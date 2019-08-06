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جرائم الخادمات.. تحتاج إلى قانون أم تأهيل نفسي؟

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن ارتفاع معدل الجرائم المرتبطة بالخادمات، سواء التي ترتكبها الخادمات في حق أصحاب المنزل وأبنائهم، أو الجرائم التي يجرى فيها انتهاك حقوق الخادمات
تحرير:هالة صقر ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
حبس متهمة
حبس متهمة
"خادمة تسرق مخدومها، سيدة تعذب خادمتها"، عناوين يتم تداولها من خلال الصحف ووسائل الإعلام بكثرة، تؤكد أن هناك أزمة كبيرة يعانى منها المجتمع المصري فيما يخص ارتفاع معدل الجرائم المرتبط بالخادمات، سواء التي ترتكبها الخادمات في حق أصحاب المنزل وأبنائهم، أو الجرائم التي يجرى فيها انتهاك حقوق الخادمات، وهو ما دفع أحد النواب بالبرلمان لتقديم طلب إحاطة فى محاولة لإيجاد إطار تشريعى يضمن حقوقهم كاملة، وفي الوقت ذاته توفير رقابة كاملة على مكاتب العمل والتأكد من السمعة والسجل الجنائي للعاملات به، ولكن هل الأمر يحتاج تشريعا أم تأهيلا نفسيا؟
طلب إحاطة تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ارتفاع معدل الجرائم التي ترتبط بالخادمات، سواء التي ترتكبها الخادمات في حق أصحاب المنزل وأبنائهم، أو الجرائم التي يجرى فيها انتهاك حقوق الخادمات، مشيرا إلى وجود عدة أسباب لارتفاع معدل
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (18)

تبرعات معهد الأورام.. من يُدير «الصرف والرقابة»؟

تأكيدًا على رفض المجتمع للإرهاب شعبا وحكومة، انطلقت في الساعات الماضية سهام الخير، بالتبرع لمصلحة معهد الأورام، عقب الحادث الإرهابي، في مشهد جسد تلاحم الشعب مع الدولة في حربها على الإرهاب لاقتلاع جذوره. عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال أعلنوا فور اندلاع الحادث الذي خلف ضحايا أبرياء، تبرعهم لملصحة معهد الأورام، وأمام ذلك المشهد، تستعرض "التحرير" العديد من الأسئلة التى تدور فى أذهان المصريين، وأولها مَن المسئول عن إنفاق تلك التبرعات؟، ومَن الجهات التي تراقب صرفها؟ وكيف سيصرف معهد الأورام تلك الملايين؟
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السيسي يوجه الحكومة بتسخير إمكانات مصر لمصلحة إفريقيا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتسخير إمكانات مصرية لمصلحة إفريقيا والانخراط بفعالية في صياغة وتطوير آليات العمل الإفريقي المشترك، تحقيقا للمصلحة المشتركة لجميع الدول في القارة السمراء، فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، وبخاصةً الملفات التنموية والخدمية وملفات صون السلم والأمن في أفريقيا. كما طالب الرئيس السيسي الحكومة بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية ومد جسور التواصل الحضاري مع جميع شعوبها.
مدارس التعليم الفني

هل ينقذ تحويل المدارس الفنية إلى عسكرية الصناعة؟

«تحقيقًا للانضباط والانتماء».. على مدى الأيام الماضية تعالت الأصوات المنادية بضرورة تحويل المدارس الفنية الصناعية للبنين إلى مدارس عسكرية من قبل المهتمين بالشأن التعليمي، وأعضاء مجلس النواب، من أجل تحقيق الانضباط المفقود في هذه المدارس، وتأهيل خريجيها للالتحاق بسوق العمل مباشرة عقب التخرج، والقضاء على المشاكل والأزمات التى تعاني منها منظومة التعليم الفني على مدى السنوات الماضية، حيث إن الغالبية العظمى من خريجي هذه المدارس يظلون عاطلين عن العمل فور التخرج لأنهم يفتقدون إلى أساسيات العمل في تخصصاتهم.
ورشة عمل حزب المحافظين حول قانون المحليات -5

هل يمنح القانون المحليات حق سحب الثقة من المحافظين؟

مع حلول دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب وقبل نهاية الدورة الحالية للنواب، سيكون هناك توجه نحو إقرار قانون المحليات، وذلك بعد أن أبدى الرئيس السيسي مؤخرًا عدم رضاه عن الوضع في المحليات بصفة عامة، وعدم صدور قانون المحليات حتى الآن، وقال الرئيس: "إن المحليات تقوم بدور كبير لكنها مجمدة منذ 2011"، مشيرًا إلى أهمية دورها في الرقابة على الأداء الحكومي. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن اللجنة انتهت من كل المناقشات الخاصة بقانون المحليات، والقانون منتهٍ تمامًا، ولم يصل للجنة أى مقترحات لتعديل أى من مواده، سواءً من الحكومة أو النواب.
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مختل-يطلق-النار-عشوائيا-فى-اوسيم-1

بعد زيادة جرائمهم كيف تتعامل الصحةمع المرضى النفسيين

تسبب ارتفاع عدد المرضى النفسيين فى حدوث جرائم بشعة أثارت الرأى العام المصرى خلال السنوات القليلة الماضية، فالمريض النفسى قد يصل إلى حالة من الاضطراب تدفعه إلى القتل أو الاغتصاب أو إشعال النيران فى بعض الأماكن، وهو ما يشكل خطورة على المجتمع، ويضع العديد من التساؤلات أمام وزارة الصحة، حول كيفية التعامل مع المرضى النفسيين، والحلول الممكنة لمعالجة الظاهرة، فهناك من يخضعون للعلاج داخل المستشفيات، وهناك من ينتشرون فى المجتمع دون علاج، وهناك فئة لا يتم متابعتها بشكل دورى عقب الانتهاء من تلقيها العلاج داخل مستشفيات الصحة النفسية.
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البرلمان يقر تشكيل مجلس المحامين ويحذف إِشراف القضاء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على ضوابط اجتماعات الجمعيات غير العمومية لنقابة المحامين، وما يتعلق بها بشأن سحب الثقة، بالإضافة إلى التأكيد على جواز إجراء انتخابات مجلس النقابة تحت إشراف قضائي، حفاظا على استقلاليتها. جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب "ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
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عبدالعال: لو بيدي لحاكمت من أقروا التعليم المفتوح

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساؤوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط". جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة النائب مصطفى بكري، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، الذي طالب بالسماح في قانون نقابة المحامين بإمكانية ضم خريجي التعليم المفتوح. وأضاف عبدالعال، لا بد من تنقية كشوف نقابة المحامين، وتنظيم القيد بها، حفاظا على المهنة.
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هل تنهي "الهيئة العليا للحج" مشاكل الحجاج؟

خلال الأيام القليلة الماضية، تعالت الأصوات التى تطالب بضرورة إنشاء «هيئة عليا للحج والعمرة» تكون مهمتها ضبط موسم الحج والعمرة، والقضاء على الأخطاء التى ترتكبها بعض الشركات على مدار الموسم، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة التفاوت فى أسعار الحج والعمرة من شركة إلى أخرى، بحيث تكون هى الجهة التى تمثل مصر رسميًّا لدى جميع الجهات المعنية بالحج والعمرة، والإدارة والتخطيط والإشراف على الجهات المنفذة لموسم الحج، من أجل أن يمر موسم الحج باستقرار ودون أي عواقب.
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