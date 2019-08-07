الصيام المتقطع.. 4 أنظمة غذائية لفقدان الوزن

يعد الصيام المتقطع من الإستراتيجيات الغذائية المتبعة لفقدان الوزن من خلال الامتناع عن تناول الطعام، كما يؤدي إلى استهلاك القليل من السعرات الحرارية خلال 8 ساعات في اليوم

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

أنظمة غذائية مهمة

يحاول العديد من البالغين حول العالم فقدان الوزن كل عام، ومن أفضل الطرق المتبعة لفقدان الوزن تغيير النظام الغذائي، ولكن كن حريصا على اتباع نظام غذائي غني بالعناصر المهمة التي يحتاج إليها جسمك، وعلى الجانب الآخر قد يصعب تنفيذها؛ لأنك لا تعرف أيا منها مناسبا وفعالا لك، فبعض الأنظمة الغذائية تكبح شهيتك لتقلل من كمية الطعام المستهلكة، بينما البعض الآخر يحدد استهلاكك من السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات، وعليك اختيار الآلية المناسبة لجسمك، وذلك حسبما ذكر موقع "health line".

في ما يلي بعض أفضل الأنظمة الغذائية المهمة للمساعدة في فقدان الوزن وتحسين الصحة بشكل عام: 1- الصيام المتقطع يعد الصيام المتقطع من الإستراتيجيات الغذائية التي يتبعها البعض لفقدان الوزن من خلال الامتناع عن تناول الطعام، كما يؤدي إلى استهلاك كميات قليلة من السعرات الحرارية خلال 8 ساعات في اليوم، وبالتالي