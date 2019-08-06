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مميش: 104.2 مليار جنيه عائدات قناة السويس هذا العام

تحرير:محمد مصباح ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع قناة السويس الجديد خدم العالم كله "لأننا أصبحنا نوصل الأكل والأدوية لكل العالم بشكل أسرع وكنا محتاجين لحفر قناة السويس من أجل استيعاب الجيل الجديد من السفن وقمنا بحفر ما يوازي السد العالي 10 مرات والفترة القادمة مع افتتاح طريق الحرير ستكون قناة السويس مركز التجارة العالمية مما يتيح فرص عمل للشباب المصري". وأضاف: "حققنا عائدات هذا العام بلغت 104.2 مليار جنيه، وعبرت القناة منذ أيام 81 سفينة، وغدًا سيعبر القناة 79 سفينة لنحقق أعلى معدل السفن خلال الفترة الماضية".
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن القناة الجديدة حققت إنجازات قبل موعدها، مما يؤكد أهميتها. جاء ذلك خلال مؤتمر لهيئة قناة السويس بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية العمرانية ونواب محافظة الإسماعيلية وعدد من قيادات الهيئة، بمناسبة مرور أربع سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة. وقدم
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الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يشهد عبور حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

مميش: نستهدف مليون فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم، تأكيداً على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن، وبخاصة مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، واضعين نصب أعينهم الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو ما يُعظم مكانة مصر الدولية في مجال النقل البحري. وسجلت حركة الملاحة في قناة السويس يوم 2 أغسطس 2019 أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها بعبور 81 سفينة بحمولات تجاوزت 6.1 مليون طن.
الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يشهد عبور حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

مميش: رصيف ميناء شرق بورسعيد الجديد يستقبل 36 سفينة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق مينا ء شرق بورسعيد في الشهور الأولى بعد استلام عدد 5 أرصفة جديدة من الهيئة الهندسية وتأهيل أحدهم للتشغيل التجريبي عدد من النجاحات أبرزها استقبال 36 سفينة بإجمالى حمولات 200 ألف طن ساهمت في تنمية شبه جزيرة سيناء وتعزيز صادراتها، بالإضافة إلى تحقيق الميناء معدلات أداء لشحن البضائع للسفينة الواحدة يفوق 20 ألف طن/يوم.
الفريق-مهاب-مميش

مميش: عبور 81 سفينة لأول مرة في تاريخ قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمجرى الملاحي لقناة السويس وتوجهاته أدت إلى ارتفاع أعداد السفن لأول مرة في تاريخ القناة ليصل إجمالي عبور السفن، اليوم، لـ81 سفينة من الاتجاهين الجنوبي والشمالي، وذلك لأول مرة منذ افتتاح القناة، وليثبت أن لقناة السويس الجديدة دورا كبيرا في تنمية ورفع تصنيف القناة وجعلها تحظى بثقة كل التوكيلات الملاحية، لنكون نحن القناة الجاذبة لكل السفن في العالم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر نادي الدنفاه المطل على قناة السويس بالإسماعيلية.
مميش -مصر-تسير بخطىء-متسارعة-الاستفادة-من-موقع-قناة-السويس

مميش: مصر تسير بخطى متسارعة للاستفادة من قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية لا مثيل لها على المستوى الإقليمي والعالمي جعلها محور الأحداث فيما مضى وبوابة التنمية للمستقبل، لاسيما ونحن نمتلك كافة المقومات اللازمة للنجاح فنحظى بإرادة سياسية واعية تدرك قيمة القناة ومكانتها، ولا ريب أن مشروع القناة الجديدة خير مثال على ذلك فدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتفاف جميع فئات الشعب المصري على قلب رجل واحد لمساندته وتمويله كان مفتاح نجاح المشروع القومي العملاق الذي فتح لنا آفاقا أرحب في خدمة حركة التجارة العالمية، وحمل لنا الخير في خطط طموحة.
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