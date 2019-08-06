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العجز وفقدان المعنى.. 8 مظاهر للاغتراب النفسي

الاغتراب هو شعور الفرد بالعزلة وعدم الانتماء وفقدان الثقة في نفسه، وكذلك رفض القيم والمعايير الاجتماعية بالإضافة الى المعاناة من الضغوط النفسية.
تحرير:إسراء طعواش ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
اغتراب نفسي
اغتراب نفسي
توجد مظاهر عديدة يمكن من خلالها ملاحظة معاناة الفرد من الاغتراب النفسي منها فقده لقيمة الأشياء ومعناها، ففي بعض الاحيان نجد ان شخص ما يشكو من أنه لا يستطيع التعامل مع الأمور بطبيعته ويرى أنه غريب عن نفسه، وللشعور بالاغتراب مظاهر عديدة نتعرف عليها من خلال شكوى الشخص واحيانا من تصرفاته ونحتاج إلى معرفة هذه المظاهر التي تدل على الاغتراب حتى نتمكن من تقديم المساعدة لهذا الشخص ولكي يتمكن من التخلص من هذه المشكلة واثارها السلبية عليه، ولكن قبل ذلك نحتاج إلى معرفة مظاهر الاغتراب..
مظاهر الاغتراب :-توجد مظاهر عديدة يمكن من خلالها ملاحظة شعور الفرد الاغتراب ومنها:-1- غربة الذات:-أي أن الفرد الذي يعاني من الاغتراب يشعر بالغربة داخل نفسه بمعنى اخر (غريب عنها) ويكون غير قادر على التعامل مع نفسه كما يشعر بالضيق والنفور منها ويظهر ذلك في العديد من السلوكيات والأفعال التي يقوم بها الفرد
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