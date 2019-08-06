اعرف كليتك.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية - أرشيية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.. وتقرر في هذه المرحلة أن يكون الحد الأدنى لقبول طلاب الشعبة العلمية الحاصلين 320 درجة فأكثر بنسبة 05ر78? لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى وبلغ عدد الطلاب 175 ألفًا و673 طالبًا وطالبة، وبالنسبة للحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للحاصلين على 279 درجة فأكثر أي بنسبة 05ر 68? ويبلغ عدد الطلاب 54 ألفًا و305 طلاب وطالبات.

وكان مكتب تنسيق القبول التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد بدأ الأربعاء الماضي أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد للناجحين في الثانوية العامة واستمر حتى منتصف ليلة أمس الأحد، للتعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية (اضغط هنا) وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق