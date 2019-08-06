عائد أدوات الدين يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو 2018

تراجعت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية خلال العطاءات التي طرحتها وزارة المالية الأسبوع الجاري، وسط توقعات بخفض البنك المركزي سعر الفائدة الفترة المقبلة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أذون خزانة

سجلت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، أدنى مستوى لها منذ شهر مايو 2018، حيث تراجع العائد على السندات أجل 5 أعوام إلى 15.785% الأسبوع الماضى، مقابل 15.833% للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 10 سنوات إلى 15.724%، في مقابل نحو 15.82%. كما واصلت طلبات اكتتاب على عطاء أذون الخزانة لآجال 91 و273 يومًا تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل أعلى عائد على أجل 91 يوما نحو 17.93%، بينما أقل عائد 17%، في حين لم يرتفع متوسط العائد عن العطاء السابق لأذون الخزانة أجل 91 يوما لتستقر عند مستوى 17.89%.

التوقعات بخفض أسعار الفائدة قال محمد ماهر المحلل المالي، إن تراجع الفائدة على أذون وسندات الخزانة يرجع إلى التوقعات بخفض سعر الفائدة وقيام البنك المركزي باستكمال دورته التيسيرية، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة. وأضاف ماهر أن وزارة المالية استمرت أيضا في قبول عروض تقل عن القيمة التي