22 شهيدا.. وفاة ضحيتين جديدتين في تفجير معهد الأورام

تحرير:التحرير ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

جانب من أحداث الانفجار بمحيط معهد الأورام

كشفت مصادر طبية ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذى تسببت فيه سيارة مفخخة أمام معهد الأورام بالمنيل، وبلغ عدد شهداء الحادث حتى الآن 22 شهيدًا، إذ تسلمت مشرحة زينهم صباح اليوم الثلاثاء جثامين 10 شهداء من مستشفى قصر العيني، بعدما تسلمت بالأمس جثامين 12 شهيدًا من مستشفى معهد ناصر، بزيادة حالتي وفاة عما أعلنته وزارة الصحة من وفاة 20 شخصا، بينما يوجد كيس أشلاء حسبما أعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمي سابق على ارتفاع عدد الضحايا، ويتولى خبراء الطب الشرعي أخذ عينات بصمة وراثية من الجثامين (DNA) للتحقق من هويتها تمهيدًا لتسليم الجثث إلى ذويهم لدفنهم.

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان سابق أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، مضيفة في بيانها أن السيارة كانت في طريقها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية. وقالت الوزارة في البيان «فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد