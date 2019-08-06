إرهاب

الإرهاب المحلي يكشف عجز القوانين الأمريكية

باتت الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى ضرورة تغيير بعض القوانين التي تعاقب الإرهاب المحلي في البلاد والتي لا تمنح العديد من السلطات للجهات الأمنية
تحرير:محمود نبيل ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
الكونجرس
الكونجرس
أعطت الحوادث الدامية التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، مؤشرات واضحة إلى ضعف استعداد واشنطن للتعامل مع الإرهاب والتطرف الداخلي، وذلك على الرغم من توجيهها اهتماما واسعا بمجابهة التنظيمات الإرهابية في الخارج. وعلى مدى أكثر من نصف قرن، أولت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض الاهتمام الرئيسي في ملف مكافحة الإرهاب إلى التنظيمات الخارجية، والتي تمتلك مخططات للعمل داخل الولايات المتحدة، متناسية الأسباب والدوافع التي قد تصنع نفس التطرف في الداخل.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن المسؤولين عن إنفاذ القانون دقوا ناقوس الخطر منذ شهور طويلة بشأن الإرهاب المحلي، والذي قد يأتي من العناصر الداعية للتميز الأبيض أو غيرها من النعرات في المجتمع الأمريكي، والتي أصبحت الآن تمثل تهديدًا كبيرًا مثل الإرهاب القادم من الخارج. ترامب يواصل دعم أوكرانيا
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سياسات ترامب والإرهاب المحلي.. اتهامات وأزمات كبرى

كشفت الحوادث الدامية التي مرت بالولايات المتحدة الأمريكية على مدى الأيام القليلة الماضية، العديد من الأزمات السياسية التي تحيط بالمشهد في البيت الأبيض، وخاصة أن قرارات الرئيس دونالد ترامب، بشأن الحادثتين أشارت لخلل واضح في التعامل مع الأزمة، إذ حاول المضي قدمًا في استغلال الحادثتين لأغراض سياسية تتعلق بضرورة التكاتف بين الحزبين لمواجهة مثل هذه الأزمات، وكشف خلال تعامله مع الحوادث عن أوجه فشل كثيرة، خاصة فيما يتعلق بطريقة التناول السياسي للأزمة والتعامل معها.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

معهد الأورام ليس هدفا.. ماذا تعني عودة التفجيرات للقاهرة؟

مفاجآت عديدة فجرتها وزارة الداخلية حول تفجير معهد الأورام والذي وقع مساء الأحد، من خلال التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة لفحص السيارات محل الحادث، إذ أكدت الوزارة أن الفحص المبدئى لإحدى السيارات بمنطقة القصر العينى كشف عن أن الانفجار نتج عن تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في تأكيد الوزارة أن الفحص الفنى للسيارة كشف عن وجود كمية من المتفجرات بداخلها تسببت فى وقوع الانفجار عقب التصادم.
إطلاق-نار-في-الأمريكية (8)

برأ ترامب وأيد مجزرة المسجدين.. اعترافات مثيرة لسفاح تكساس

أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، أن سفاح متجر "وولمارت" بمدينة إل باسو الأمريكية على الحدود المكسيكية، نشر بيانا عبَر فيه عن كرهه للمهاجرين، الذين يرى فيهم أكبر خطر على مستقبل بلاده. وكشفت أن المتهم بالهجوم الذي خلف عشرات القتلى والجرحى بين المتسوقين، هو رجل عمره 21 عاما، صاحب بشرة بيضاء ويدعى باتريك كروزياس، وأوضحت الشرطة أن المتهم كتب في صفحة له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق أنه لا تطلعات له أبعد من التمتع بالحياة العادية، مضيفا أنه لم يشارك أبدا في النشاطات خارج البرنامج الدراسي في الكلية بسبب "افتقارها للحرية".
الشرطة-الأمريكية

9 قتلى و16 مصابا في إطلاق نار بأوهايو الأمريكية

قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، في إطلاق نار بولاية "أوهايو" الأمريكية اليوم الأحد. وحسب صحيفة "دايتون ديلي نيوز" المحلية، فإن "الهجوم وقع وسط منطقة دايتون وتسبب بمقتل 10 وإصابة العشرات بجروح"، مشيرة إلى أن "الشرطة تصدت للمسلح الأول، فيما تبحث عن مطلق النار الثاني وسط توقعات أنه قد غادر المنطقة". وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة". من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن الشرطة الأمريكية، إن حاث إطلاق النار أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
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