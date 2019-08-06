مميش: 104.2 مليار جنيه عائدات قناة السويس هذا العام

تحرير:محمد مصباح ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

الفريق مهاب مميش

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع قناة السويس الجديد خدم العالم كله "لأننا أصبحنا نوصل الأكل والأدوية لكل العالم بشكل أسرع وكنا محتاجين لحفر قناة السويس من أجل استيعاب الجيل الجديد من السفن وقمنا بحفر ما يوازي السد العالي 10 مرات والفترة القادمة مع افتتاح طريق الحرير ستكون قناة السويس مركز التجارة العالمية مما يتيح فرص عمل للشباب المصري". وأضاف: "حققنا عائدات هذا العام بلغت 104.2 مليار جنيه، وعبرت القناة منذ أيام 81 سفينة، وغدًا سيعبر القناة 79 سفينة لنحقق أعلى معدل السفن خلال الفترة الماضية".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن القناة الجديدة حققت إنجازات قبل موعدها، مما يؤكد أهميتها. جاء ذلك خلال مؤتمر لهيئة قناة السويس بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية العمرانية ونواب محافظة الإسماعيلية وعدد من قيادات الهيئة، بمناسبة مرور أربع سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة. وقدم