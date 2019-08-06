الإرهاب المحلي يكشف عجز القوانين الأمريكية

باتت الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى ضرورة تغيير بعض القوانين التي تعاقب الإرهاب المحلي في البلاد والتي لا تمنح العديد من السلطات للجهات الأمنية
أعطت الحوادث الدامية التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، مؤشرات واضحة إلى ضعف استعداد واشنطن للتعامل مع الإرهاب والتطرف الداخلي، وذلك على الرغم من توجيهها اهتماما واسعا بمجابهة التنظيمات الإرهابية في الخارج.
وعلى مدى أكثر من نصف قرن، أولت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض الاهتمام الرئيسي في ملف مكافحة الإرهاب إلى التنظيمات الخارجية، والتي تمتلك مخططات للعمل داخل الولايات المتحدة، متناسية الأسباب والدوافع التي قد تصنع نفس التطرف في الداخل.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن المسؤولين عن إنفاذ القانون دقوا ناقوس الخطر منذ شهور طويلة بشأن الإرهاب المحلي، والذي قد يأتي من العناصر الداعية للتميز الأبيض أو غيرها من النعرات في المجتمع الأمريكي، والتي أصبحت الآن تمثل تهديدًا كبيرًا مثل الإرهاب القادم من الخارج.
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وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن المسؤولين عن إنفاذ القانون دقوا ناقوس الخطر منذ شهور طويلة بشأن الإرهاب المحلي، والذي قد يأتي من العناصر الداعية للتميز الأبيض أو غيرها من النعرات في المجتمع الأمريكي، والتي أصبحت الآن تمثل تهديدًا كبيرًا مثل الإرهاب القادم من الخارج.
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وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إطلاق النار الجماعي في مجمع إل باسو التسوقي في ولاية تكساس بداية الأسبوع، وهو أكبر هجوم إرهابي محلي ضد ذوي الأصول الإسبانية في التاريخ الحديث، أوضح بشكل صارخ مدى ضعف استعداد الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في الداخل.
وأمضت الولايات المتحدة ما يقرب من 20 عامًا في تركيز شديد على تهديدات المتطرفين الإسلاميين، وأعادت الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 تحويل آلية الحكومة لمحاربة تهديدات العنف من الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، لكن تلك الهجمات تضاءلت في السنوات الأخيرة، وباتت أعمال العنف من قبل المتعصبين البيض -وهي ظاهرة تتزايد قوتها عبر الإنترنت بشكل فردي وليس في صورة جماعات– هي الأكثر انتشارًا في البلاد.
وقال رود روزنشتاين، النائب العام السابق، في مقابلة عبر البريد الإلكتروني: "نحتاج للقبض عليهم وسجنهم قبل أن يتصرفوا وفقًا لخططهم".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نكون استباقيين من خلال تحديد وتعطيل الإرهابيين المحتملين قبل أن يهاجموا، ويمكننا تحقيق ذلك من خلال مراقبة الدعاية والاتصالات الإرهابية".
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وبموجب القانون الفيدرالي الحالي، يبدو هذا الأمر صعبا للغاية، حيث تمتع المسؤولون الفيدراليون بسلطات واسعة لتعطيل المؤامرات الإرهابية الأجنبية، الممنوحة لهم كجزء من قانون باتريوت الصادر بعد هجمات 2001، كما يمكنهم اتخاذ إجراءات وقائية مثل التنصت على المكالمات الهاتفية أو استخدام شخصية سرية عبر الإنترنت للتحدث إلى أشخاص مجهولين في غرف الدردشة للبحث عن الجهاديين.
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وعلى الصعيد المحلي، فإن المسؤولين الفيدراليين لديهم خيارات أقل بكثير، حيث يحدد القانون الخاص بالإرهاب الداخلي سلطات الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، كما أنه لا يحمل أي عقوبات ضد الأشخاص الذين يخططون لعمليات متطرفة داخل الولايات المتحدة.
وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن بعض البنود الخاصة بحماية حرية التعبير في القانون الفيدرالي، تجعل من وقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها الأمريكيون قبل حدوثها أكثر صعوبة، موضحة أنه حتى الآن لا توجد وكالة حكومية مسؤولة عن تسمية وإدراج المنظمات الإرهابية في القوائم المحلية.
وعلى مستوى العقوبات، فإن الأفراد الذين يعتبرون إرهابيين محليين متهمون بموجب القوانين التي تحكم جرائم الكراهية والبنادق والتآمر، وليس الإرهاب، وهو ما يعني أن العقوبات التي قد يواجهونها لن ترقى إلى الحد الذي يحول دون أن يكون رادعا لغيره من المتطرفين، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.