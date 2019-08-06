مميش: صرف قيمة شهادات قناة السويس بالبنوك 4 سبتمبر

تحرير:محمد مصباح ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

الفريق مهاب مميش

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إنه منذ افتتاح القناة الجديدة "حققنا أرقاما قياسية في العائدات وإعداد السفن والحمولات العابرة، ما يدحض كل الشائعات والأقاويل التي تناولت بالنقد هذا المشروع العملاق"، مشيرا إلى أنه "سوف يتم بدءا من يوم 4 سبتمبر المقبل، صرف قيمة شهادات الاستثمار لقناة السويس الجديدة". جاء ذلك، خلال مؤتمر بقاعة مركز المحاكاة التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن العائدات بالجنيه المصري خلال العام المالي الماضي بلغت 104.2 مليار جنيه، وهي رقم قياسي غير مسبوق، موضحا أن عائدات القناة خلال العام الماضي بلغت 5.9 مليار دولار بزيادة 300 مليون دولار عن العام السابق بنسبة 5.4%، وبلغ عدد السفن التي عبرت القناة خلال تلك الفترة 70679 سفينة