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عائد أدوات الدين يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو 2018

تراجعت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية خلال العطاءات التي طرحتها وزارة المالية الأسبوع الجاري، وسط توقعات بخفض البنك المركزي سعر الفائدة الفترة المقبلة
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أذون خزانة
أذون خزانة
سجلت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، أدنى مستوى لها منذ شهر مايو 2018، حيث تراجع العائد على السندات أجل 5 أعوام إلى 15.785% الأسبوع الماضى، مقابل 15.833% للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 10 سنوات إلى 15.724%، في مقابل نحو 15.82%. كما واصلت طلبات اكتتاب على عطاء أذون الخزانة لآجال 91 و273 يومًا تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل أعلى عائد على أجل 91 يوما نحو 17.93%، بينما أقل عائد 17%، في حين لم يرتفع متوسط العائد عن العطاء السابق لأذون الخزانة أجل 91 يوما لتستقر عند مستوى 17.89%.
التوقعات بخفض أسعار الفائدة قال محمد ماهر المحلل المالي، إن تراجع الفائدة على أذون وسندات الخزانة يرجع إلى التوقعات بخفض سعر الفائدة وقيام البنك المركزي باستكمال دورته التيسيرية، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة. وأضاف ماهر أن وزارة المالية استمرت أيضا في قبول عروض تقل عن القيمة التي
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هل تنجح خطة «الإسكان» في مواجهة الفقر المائي؟

أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وتضم الخطة عددا من المحاور، ومنها: «توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية، إعادة استخدام المياه المعالجة في بعض الزراعات، تقليل الفاقد في مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه، استخدام القطع الخاصة الموفرة، وضع خطة لتوعية المواطنين». فهل تنجح هذه الخطة في مواجهة الشح المائي الذي تعانيه مصر والبالغ 42 مليار متر مكعب من المياه؟ وهل يوجد قصور في هذه الخطة؟
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام نحو جنيه واحد، وذلك عقب صعوده أمس بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزير الاتصالات خلال منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس في الصين (2)

طلعت: مصر تسعى للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تسعى للاستفادة من الفرص التي تٌتيحها الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق التنمية الشاملة، موضحاً الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتنفيذ خطة طموحة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، وإنشاء قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة في علوم وتكنولوجيا المستقبل، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت في منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS.
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انعقاد القمة الثانية E-Commerce Summit سبتمبر المقبل

تنطلق في سبتمبر المقبل فعاليات قمة التجارة الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط في نسختها الثانية تحت شعار "تحطيم الحواجز" التي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال الحلول التكنولوجية والتقنية في العديد من المجالات، لدعم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، في إطار استراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمي والشمول المالي، وتعد هذه القمة الأولى المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، وتهدف القمة هذا العام إلى خلق حوار مفتوح بين أصحاب المصالح من المسئولين الحكوميين، والقطاعين العام والخاص، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاعا مختلفا.
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البنك-المركزى

بعد إطلاقه ما مؤشر أسعار الفائدة الخالية من المخاطر؟

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معيارا جديدا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، وشارك في إطلاق المؤشر الجديد مجموعة اتصال سوق المال المصرية والبنوك المحلية. وأكد البنك الأوروبي أهمية خطوة إطلاق المعيار الجديد التي ستزيد من كفاءة تحسين السوق، حيث تتماشى مع الاتجاه الدولي نحو تطوير معدلات فائدة خالية من المخاطر. وتدور أسعار الفائدة في مصر ما بين 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض على التوالي، بينما تشير التوقعات إلى احتمالية خفض الفائدة الفترة المقبلة.
الاقتصاد-المصري

سندات الجنيه المصري الأفضل في إفريقيا لهذه الأسباب

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها، إن السندات المقومة بالجنية المصري حققت مكاسب إجمالية بحوالي 8% منذ شهر مايو الماضي، لافتة إلى أن السوق المصرية لا تزال هي الأفضل في أدوات الدين الإفريقية، خاصة مع تحقيق مصر معدل نمو بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي 2018-2019. وفي فبراير الماضي، تمكنت السندات المصرية من تحقيق مكاسب بنسبة 5%، لتسجل بذلك أفضل مكاسب بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، في حين تعافى الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال عامين تقريبا، بحسب بلومبرج.
أسعار-الفائدة (2)

3 عوامل تدفع المركزي إلى خفض سعر الفائدة نهاية 2019

توقع بنك استثمار «بلتون»، في مذكرة بحثية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1% في سبتمبر أو نوفمبر من العام الجاري2019. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها الخميس الماضي عند 15.75%، و16.75% على التوالي، وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

لماذا ثبت المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2019؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها أول من أمس، الخميس، عند 15.75%، و16.75% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر.
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