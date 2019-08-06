بتهمة التآمر.. أمر اعتقال لوزير الدفاع الجزائري

تحرير:وكالات ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

وزير الدفاع الجزائري الأسبق

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أمر توقيف ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله، إضافة إلى شخص آخر. وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن القضاء العسكري في البليدة، أصدر مذكرة توقيف دولية ضد خالد نزار ونجله لطفي، وفريد حمدين. ووفقًا للصحيفة، فإن حمدين وهو رئيس شركة صيدلانية متهم بمحاولة التآمر على الجيش الوطني برفقة الجنرال نزار ونجله. وأثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح القضاء العسكري بأن حمدين هو الوسيط بين خالد نزار وسعيد بوتفليقة.

وجاءت مذكرات التوقيف ضد المتهمين بعدما أثبتت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة بأن المتهمين الثلاثة متورطون بتهم التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام. وفي وقت سابق، أعلن التليفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا أمرت باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب اتهامات