منها هوندا وفولكس.. شركات سيارات تخفض أسعارها

على مدى شهور ماضية شهدت السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»

تحرير:كريم ربيع ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

استقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة، شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، فرغم تراجع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 11%، فإن عددا من الشركات رفعت أسعار سياراتها، مقابل شركات أخرى خفضت أسعارها، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة.

30 ألف جنيه لـ«هوندا HR-V» أعلنت شركة السيارات اليابانية «هوندا» في مصر تخفيض سعر سيارتها العائدة للسوق المصري من جديد «HR-V»، بقيمة 30,000 جنيه لموديل 2019، ليصبح سعرها 505.000 جنيه بدلاً من 535.000 جنيه، رغم أنها تصنع في اليابان ولا تخضع لإعفاءات أو تخفيضات جمركية. وتعتمد

30 ألف جنيه لـ«هوندا HR-V»

أعلنت شركة السيارات اليابانية «هوندا» في مصر تخفيض سعر سيارتها العائدة للسوق المصري من جديد «HR-V»، بقيمة 30,000 جنيه لموديل 2019، ليصبح سعرها 505.000 جنيه بدلاً من 535.000 جنيه، رغم أنها تصنع في اليابان ولا تخضع لإعفاءات أو تخفيضات جمركية.

وتعتمد «HR-V» على محرك سعة 1500 سي سي، ينتج نحو 131 حصان، مرتبط بصندوق تروس أتوماتيكي فئة المتغير السرعات بإستمرار للاندفاع بالعجلات الأمامية، ويدعم الاستهلاك الاقتصادي للوقود تقنية الإدارة/التشغيل الأتوماتيكي للمحرك فضلاً عن زر نمط القيادة الاقتصادي.

وتمتاز "HR-V" بميزة حصرية من ناحية الاستخدام العملي بما تسميه "هوندا" المقاعد السحرية أو Magic Seats للصف الثاني من المقاعد حيث يمكن تحريك قاعدة مقاعد الصف الثاني للأعلى رأسيا مع طيها بما يتيح توفير مساحة تخزين بأرضية الصف الثاني ذاتها. كما يمكن طي المقاعد الخلفية كامتداد لمساحة التخزين بصندوق الأمتعة ذات الـ393 لترا بشكل مسطح لتوفير مساحة تزيد على الـ1000 لتر بالحد الأقصى.

20000 جنيه لـ«باسات»

أجرت «فولكس فاجن» في مصر تخفيضا بأسعار سيارتها «باسات» موديل 2019 بقيم تراوحت ما بين 10,000 إلى 20,000 جنيه، وانخفض سعر الفئة الأولى بقيمة 20.000 جنيه، لتبدأ أسعار السيارة من 440,000 جنيه بدلاً من 460,000 جنيه، كما انخفض سعر الفئة الثانية بقيمة 10,000 جنيه ليكون سعرها 485,000 جنيه بدلاً من 495,000 جنيه. في الوقت الذي ظل فيه سعر الفئة الثالثة كما هو بمبلغ 610,000 جنيه.

وتعتمد باسات موديل 2019 على محرك تربو 1400 سي سي بقوة 125 حصان، يمتاز باستهلاكه الجيد للوقود الذي يقدر بـ5 لترات لكل 100 كم داخل المدينة وخارجها، مع التحاقه بناقل أتوماتيكي ثنائي القابض سباعي النسب.

وتتضمن التجهيزات القياسية لـ"Passat" موديل 2019: 6 وسائد وستائر هوائية، نقاط تثبيت مقعد الطفل، قفل أمان للطفل، أحزمة أمان ثلاثية النقاط، نظام إيموبلايزر ضد السرقة، نظام مكابح مضادة للانغلاق، نظام توزيع إلكتروني للكبح، نظام تعزيز كبح, نظام تحكم في الثبات، نظام تحكم في المسار، نظام مساعدة على الطرق الصاعدة، عجلة قيادة حساسة للسرعة، مثبت ومحدد سرعة، حساسات ركن أمامية وخلفية، مساحات أمطار أتوماتيكية، مصابيح ضباب أمامية، مكابح يد كهربائية، قفل مركزي عن بعد، إدارة المحرك بواسطة زر بدون مفتاح، لوحة عدادت رقمية، شاشة تحكم باللمس بالتابلوه، بلوتوث عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أتوماتيكي ثلاثي المنطقة، مرايا كهربائية الضبط بالكامل، ومرآة داخلية حساسة للضوء.

1900 جنيه فقط لـ«إيجل 580»

أعلنت شركة السيارات الصينية «DSFK» في مصر تخفيضا ضئيلا جديدا هو الخامس على سيارتها «Eagle 580»، التي تنتمي لفئة السيارات الخدمية الرياضية الكروس أوفر، ويمتاز بتوفيره لثلاثة صفوف من المقاعد، والعديد من تجهيزات الراحة والرفاهية، بقيمة 1,900 جنيه ليهبط من 319,900 جنيه إلى 318,000 جنيه، بعدما كان 370,000 جنيه بداية العام الحالي، ليصل إجمالي التخفيض عليها 52,000 جنيه على خمس مراحل.

وتعتمد «Eagle 580» على محرك تربو يحمل الرمز «SFG15T» يمكن تشغيله بواسطة زر، وهو يسع 1500 سي سي، منتجاً قوة تقدر بـ150 حصان (110 كيلو واط)، ملحق به ناقل أتوماتيكي ذي سرعة واحدة متغيرة باستمرار (CVT) للدفع بالعجلات الأمامية.