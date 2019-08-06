العجز وفقدان المعنى.. 8 مظاهر للاغتراب النفسي

الاغتراب هو شعور الفرد بالعزلة وعدم الانتماء وفقدان الثقة في نفسه، وكذلك رفض القيم والمعايير الاجتماعية بالإضافة الى المعاناة من الضغوط النفسية.
توجد مظاهر عديدة يمكن من خلالها ملاحظة معاناة الفرد من الاغتراب النفسي منها فقده لقيمة الأشياء ومعناها، ففي بعض الاحيان نجد ان شخص ما يشكو من أنه لا يستطيع التعامل مع الأمور بطبيعته ويرى أنه غريب عن نفسه، وللشعور بالاغتراب مظاهر عديدة نتعرف عليها من خلال شكوى الشخص واحيانا من تصرفاته ونحتاج إلى معرفة هذه المظاهر التي تدل على الاغتراب حتى نتمكن من تقديم المساعدة لهذا الشخص ولكي يتمكن من التخلص من هذه المشكلة واثارها السلبية عليه، ولكن قبل ذلك نحتاج إلى معرفة مظاهر الاغتراب..
مظاهر الاغتراب :-توجد مظاهر عديدة يمكن من خلالها ملاحظة شعور الفرد الاغتراب ومنها:-1- غربة الذات:-أي أن الفرد الذي يعاني من الاغتراب يشعر بالغربة داخل نفسه بمعنى اخر (غريب عنها) ويكون غير قادر على التعامل مع نفسه كما يشعر بالضيق والنفور منها ويظهر ذلك في العديد من السلوكيات والأفعال التي يقوم بها الفرد
مظاهر الاغتراب :-
توجد مظاهر عديدة يمكن من خلالها ملاحظة شعور الفرد الاغتراب ومنها:-
1- غربة الذات:-
أي أن الفرد الذي يعاني من الاغتراب يشعر بالغربة داخل نفسه بمعنى اخر (غريب عنها) ويكون غير قادر على التعامل مع نفسه كما يشعر بالضيق والنفور منها ويظهر ذلك في العديد من السلوكيات والأفعال التي يقوم بها الفرد تجاه ذاته.
2- العزلة:-
وهي تعني ابتعاد الشخص عن الاخرين والانفصال عنهم ويرجع ذلك إلى عدم قدرة الشخص على الاندماج والتفاعل معهم نتيجة الاختلاف الكبير بين معاييره الشخصية وآرائه والأخرى الخاصة بهم وكذلك عدم قدرته على التعامل مع المواقف الموجودة بسبب معايير ومبادئه المختلفة وبالتالي يلجأ الى العزلة، اعرف.. مظاهر فقدان ثقة الطفل بنفسه.. و5 طرق بسيطة لتنميتها.
3- العجز:-
هو فيه يشعر بعدم القدرة على السيطرة على سلوكه وكذلك فوق دانون قواته التي تمكنه من التعامل مع الأمور المختلفة بالإضافة إلى شروره بعدم القدرة على التأثير في الآخرين وفي المواقف التي يمر بها كما انه يشعر بعدم الأمان وعدم وجود الحماية التي يحتاج لها ويتسبب شعور العجز لأي شخص في الاحباط والاكتئاب.
4- انا مجرد شيء:-
أي انه يرى انه مجرد شيء لا يتحكم في مصير و مسلوب الإرادة وتتحكم فيه قوة خارجية و هي الظروف المختلفة التي يمر بها وهو يعجز عن التحكم فيها او تغييرها ويتسبب هذا العجز في العزلة والاحساس بالضعف ويختلف ذلك عن أصحاب الدلالات الذين يرون أن هناك قوم من الفضاء او من الاشرار تريد التحكم فيهم وتوجههم، تجنبي غيرة طفلك بهذه الحيل.
5- الانسحاب:-
ويختلف الانسحاب عن العزلة اختلاف كبير ففي العزلة يبتعد الفرد عن الاخرين و عن المواقف سواء كان يستطيع التعامل خلالها اولاد اما الانسحاب فهو يبتعد عن المواقف التي لا يتمكن فيها من التصرف والتحكم فيها أي يشعر فيها بالعجز وشخص الذي يعاني من الاغتراب يشعر بالعجز في اغلب المواقف فينسحب منها من أجل حماية نفسه من الشعور بالقلق والعجز الذي يسبب له الإزعاج والضيق، يهمك أن تعرف.. أسباب وأعراض الاكتئاب عند النساء، التفاصيل هنا.
6- عدم وجود هدف محدد:-
ومن المظاهر أيضا التي نلاحظها لدى هذا الشخص ان الاهداف الخاصة بالحياة سواء في العمل أو على المستوى الشخصي تفقد قيمتها لديه ويعيش في هذه الحياه بدون هدف يسعى الى تحقيقه وتأخذ حياته نمط عشوائي لا يحقق له اي شيء.
7- التمرد والرفض:-
يتميز الشخص الذي يشعر بالاغتراب لرفضه الشديد لذاته والآخرين وكذلك رفض سلوكهم وافعالهم وكذلك رفض تقاليد المجتمع عاداته وثقافته ونتيجة هذا الرفض في انه يحاول تمرد عليها فنجد انه احيانا يلجأ الى سلوك العنف تجاه المجتمع وعاداته وكذلك يكون عنيف تجاه ذاته عند التعامل معها .
8- فقدان المعنى:-
أي أن الفرد لا يشعر بوجود أي معنى او قيمة للأشياء التي يقوم بها وكذلك الحياة لا يكون لها معنى ولا يوجد جدوى أو فائدة منها وبالتالي ينتج عن ذلك شعوره بعدم قيمة الأشياء والأهداف ولا يبذل جهد من أجل تحقيق أي أهداف في حياته.