صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

الصيام المتقطع.. 4 أنظمة غذائية لفقدان الوزن

يعد الصيام المتقطع من الإستراتيجيات الغذائية المتبعة لفقدان الوزن من خلال الامتناع عن تناول الطعام، كما يؤدي إلى استهلاك القليل من السعرات الحرارية خلال 8 ساعات في اليوم
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
أنظمة غذائية مهمة
أنظمة غذائية مهمة
يحاول العديد من البالغين حول العالم فقدان الوزن كل عام، ومن أفضل الطرق المتبعة لفقدان الوزن تغيير النظام الغذائي، ولكن كن حريصا على اتباع نظام غذائي غني بالعناصر المهمة التي يحتاج إليها جسمك، وعلى الجانب الآخر قد يصعب تنفيذها؛ لأنك لا تعرف أيا منها مناسبا وفعالا لك، فبعض الأنظمة الغذائية تكبح شهيتك لتقلل من كمية الطعام المستهلكة، بينما البعض الآخر يحدد استهلاكك من السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات، وعليك اختيار الآلية المناسبة لجسمك، وذلك حسبما ذكر موقع "health line".
في ما يلي بعض أفضل الأنظمة الغذائية المهمة للمساعدة في فقدان الوزن وتحسين الصحة بشكل عام: 1- الصيام المتقطع يعد الصيام المتقطع من الإستراتيجيات الغذائية التي يتبعها البعض لفقدان الوزن من خلال الامتناع عن تناول الطعام، كما يؤدي إلى استهلاك كميات قليلة من السعرات الحرارية خلال 8 ساعات في اليوم، وبالتالي
اقرأ المزيد
ريجيم

لو بتعمل دايت.. هذه الروشته لتناول اللحمة في العيد

مع اقتراب المناسبات يخشى أصحاب الوزن الزائد من زيادة الوزن وفشل الدايت، بسبب تناول بعض الأكلات التي يشتهر بها المصريون في العيد، فعلي سبيل المثال تناول الكحك والبسكويت في عيد الفطر، واللحمة بأنواعها في عيد الأضحى الذي ننتظره خلال أيام، عليكي الحذر من تناول اللحوم والمواد الدهنية في العيد بشكل مفرط يتسبب في الحصول على سعرات حرارية عالية تتسبب في زيادة الوزن وضياع مجهودك في اتباع دايت لإنقاص وزنك، في السطور التالية نساعدك التعرف على بعض النصائح للحفاظ على وزنك في العيد..
الهرولة

دراسة: الهرولة أفضل تمرين لتجنب زيادة الوزن

كثيرا ما يشجع الأطباء المرضى على ممارسة المزيد من الرياضة وتناول كميات أقل من أجل الحفاظ على محيط الخصر، والآن حدد الباحثون في الصين أنواع التمارين الخمسة الأكثر فاعلية في مساعدة ذوي الأجسام القابلة للسمنة على تجنب زيادة الوزن. وفقا للدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS Genetics، فإن الهرولة المنتظمة أفضل نوع من التمارين لإدارة السمنة وتجنب زيادة الوزن. ومن التدريبات الأخرى الفعالة تسلّق الجبال، والركض، وأنواع معينة من الرقص، وممارسة اليوجا. وذلك وفقا لما ذكره موقع "health line".
بيتزا

لو هاتخس.. جرب بيتزا الشوفان مع اللحمة وسلطة الجرجير

الكثير من الأشخاص يبحثون عن طرق إنقاص الوزن والتخلص من الدهون والوزن الزائد، ويستخدمون أعشابا وأدوية لمساعدتهم، لكن الأكل هو الحل السريع والأساسي لإنقاص الوزن، والبعض منا يجد صعوبة في البحث عن وصفات للغداء، الكثير من الأفكار يمكنها مساعدتك في التوصل لأكلات مميزة تحتوي على سعرات حرارية منخفضة تساعد في إنقاص الوزن بسهولة والاستمتاع بطعم الأكل. على سبيل المثال بدلًا من تناول التونة والسمك المشوي باستمرار، جربي بيتزا الشوفان مع صينية اللحمة وسلطة الجرجير بطرق بسيطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
بملعقة-صلصة-واحدة-اطبخى-مكرونة-بطريقة-صحيحة

تناول المكرونة 3 مرات في الأسبوع.. لن يزيد وزنك

الطعام من أكثر النعم الممتعة في الحياة، ولكن يحاول البعض التقليل قدر الإمكان من كمية الطعام المتناولة، خاصة الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون، ولكن عشاق المكرونة والشوكولاتة، هل يستطيعون الصمود كثيرًا؟! تناول ما تود ولكن بكميات معقولة، مع ممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم، وفي هذا الصدد، جاءت بعض الدراسات تشير إلى أن تناول المكرونة ثلاث مرات في الأسبوع لا يزيد من الوزن، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
أهمية-وجبة-الإفطار

صفار البيض يزيد معدلات الشبع.. تناوله على الإفطار

الإفطار من الوجبات الأساسية في الصباح الباكر، ويوصى الأطباء دائمًا أن تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة، كما أنها تساهم بشكل كبير في فقدان الوزن وتساعد على حرق الدهون المتراكمة بشكل كبير، توجد كثير من الشائعات حول أن وجبة الإفطار يمكن تفويتها وليس لها أي آثار سلبية، ولكن هذا غير صحيح، فأنت بحاجة إلى عدد من السعرات الحرارية لتستطيع بذل مجهود متمثلًا في الذهاب للعمل أو المدرسة أو حتى القيام بالأعمال المدرسية، فالبيض أهم هذه العناصر، حسبما ذكرت جريدة "express".
الأطفال-الذين-يعانون من-فرط-الحركة

الفراولة والتوت.. حارب فرط النشاط لدى طفلك بـ5 أطعمة

بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وانشغال الأطفال بها، تغيرت الاهتمامات تمامًا في الجيل الجديد، وأصبح لكل طفل ما يشغله، فإذا كان طفلك يعاني من فرط الحركة والنشاط، لا تشعر بالانزعاج بل لا بد من التعامل معه بطرق تربوية سليمة، مثل الاستماع له ومشاركته فيما يحب، إضافة إلى تشجيعه على ممارسة التمرينات الرياضية، وتعلم مهارات جديدة، وليس ذلك فقط، ولكن عن طريق اتباع نظام غذائي ينظم نشاط الأطفال، إضافة إلى أنه يجب عليك التقليل من جلوس الطفل أمام التليفزيون، حسبما ذكر موقع "timesofindia".
طماطم (2)

دراسة: الطماطم تحمي من سرطان البروستاتا

عند الحديث عن الأمراض ستجد أنك تسرد أشكاله المختلفة دون تصنيفها إلى أمراض تصيب الرجال وأخرى تصيب النساء، ولكن عند التحدث عن سرطان الثدي فبنسبة كبيرة تصيب النساء، وبالنسبة لسرطان البروستاتا فالرجال هم الأكثر عرضة للإصابة به، ويعتبر من الأمراض الشائعة حول العالم في الآونة الأخيرة، وبالرغم من أنه غير معروف الأسباب حتى الآن، إلا أن هناك بعض التغييرات البسيطة في أسلوب الحياة التي تخفف من الخطورة، فطعام واحد ربما يحمي ملايين الرجال من سرطان البروستاتا، نقلًا عن "express".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org