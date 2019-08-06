مميش: نستهدف مليون فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية

تحرير:محمد مصباح ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

مميش

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم، تأكيداً على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن، وبخاصة مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، واضعين نصب أعينهم الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو ما يُعظم مكانة مصر الدولية في مجال النقل البحري. وسجلت حركة الملاحة في قناة السويس يوم 2 أغسطس 2019 أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها بعبور 81 سفينة بحمولات تجاوزت 6.1 مليون طن.

وأضاف مميش أن هيئة القناة تستعد لاستقبال أكبر سفينة حاويات في العالم "MSC GULSUN" في أول رحلة بحرية لها عبر قناة السويس الجديدة بطاقة 23 ألف حاوية وهي من فئة "Megamax 24"، وتعد واحدة ضمن 11 سفينة شقيقة بدأ الخط الملاحي "MSC" ببنائها في عام 2017، والمخطط تشغيلها على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال