلات القطار أثناء مروره من فتحة غير شرعية بجوار كوبري المدير ليتصادف مرور القطار ويلقى مصرعه بالحال.
وزير الداخلية (2)

الداخلية تنفي «واقعة المولوتوف» بالقاهرة الجديدة

نفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما تداوله بعض الصفحات المحرضة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن هجوم مجموعة من البلطجية على أحد المحلات بمنطقة القاهرة الجديدة، مستخدمين زجاجات مولوتوف. وأكدت أن الواقعة عارية تماما من الصحة والقصد منها نشر الخوف بين المواطنين والأخبار الكاذبة. وقالت الوزارة إنه «تداولت عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع فيسبوك مقطع فيديو زعمت خلاله هجوم مجموعة من البلطجية مستخدمين "المولوتوف" على أحد المتاجر بمنطقة "الحى الثالث بالقاهرة الجديدة" نتيجة لضعف التواجد الأمنى».
اقرأ المزيد من الأخبار
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرتين بشبرا الخيمة

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بالخرطوش في مشاجرتين بشبرا الخيمة، بسبب خلاف على 500 جنيه وخلافات الجيرة، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة العامة التحقيقات. وتبين أن الواقعة الأولي بسبب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمدعو "ه م م - 35 سنة - صاحب محل دواجن" بسبب خلافات الجيرة بالمحلات التجارية محل عملهما بمنطقة عزبة عثمان دائرة القسم تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته التي أودت بحياته.
طعن-بالسكين

عاطل يقتل نجل خالته في شبرا الخيمة بسبب خلافات مالية

طعن عاطل نجل خالته بسكين في شبرا الخيمة فسقط غارقا في دمائه ولقى مصرعه على أثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد تلقى قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من المدعو "خالد. ا. ا- 49 عاما- حداد مسلح ومقيم بشارع الشنيش- بهتيم، بدائرة القسم" بوفاة نجله "عبد الرحمن" 16 عاما، حاصل على الشهادة الإعدادية ومقيم طرف والدته المنفصل عنها بناحية عزبة القطاوى- بهتيم بدائرة القسم، على يد نجل خالته.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

مشاجرة بالخرطوش في شبرا الخيمة.. وإصابة 3 أشخاص

شهدت منطقة الفرنواني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، مشاجرة بالخرطوش بين طرفين بسبب خلافات مالية، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة، من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط مصابين، وبالانتقال تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "إ.ع.ع- 25 عاما" موظف بشركة أدوية، وأصيب برش خرطوش بالقدم اليسرى، و"أ.ع.م- 18 عاما" طالب، وأصيب بجرح عميق بالأنف، وطرف ثان "ك.م.ع- 27 عاما" عامل، أصيب بجروح وكدمات بالوجه والقدم اليسرى، و"م.ب.م- 20 عاما"، عاطل وسابق اتهامه في قضية سلاح.
طهارة-طفل

نص اعترافات الممرضة المتهمة ببتر «عضو ذكري» طفل شبرا

واقعة قلبت الدنيا رأسا على عقب وكانت وما زالت حديث المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا وهى اتهام مواطن يُدعى "أشرف حلمى" مقيم في منطقة منطى بشبرا الخيمة لممرضة بإجراء عملية طهارة بشكل خاطئ لابنه "م" البالغ من العمر، شهر، تسببت فى مضاعفات وحدوث غرغرينة تطلبت استئصال عضوه الذكري بالكامل والقضاء على ذكورته وعمل فتحة لمجرى البول أسفل البطن لإنقاذ حياته، وعلى الفور شكّلت مديرية الصحة لجنة لإجراء تحقيق واسع فى القضية وأحالت الموضوع برمته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم قانونا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org