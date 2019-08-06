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أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام نحو جنيه واحد، وذلك عقب صعوده أمس بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 669 جنيهًا. عيار 24: 764 جنيهًا. عيار 18: 573 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5352 جنيها. سعر الأوقية: 1474 دولارًا. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 2.752 مليار دولار
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اقتصاد (1)

عائد أدوات الدين يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو 2018

سجلت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، أدنى مستوى لها منذ شهر مايو 2018، حيث تراجع العائد على السندات أجل 5 أعوام إلى 15.785% الأسبوع الماضى، مقابل 15.833% للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 10 سنوات إلى 15.724%، في مقابل نحو 15.82%. كما واصلت طلبات اكتتاب على عطاء أذون الخزانة لآجال 91 و273 يومًا تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل أعلى عائد على أجل 91 يوما نحو 17.93%، بينما أقل عائد 17%، في حين لم يرتفع متوسط العائد عن العطاء السابق لأذون الخزانة أجل 91 يوما لتستقر عند مستوى 17.89%.
وزير الاتصالات خلال منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس في الصين (2)

طلعت: مصر تسعى للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تسعى للاستفادة من الفرص التي تٌتيحها الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق التنمية الشاملة، موضحاً الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتنفيذ خطة طموحة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، وإنشاء قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة في علوم وتكنولوجيا المستقبل، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت في منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS.
صادرات-تركيا للعراق

انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.3 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، تراجع عجز الميزان التجاري لمصر ليسجل نحو 3.34 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 4.42 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بنسبة انخفاض بلغت نحو 24.6%. وأشار جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مايو 2019، والتي أصدرها اليوم، الثلاثاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 1.6%، لتبلغ نحو 2.68 مليار دولار خلال شهر مايو 2019، مقابل 2.64 مليار دولار لذات الشهر من العام السابق.
المهندس محمد عبد الجيد العربي‎

محمد العربي: الصناعة المحلية حققت طفرة غير مسبوقة

أكد المهندس محمد عبد الجيد العربي رئيس مجموعة عمليات التصنيع بمجموعة العربي أن الصناعة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في مجال الأجهزة المنزلية، وذلك بفضل استقطاب الخبرات العالمية الرائدة مثل شركات توشيبا وشارب وهيتاتشي اليابانية المعروفة بالجودة العالية، بالإضافة إلى هوفر وكاندي ولاجيرمانيا الإيطالية والمعروف عنهم الرفاهية بالإضافة إلى الخبرات الصينية مثل العملاق الصيني TCL، وأضاف العربي أن العامل المصري استطاع أن يصنع منتجات تتميز بالجودة العالية والتكنولوجيا الحديثة والتنوع في الموديلات مما يؤهلها إلى أن تنافس الماركات الرائدة في العالم.
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اسعار-الذهب-دهب (6)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام حوالي 9 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1468 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1441 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الهبوط خلال تعاملات اليوم

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1419 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تنخفض خلال تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد فقط، وذلك على الرغم من استقرار سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1414 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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