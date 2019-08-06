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19 من عائلة واحدة.. «ميت حبيب» تنتظر شهداء معهد الأورام

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
انفجار معهد الأورام
انفجار معهد الأورام
فاجعة كبيرة تعيشها قرية ميت حبيب في مركز سمنود بالغربية، بعدما تكلفت الحصيلة الأكبر من قتلى انفجار معهد الأورام في المنيل، بالقاهرة، حيث فقدت القرية 17 شخصا من أبنائها جميعهم من عائلة واحدة، كانوا ضمن موكب الزفاف الذي تصادف مروره مع هجوم السيارة المفخخة، ووسط حالة من الحزن الشديد ينتظر أهالي القرية وصول جثمامين الضحايا، اليوم الثلاثاء، لتشييعهم في جنازة جماعية ودفنهم إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة في القرية. وكشف الأهالي أن الضحايا كانوا يستقلون سيارة واحدة لحضور أحد الأفراح في القاهرة.
والشهداء ميت حبيب، جميهم من عائلة التراس، وهي واحدة من العائلات الكبيرة في القرية، وهم: "طارق شوقي فرج التراس، نجوي رفعت السعيد عطا الله، محمد فرج التراس، فرج السيد فرج التراس، وزوجته و2 من أبنائه، وسامح فرج التراس وزوجته و2 من أبنائه، ومروة ابنة شقيقة المتوفى الأول طارق شوقي وزوجها وابنتها، ومظهر محمد
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مدارس التعليم الفني

هل ينقذ تحويل المدارس الفنية إلى عسكرية الصناعة؟

«تحقيقًا للانضباط والانتماء».. على مدى الأيام الماضية تعالت الأصوات المنادية بضرورة تحويل المدارس الفنية الصناعية للبنين إلى مدارس عسكرية من قبل المهتمين بالشأن التعليمي، وأعضاء مجلس النواب، من أجل تحقيق الانضباط المفقود في هذه المدارس، وتأهيل خريجيها للالتحاق بسوق العمل مباشرة عقب التخرج، والقضاء على المشاكل والأزمات التى تعاني منها منظومة التعليم الفني على مدى السنوات الماضية، حيث إن الغالبية العظمى من خريجي هذه المدارس يظلون عاطلين عن العمل فور التخرج لأنهم يفتقدون إلى أساسيات العمل في تخصصاتهم.
ورشة عمل حزب المحافظين حول قانون المحليات -5

هل يمنح القانون المحليات حق سحب الثقة من المحافظين؟

مع حلول دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب وقبل نهاية الدورة الحالية للنواب، سيكون هناك توجه نحو إقرار قانون المحليات، وذلك بعد أن أبدى الرئيس السيسي مؤخرًا عدم رضاه عن الوضع في المحليات بصفة عامة، وعدم صدور قانون المحليات حتى الآن، وقال الرئيس: "إن المحليات تقوم بدور كبير لكنها مجمدة منذ 2011"، مشيرًا إلى أهمية دورها في الرقابة على الأداء الحكومي. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن اللجنة انتهت من كل المناقشات الخاصة بقانون المحليات، والقانون منتهٍ تمامًا، ولم يصل للجنة أى مقترحات لتعديل أى من مواده، سواءً من الحكومة أو النواب.
ابراهيم نجم (2)

مستشار المفتى:الإرهابيون لايراعون حرمةً الأشهر الحرم

أكدت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية لا تراعى حرمة لسفك الدماء فى الأشهر الحرم ولا تعرف أى شيء عن الدين ومبادئه السمحة . وأكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، تعليقاً على التفجير الإرهابى الآثم أمام المعهد القومى للأورام والذى راح ضحيته عدد من الأبرياء : أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى زعزعة أمن واستقرار وطننا، ولكنهم لن ينالوا ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين.
الفريق-مهاب-مميش

مميش: صرف قيمة شهادات قناة السويس بالبنوك 4 سبتمبر

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إنه منذ افتتاح القناة الجديدة "حققنا أرقاما قياسية في العائدات وإعداد السفن والحمولات العابرة، ما يدحض كل الشائعات والأقاويل التي تناولت بالنقد هذا المشروع العملاق"، مشيرا إلى أنه "سوف يتم بدءا من يوم 4 سبتمبر المقبل، صرف قيمة شهادات الاستثمار لقناة السويس الجديدة". جاء ذلك، خلال مؤتمر بقاعة مركز المحاكاة التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات.
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عبد الفتاح السيسى (1)

عمل إرهابي جبان.. السيسي يعلق على انفجار معهد الأورام

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء الأمس،، وأعرب الرئيس عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الإثنين، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.. وأعلنت وزارة الداخلية، أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، بحسب ما نقلته فضائية «اكسترا نيوز» في خبر عاجل اليوم.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 20 قتيلا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا. وقالت الوزيرة في بيان اليوم الاثنين، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء. وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر، الذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة.
حريق معهد الأورام

معهد الأورام: العيادات الخارجية لم تتأثر بالانفجار

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن سبب الحادث الذي وقع في محيط المعهد هو اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بسيارة أخرى، ما أعقبه انفجار شديد أثر فى واجهات المعهد الخارجية ولم يصل إلى الداخل. وأوضح في تصريحات له صباح الإثنين، أن الحادث سبّب ذعرا بين المرضى نتيجة الانفجار واهتزاز المبنى، وتم نقل المرضى إلى مستشفى السلام هرمل، وقصر العيني، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات بين مرضى المعهد والأمور مستقرة، مضيفا: «الإصابات فى الضحايا اللي كانوا موجودين في الشارع وتم تحويلهم جميعا لقصر العيني ومستشفيات دار السلام».
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

وزيرة الصحة: جار البحث عن جثث لضحايا معهد الأورام في النيل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم الإثنين، أنه جاري البحث عن وجود جثامين فى مياه النيل المقابلة لمعهد الأورام، الذى شهد أمامه الانفجار فى وقت مبكر من صباح الإثنين بمنطقة المنيل بالقاهرة، قائلة "نتمنى ألا يوجد شىء لكن البحث ما زال موجودا". وقالت وزيرة الصحة: "حتى الآن هناك جثامين 17 شخصا، فضلا عن إصابة 32 آخرين بينهم فى حادث الانفجار الذى وقع بمحيط معهد الأورام"، مضيفة أن الإصابات بينها حالات شديدة الخطورة ومتوسطة الخطورة، أما الجثامين فعددهم 17، ويوجد "كيس أشلاء".
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