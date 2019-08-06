أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام نحو جنيه واحد، وذلك عقب صعوده أمس بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 669 جنيهًا. عيار 24: 764 جنيهًا. عيار 18: 573 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5352 جنيها. سعر الأوقية: 1474 دولارًا. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 2.752 مليار دولار