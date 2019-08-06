الراقصة نرمين صفر مرشحة لرئاسة تونس: استجابة للجمهور

الراغب في الترشح لمنصب الرئيس عليه الحصول على تزكية من 10 نواب على الأقل أو تزكية 40 من رؤساء المجالس المحلية أو تزكية 10000 من الناخبين من 10 دوائر مختلفة

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

نرمين صفر

في الوقت الذي ينتظر الشارع التونسي انتهاء الانتخابات الرئاسية وتعيين رئيسا للبلاد من أجل استكمال خارطة طريق كان قد وضعها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، خرجت عبر نافذة الفن راقصة استعراضية لطالما أثارت جدلًا في البلد العربي، سعيا وراء الشهرة، لتعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة.. "نرمين صفر" فنانة استعراضية، لا تملك من "الحِنكة السياسية" ما يؤهلها لقيادة بلد بحجم تونس، فقد اشتهرت بأغاني وكليبات جريئة تضعها دائمًا محل نقد وسخرية، لإثارة الرأي العام، وهي من مواليد 1990 و تدعى "إيمان".

ومع إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية حسب المواعيد المقررة، سارعت الفنانة الاستعراضية إلى إعلان عزمها خوض الانتخابات، مؤكدة أن قرارها يأتي استجابةً لطلب الجمهور، قائلة: "ستُصبح تونس أعظم من إيطاليا ولن يُفكر أي أحد في مُغادرة البلاد مُستقبلاً"،