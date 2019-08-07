الصيام المتقطع.. 4 أنظمة غذائية لفقدان الوزن

يعد الصيام المتقطع من الإستراتيجيات الغذائية المتبعة لفقدان الوزن من خلال الامتناع عن تناول الطعام، كما يؤدي إلى استهلاك القليل من السعرات الحرارية خلال 8 ساعات في اليوم
يحاول العديد من البالغين حول العالم فقدان الوزن كل عام، ومن أفضل الطرق المتبعة لفقدان الوزن تغيير النظام الغذائي، ولكن كن حريصا على اتباع نظام غذائي غني بالعناصر المهمة التي يحتاج إليها جسمك، وعلى الجانب الآخر قد يصعب تنفيذها؛ لأنك لا تعرف أيا منها مناسبا وفعالا لك، فبعض الأنظمة الغذائية تكبح شهيتك لتقلل من كمية الطعام المستهلكة، بينما البعض الآخر يحدد استهلاكك من السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات، وعليك اختيار الآلية المناسبة لجسمك، وذلك حسبما ذكر موقع "health line".
في ما يلي بعض أفضل الأنظمة الغذائية المهمة للمساعدة في فقدان الوزن وتحسين الصحة بشكل عام:
1- الصيام المتقطع
يعد الصيام المتقطع من الإستراتيجيات الغذائية التي يتبعها البعض لفقدان الوزن من خلال الامتناع عن تناول الطعام، كما يؤدي إلى استهلاك كميات قليلة من السعرات الحرارية خلال 8 ساعات في اليوم، وبالتالي
في ما يلي بعض أفضل الأنظمة الغذائية المهمة للمساعدة في فقدان الوزن وتحسين الصحة بشكل عام:
1- الصيام المتقطع
يعد الصيام المتقطع من الإستراتيجيات الغذائية التي يتبعها البعض لفقدان الوزن من خلال الامتناع عن تناول الطعام، كما يؤدي إلى استهلاك كميات قليلة من السعرات الحرارية خلال 8 ساعات في اليوم، وبالتالي تقيد السعرات الحرارية من 500 إلى 600 سعر حراري في الأسبوع، ومن حيث مدى فاعليته في فقدان الوزن أثبتت العديد من الدراسات أن الصيام المتقطع يتسبب في فقدان الوزن من 3% إلى 8% خلال من 3 إلى 24 أسبوعا.
ومن خلال بعض الدراسات الأخرى، أثبت الباحثون أن الصيام المتقطع يزيد من حرق الدهون مع الحفاظ على كتلة العضلات، ما يحسن من عملية الأيض، إضافة إلى أنه مرتبط بشكل كبير بالآثار الناتجة عن التقدم في العمر، ويزيد من حساسية الأنسولين، ويحسن أيضا من صحة المخ، كما أنه يقلل من الالتهابات، وبالنسبة للآثار الجانبية، يعد من أكثر الطرق الآمنة التي يمكنك اتباعها لفقدان الوزن.
2- النظام الغذائي النباتي
تساعد الأنظمة الغذائية المعتمدة على استهلاك النباتات في فقدان الوزن، ويطلق على متبعيها "نباتيون"، حيث تساعد هذه الحمية في تحديد استهلاكك من المنتجات الحيوانية للحفاظ على صحتك، وتوجد عدة أشكال لهذا النظام، ولكن الأكثر انتشارًا يتمثل في التقليل من استهلاك اللحوم، والأسماك والدجاج، كما أنهم يتجنبون تناول منتجات الألبان والبيض، ويرتبط هذا النظام الغذائي ببعض الفوائد؛ على سبيل المثال، تقليل خطورة الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وأنواع محددة من السرطان ومرض السكري.
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وعلى الجانب الآخر، تحد من العناصر الغذائية المهمة التي توجد في بعض المنتجات الحيوانية مثل الحديد وفيتامين B 12 وفيتامين D، إضافة إلى الكالسيوم والزنك وأحماض أوميجا3 الدهنية.
3- نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات
يعد من الأنظمة الشائعة لفقدان الوزن، ويشتمل على نظام الكيتو وغيره من الأنظمة الأخرى، ولكن نظام الكيتو يتميز بتقليل المغذيات الكبيرة إلى 10 %، مقارنة بالأنظمة الأخرى، ويتبع تقنية التقليل من الكربوهيدرات لصالح الدهون والبروتين، كما يساعد في كبح الشهية والتعزيز من عملية الأيض، إضافة إلى الحفاظ على صحة العضلات، كما أنه يقلل من العوامل الخطرة التي تؤدي إلى أمراض القلب، بما في ذلك ضبط معدلات ضغط الدم والكوليسترول المرتفع، ويحسن من السكر في الدم ومعدلات الأنسولين بالنسبة لمرض السكري من النوع الثاني.
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وبالنسبة للآثار الجانبية، يزيد النظام القائم على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات من الكوليسترول الضار في الدم، ومن المحتمل أن يؤدي إلى مشكلات في الهضم.
4- أنظمة غذائية منخفضة الدهون
مثلما تحدثنا مسبقا عن نظام الكيتو، توجد أيضا أنظمة غذائية تعتمد على استهلاك كميات قليلة من الدهون، وإذا نظرنا في الفوائد الصحية التي يمدك بها، فستجده مرتبطا بتقليل خطورة أمراض القلب والسكتات الدماغية، كما أنه يقلل من الالتهابات ويحسن من مرض السكري.
وعند الحديث عن الآثار الجانبية، فإن تقييد استهلاكك من الدهون بشكل كبير يؤدي إلى مشكلات صحية على المدى الطويل، حيث إنها تلعب دورا مهما في إنتاج الهرمونات وامتصاص العناصر الغذائية.
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