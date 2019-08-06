جرائم الخادمات.. تحتاج إلى قانون أم تأهيل نفسي؟

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن ارتفاع معدل الجرائم المرتبطة بالخادمات، سواء التي ترتكبها الخادمات في حق أصحاب المنزل وأبنائهم، أو الجرائم التي يجرى فيها انتهاك حقوق الخادمات
"خادمة تسرق مخدومها، سيدة تعذب خادمتها"، عناوين يتم تداولها من خلال الصحف ووسائل الإعلام بكثرة، تؤكد أن هناك أزمة كبيرة يعانى منها المجتمع المصري فيما يخص ارتفاع معدل الجرائم المرتبط بالخادمات، سواء التي ترتكبها الخادمات في حق أصحاب المنزل وأبنائهم، أو الجرائم التي يجرى فيها انتهاك حقوق الخادمات، وهو ما دفع أحد النواب بالبرلمان لتقديم طلب إحاطة فى محاولة لإيجاد إطار تشريعى يضمن حقوقهم كاملة، وفي الوقت ذاته توفير رقابة كاملة على مكاتب العمل والتأكد من السمعة والسجل الجنائي للعاملات به، ولكن هل الأمر يحتاج تشريعا أم تأهيلا نفسيا؟
طلب إحاطة
تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ارتفاع معدل الجرائم التي ترتبط بالخادمات، سواء التي ترتكبها الخادمات في حق أصحاب المنزل وأبنائهم، أو الجرائم التي يجرى فيها انتهاك حقوق الخادمات، مشيرا إلى وجود عدة أسباب لارتفاع معدل
طلب إحاطة
تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ارتفاع معدل الجرائم التي ترتبط بالخادمات، سواء التي ترتكبها الخادمات في حق أصحاب المنزل وأبنائهم، أو الجرائم التي يجرى فيها انتهاك حقوق الخادمات، مشيرا إلى وجود عدة أسباب لارتفاع معدل جرائم الخادمات، وأبرزها تردي أحوال عدد كبير من هؤلاء الخادمات وسوء أوضاعهن الاقتصادية وسوء معاملة أصحاب المنزل لهن؛ بما يولد حقدًا طبقيًّا لديهن يدفعهن لارتكاب الجرائم.
وأوضح عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن المشكلة تكمن في أن المهنة تفتقد لقانون ينظمها وتأمينات اجتماعية وعقود عمل، وعدم خضوع مكاتب العمل للرقابة من قبل وزارة القوى العاملة، مطالبا بمزيد من الإجراءات التنظيمية لعمل الخادمات ووجود إطار تشريعي يضمن حقوقهم كاملة، وفي الوقت ذاته توفير رقابة كاملة على مكاتب العمل والتأكد من السمعة والسجل الجنائي للعاملات به.
(اقرأ أيضا: ضبط خادمة سرقت مخدومتها بالنزهة: «عندها دهب كتير»)
جرائم الخادمات
فى فبراير 2016، تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من فلسطيني الجنسية مقيم بالدقي باكتشافه اختفاء مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من شقته بمنطقة الدقي، وتبين سرقة 270 ألف جنيه وكمية من المصوغات الذهبية، وأن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الدقي من ضبطها وعثر بحوزتها على مبلغ 270 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب جريمة السرقة.
وفى فبراير 2017، ألقى ضباط مباحث الشرقية، القبض على خادمة وشخصين لقيامهم بسرقة 136 ألف جنيه من منزل مدرس بصان الحجر، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وتم ضبط المتهمين وتبين قيام الخادمة بالاشتراك مع الآخرين فى تنفيذ الجريمة، وتم ضبط 31 ألف جنيه مع الخادمة و158 ريالا سعوديا وضبط 94000 جنيه و3310 ريالات مع المتهم الثانى ومبلغ 6120 جنيها، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
ومن أشهر قضايا تعذيب الخادمات القضية التى اتهمت بها الفنانة وفاء مكى بتعذيب خادمتها الطفلة الصغيرة مروة بمساعدة شقيقها ووالدتها، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات قضتها وفاء بين القضبان.
(اقرأ أيضا: اتهمت بتعذيب وهتك عرض خادمتها وصدمت الجمهور بعد ظهورها.. معلومات عن وفاء مكي)
التأهيل النفسي
الدكتورة سهير فتحى أستاذ علم الاجتماع، أ كدت أن وضع إجراءات قانونية تحكم طريق التعامل بين الخادم والشخص الذي يعمل لديه سواء كان رجلا أو سيدة، ولكن الإجراءات وحدها غير كافية؛ لأن هناك قانونا يحاسب على جرائمهم، وتعتبر الإجراءات خطوة أولى نحو الحد من جرائم الخادمات، ولكن الأمر يحتاج إلى تأهيل نفسى والتأكد من عدم معاناة الخادمة أو صاحبة العمل نوعا من الأمراض النفسية، ولابد من اختبار العلاقة بينهما لفترة محددة وفى حالة اكتشاف نوع من أنواع العنف أو الخيانة أو أى شكل من أشكال الإجرام لابد من إنهاء علاقة العمل بين الطرفين، مؤكدة أنه مع سوء الأحوال الاقتصادية تزداد جرائم السرقة التى قد تصل إلى القتل؛ لذا لابد من إجراءات صارمة وتأهيل نفسى.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالفتاح محسن أستاذ علم النفس لـ"التحرير"، إن تزايد الجرائم المتعلقة بالخادمات سواء قيامهن بسرقة أصحاب المنازل أو خيانتهن فى أمر ما، أو قيام أحد أصحاب المنزل بتعذيب الخادمات، فى كلتا الحالتين لابد من دراسة الظاهرة والوقوف على أسبابها، مع إجراء اختبارات نفسية للخادمات للتأكد من أنهن مؤهلات نفسيًّا للعمل مع أصحاب المنزل وتحمل الصعاب.
وأوضح محسن أن وضع ضوابط قانونية أمر ضرورى للغاية، وفرض شروط وقواعد على مكاتب العمل سيساهم بشكل كبير فى الحد من هذه الجرائم، فبعضها يكون بسبب الضغوط الاقتصادية؛ مما يدفع الخادمة للسرقة، وبعضها بسبب الإحساس بالضغينة تجاه صاحبة العمل؛ لأنها تملك المال وحياة كريمة لا تملكها الخادمة، وهو ما قد يدفع الخادمة لارتكاب جريمة غير متوقعة، وكذلك قد تشعر ربة المنزل بالضغينة تجاه الخادمة كنوع من الغيرة خاصة بجمالها ومميزاتها فتبدأ فى تعذيبها، لذا التأهيل النفسى أمر ضرورى للغاية.