المقاصة: اتهامات مسئولى الزمالك باطلة

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

مصر للمقاصة

أكد بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، أن مجلس إدارة الفريق الفيومي ينتمى بالكامل للزمالك باستثناء عضوين، ورغم ذلك يتهم النادي بأنه يجامل الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء. وقال بكرى سليم: "تعاملات الأهلى معنا أكثر من رائعة، أما الزمالك فلن نقول شيئاً سوى أنهم لا بد أن يتبعوا الأصول، فلقد وافقنا على انتقال إسلام جابر للزمالك، ولا يحكمنا سوى رغبة اللاعبين، رغم أن مجلس المقاصة بالكامل انتماؤه للزمالك باستثناء الثنائى محمد مجد وعصام سراج الدين يشجعان الأهلى".

وواصل: "قدمنا كل التسهيلات للزمالك لضم الغاني جون أنطوى، لكن حدث اختلاف بين اللاعب والنادى، وواجهنا اتهامات من مسئولى الزمالك بمحاباة الأهلى وقت انتقال حسين الشحات وأحمد الشيخ للقلعة الحمراء، وهى اتهامات باطلة لأنها رغبة اللاعبين وليس لنا دخل بها، فلقد فضلا الانتقال للمارد الأحمر، ورفضا القلعة البيضاء،

وواصل: "قدمنا كل التسهيلات للزمالك لضم الغاني جون أنطوى، لكن حدث اختلاف بين اللاعب والنادى، وواجهنا اتهامات من مسئولى الزمالك بمحاباة الأهلى وقت انتقال حسين الشحات وأحمد الشيخ للقلعة الحمراء، وهى اتهامات باطلة لأنها رغبة اللاعبين وليس لنا دخل بها، فلقد فضلا الانتقال للمارد الأحمر، ورفضا القلعة البيضاء، ونرفض كل ما يقال إن المقاصة كوبرى للأندية".



وعن ترشيح إيهاب جلال، مدرب مصر للمقاصة السابق، والحالي للمصري البورسعيدي، لتدريب الفراعنة، علق قائلا: "أقترح تكوين لجنة من رموز الكرة المصرية وعلى رأسهم على أبو جريشة وفاروق جعفر وحسن شحاتة وفتحى مبروك ومصطفى عبده، بالإضافة للجنة تضم 18 رئيس ناد للدورى الممتاز لاختيار المدير الفنى للفراعنة حتى تكون هذه اللجنة بمثابة «ضهر قوى» للمدرب الجديد مثلما كنا نحمى إيهاب جلال خلال وجوده مدربًا للمقاصة".