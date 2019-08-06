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طلعت: مصر تسعى للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة

وزير الاتصالات: مصر تنفذ خطة طموحة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة وإنشاء قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة في علوم وتكنولوجيا المستقبل
تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تسعى للاستفادة من الفرص التي تٌتيحها الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق التنمية الشاملة، موضحاً الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتنفيذ خطة طموحة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، وإنشاء قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة في علوم وتكنولوجيا المستقبل، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت في منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS.
وتستضيف الصين الصين منتدى الإبداع في الفترة من 5 إلى 9 من شهر أغسطس الجاري؛ بحضور هولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ووزراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول البريكس، وعدد من دول الأسواق الصاعدة. وأشار الدكتور عمرو طلعت في كلمته إلى أهمية شبكات المستقبل والتي تٌعد أحد القضايا الهامة
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اقتصاد (1)

عائد أدوات الدين يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو 2018

سجلت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، أدنى مستوى لها منذ شهر مايو 2018، حيث تراجع العائد على السندات أجل 5 أعوام إلى 15.785% الأسبوع الماضى، مقابل 15.833% للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 10 سنوات إلى 15.724%، في مقابل نحو 15.82%. كما واصلت طلبات اكتتاب على عطاء أذون الخزانة لآجال 91 و273 يومًا تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل أعلى عائد على أجل 91 يوما نحو 17.93%، بينما أقل عائد 17%، في حين لم يرتفع متوسط العائد عن العطاء السابق لأذون الخزانة أجل 91 يوما لتستقر عند مستوى 17.89%.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام نحو جنيه واحد، وذلك عقب صعوده أمس بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
صادرات-تركيا للعراق

انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.3 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، تراجع عجز الميزان التجاري لمصر ليسجل نحو 3.34 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 4.42 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بنسبة انخفاض بلغت نحو 24.6%. وأشار جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مايو 2019، والتي أصدرها اليوم، الثلاثاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 1.6%، لتبلغ نحو 2.68 مليار دولار خلال شهر مايو 2019، مقابل 2.64 مليار دولار لذات الشهر من العام السابق.
المهندس محمد عبد الجيد العربي‎

محمد العربي: الصناعة المحلية حققت طفرة غير مسبوقة

أكد المهندس محمد عبد الجيد العربي رئيس مجموعة عمليات التصنيع بمجموعة العربي أن الصناعة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في مجال الأجهزة المنزلية، وذلك بفضل استقطاب الخبرات العالمية الرائدة مثل شركات توشيبا وشارب وهيتاتشي اليابانية المعروفة بالجودة العالية، بالإضافة إلى هوفر وكاندي ولاجيرمانيا الإيطالية والمعروف عنهم الرفاهية بالإضافة إلى الخبرات الصينية مثل العملاق الصيني TCL، وأضاف العربي أن العامل المصري استطاع أن يصنع منتجات تتميز بالجودة العالية والتكنولوجيا الحديثة والتنوع في الموديلات مما يؤهلها إلى أن تنافس الماركات الرائدة في العالم.
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هالة-الجوهري

«إيتيدا»: 27% زيادة في صادرات الشركات المصرية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن نتائج أعمال الدورة التاسعة من برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وأكدت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة أن صادرات الشركات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، وذلك طبقاً لبيانات إيرادات صادرات الشركات التي تقدمت للبرنامج. وأشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر زيادة المخصصات المالية للبرنامج لتصل إلى 70 مليون جنيه مصري لتتماشى مع زيادة حجم الصادرات، وكذلك زيادة الإقبال على البرنامج من جانب الشركات.
الرئيس-السيسى

السيسي لوزير الاتصالات:عايزين نفهم الناس اللي بنعمله

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: «يا دكتور.. عمرو أكرم وكيل الرقابة الإدارية كلم الناس كلام كويس عايزين نفهم الناس اللى بنعمله» وذلك عندما استهل وزير الاتصالات حديثه عن شرح التحول الرقمي وهدف الدولة الرئيسى للاستفادة منه ليقاطعه الرئيس السيسى ويمازحه بهذه الجملة. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليا عن التحول الرقمي فى الوزارات المصرية، والتى تعتبر نقلة فى أداء الخدمة، لعمل قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد فعاليات ختام أعمال العام التدريبي‎ (1)

الاتصالات تشهد تخرج 4500 متخصص في برامج التكنولوجيا

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات ختام أعمال العام التدريبي 2018-2019 الذي نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات ITI تحت عنوان "مصر بعقول شبابها" بمقره الرئيسي بالقرية الذكية؛ تناول اللقاء استعراض استراتيجية المعهد لتدريب وتأهيل الشباب لفرص عمل متميزة في المجالات التكنولوجية العالمية بما يتواكب مع متطلبات السوق المحلى ويعزز من القدرة التنافسية لخريجي المعهد، بالإضافة إلى تمكينهم من مقومات ريادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: هقضي على جملة «اقفل الراوتر وافتحه»

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر هي الأولى إقليميا في قدرتها على جذب الاستثمارات خلال العام المنتهي في يونيو الماضي، وأن معدل النمو القطاعي بلغ 16% بنهاية العام المالي مقارنة بـ14% للعام السابق عليه، موضحا أن الوزارة تركز على تدريب الشباب في استراتجيتها لتطوير القطاع من خلال فروع معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، وأن الوزارة تسعى لتدريب 10 آلاف شاب خلال العام الجاري، إذ تركز معظمها على القنوات الإلكترونية للتدريب.
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