سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مميش: نستهدف مليون فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية

تحرير:محمد مصباح ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
مميش
مميش
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم، تأكيداً على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن، وبخاصة مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، واضعين نصب أعينهم الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو ما يُعظم مكانة مصر الدولية في مجال النقل البحري. وسجلت حركة الملاحة في قناة السويس يوم 2 أغسطس 2019 أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها بعبور 81 سفينة بحمولات تجاوزت 6.1 مليون طن.
وأضاف مميش أن هيئة القناة تستعد لاستقبال أكبر سفينة حاويات في العالم "MSC GULSUN" في أول رحلة بحرية لها عبر قناة السويس الجديدة بطاقة 23 ألف حاوية وهي من فئة "Megamax 24"، وتعد واحدة ضمن 11 سفينة شقيقة بدأ الخط الملاحي "MSC" ببنائها في عام 2017، والمخطط تشغيلها على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال
اقرأ المزيد
اللواء محمود شعراوى

حركة تنقلات جديدة في المحليات.. 53 رئيس مدينة و9 سكرتير عموم

أعلنت اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات جديدة في قيادات الإدارة المحلية، والتي شملت نقل وندب 71 قيادة على مستوى المحافظات، وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان رسمي اليوم، إن الوزارة تجري تقييمًا ومتابعة لأداء كل القيادات المحلية من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات لتصعيد المتميز منهم ومحاسبة المقصرين بما يساعد في دفع عجلة التنمية على أرض المحافطات والحصول على رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

عيلتي اتحرقت قدام عيني.. خطوبة تحولت لمأتم أمام معهد الأورام

مأساة حقيقية عاشتها فتاة تدعى "نونا طارق" في يوم كان ينبغي أن يصنف ضمن أسعد أيام حياتها، إذ راح والداها ضمن ضحايا "انفجار معهد الأورام"، وتقول: "كانت ليلة خطوبتي على من تمنيت أن أبقى بقية حياتي معه وكنت أسعد مخلوقه لأني بجواره هو وأصدقائي وعائلتي". وأضافت عبر حسابها على "فيسبوك": "إلى أن انتهت الخطوبه وبدأنا في التحرك على منزلي لكي نسهر أنا وأصدقائي وخطيبي ونأكل من الطعام الذي ظلت أمي طوال اليوم في تجهيزه، وتحركت ثلاث عربات أمامنا لكي نذهب معا، ولكن فرقتنا الإشارة، وفجأه العربات الثلاث انفجرت أمام عيني وبها أمي وأبي وجميع عائلتي".
غادة-والى-وزيرة-التضامن

والي: 5 ملايين جنيه من بنك ناصر لترميم معهد الأورام

قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه من موازنة "بنك ناصر الاجتماعي" للمساهمة في إعادة ترميم معهد الأورام والمساهمة في إعادة تشغيله بكامل طاقته. وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الإثنين، معهد الأورام رفقة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مصابي الحادث الإرهابي. وقالت والي إن أيادي الإرهاب امتدت للمرضى في المستشفيات ولم تفرق كعادتها بين مريض ومعافي، مؤكدة أن مصر ماضية في مواجهة الإرهاب ومحاصرته، مضيفة: "مهما هدموا سنبني، ومهما قتلوا سنأخذ بالثأر".
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وخليج السويس، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
اقرأ المزيد من الأخبار
الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يشهد عبور حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

مميش: رصيف ميناء شرق بورسعيد الجديد يستقبل 36 سفينة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق مينا ء شرق بورسعيد في الشهور الأولى بعد استلام عدد 5 أرصفة جديدة من الهيئة الهندسية وتأهيل أحدهم للتشغيل التجريبي عدد من النجاحات أبرزها استقبال 36 سفينة بإجمالى حمولات 200 ألف طن ساهمت في تنمية شبه جزيرة سيناء وتعزيز صادراتها، بالإضافة إلى تحقيق الميناء معدلات أداء لشحن البضائع للسفينة الواحدة يفوق 20 ألف طن/يوم.
الفريق-مهاب-مميش

مميش: عبور 81 سفينة لأول مرة في تاريخ قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمجرى الملاحي لقناة السويس وتوجهاته أدت إلى ارتفاع أعداد السفن لأول مرة في تاريخ القناة ليصل إجمالي عبور السفن، اليوم، لـ81 سفينة من الاتجاهين الجنوبي والشمالي، وذلك لأول مرة منذ افتتاح القناة، وليثبت أن لقناة السويس الجديدة دورا كبيرا في تنمية ورفع تصنيف القناة وجعلها تحظى بثقة كل التوكيلات الملاحية، لنكون نحن القناة الجاذبة لكل السفن في العالم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر نادي الدنفاه المطل على قناة السويس بالإسماعيلية.
مميش -مصر-تسير بخطىء-متسارعة-الاستفادة-من-موقع-قناة-السويس

مميش: مصر تسير بخطى متسارعة للاستفادة من قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية لا مثيل لها على المستوى الإقليمي والعالمي جعلها محور الأحداث فيما مضى وبوابة التنمية للمستقبل، لاسيما ونحن نمتلك كافة المقومات اللازمة للنجاح فنحظى بإرادة سياسية واعية تدرك قيمة القناة ومكانتها، ولا ريب أن مشروع القناة الجديدة خير مثال على ذلك فدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتفاف جميع فئات الشعب المصري على قلب رجل واحد لمساندته وتمويله كان مفتاح نجاح المشروع القومي العملاق الذي فتح لنا آفاقا أرحب في خدمة حركة التجارة العالمية، وحمل لنا الخير في خطط طموحة.
مهاب-مميش (2)

2.198 مليار جنيه أرباح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس حققت أعلى عائد في ميزانيتها للعام الثاني على التوالي، مؤكدًا أن الهيئة حققت أعلى إيرادات عن نتائج النشاط في 30/6/2019، حيث بلغت إجمالي إيرادات الهيئة عن العام المالي 2018/2019 مبلغ 3.69 مليار جنيه وصافي أرباح العام 2.198 مليار جنيه، بزيادة قدرها 568 مليون جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة قدرها نحو 35%، وذلك نتيجة المتابعة المباشرة وجهود العاملين التي أدت إلى تحقيق نتائج غير مسبوقة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org