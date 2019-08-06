طلعت: مصر تسعى للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة

وزير الاتصالات: مصر تنفذ خطة طموحة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة وإنشاء قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة في علوم وتكنولوجيا المستقبل

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

وزير الاتصالات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تسعى للاستفادة من الفرص التي تٌتيحها الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق التنمية الشاملة، موضحاً الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتنفيذ خطة طموحة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، وإنشاء قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة في علوم وتكنولوجيا المستقبل، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت في منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS.

وتستضيف الصين الصين منتدى الإبداع في الفترة من 5 إلى 9 من شهر أغسطس الجاري؛ بحضور هولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ووزراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول البريكس، وعدد من دول الأسواق الصاعدة. وأشار الدكتور عمرو طلعت في كلمته إلى أهمية شبكات المستقبل والتي تٌعد أحد القضايا الهامة