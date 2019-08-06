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بتهمة التآمر.. أمر اعتقال لوزير الدفاع الجزائري

تحرير:وكالات ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م
وزير الدفاع الجزائري الأسبق
وزير الدفاع الجزائري الأسبق
أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أمر توقيف ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله، إضافة إلى شخص آخر. وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن القضاء العسكري في البليدة، أصدر مذكرة توقيف دولية ضد خالد نزار ونجله لطفي، وفريد حمدين. ووفقًا للصحيفة، فإن حمدين وهو رئيس شركة صيدلانية متهم بمحاولة التآمر على الجيش الوطني برفقة الجنرال نزار ونجله. وأثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح القضاء العسكري بأن حمدين هو الوسيط بين خالد نزار وسعيد بوتفليقة.
وجاءت مذكرات التوقيف ضد المتهمين بعدما أثبتت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة بأن المتهمين الثلاثة متورطون بتهم التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام. وفي وقت سابق، أعلن التليفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا أمرت باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب اتهامات
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الراقصة نرمين صفر مرشحة لرئاسة تونس: استجابة للجمهور

في الوقت الذي ينتظر الشارع التونسي انتهاء الانتخابات الرئاسية وتعيين رئيسا للبلاد من أجل استكمال خارطة طريق كان قد وضعها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، خرجت عبر نافذة الفن راقصة استعراضية لطالما أثارت جدلًا في البلد العربي، سعيا وراء الشهرة، لتعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة.. "نرمين صفر" فنانة استعراضية، لا تملك من "الحِنكة السياسية" ما يؤهلها لقيادة بلد بحجم تونس، فقد اشتهرت بأغاني وكليبات جريئة تضعها دائمًا محل نقد وسخرية، لإثارة الرأي العام، وهي من مواليد 1990 و تدعى "إيمان".
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انتخابات تونس.. 21 مرشحًا في السباق الرئاسي المبكر

لا تزال الانتخابات الرئاسية التونسية تستحوذ على المشهد العام، خصوصا بعد إقبال عدد من المرشحين لخوض السباق الرئاسي، في أعقاب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، والتي عجلت بإجراء الانتخابات، في حين ستعلن حركة النهضة، قرارها بشأن مرشحه، خصوصا بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية حسب المواعيد المقررة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 9 أغسطس الجاري. وتواصل الهيئة أيضًا تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل، بحسب "سكاي نيوز".
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صحف سعودية: قطر تمول التطرف.. وجاهزية تامة للحج

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي مسلطة الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط والتفجير الإرهابي الذي شهدته القاهرة، بالإضافة إلى الاستعداد لموسم الحج. وذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزارة الداخلية المصرية، كشفت في بيان أمس الإثنين، أن حركة "حسم" هي المسؤولة عن تجهيز السيارة المتسببة بانفجار أسفر عن وقوع 20 قتيلا. وقالت الوزارة: "توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء تجهيز تلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".
الطيران الليبي

الجيش الليبي يدمر طائرة تركية في مصراتة

أعلن سلاح الجوي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عن تدميره طائرة شحن قادمة من تركيا محملة بصواريخ خاصة بالطائرات المسيرة لحظة هبوطها في مصراتة. وأوضح الجيش الليبي في بيان اليوم الثلاثاء، أنه دمر بإطلاق صاروخ واحد فقط طائرة شحن من طراز "إيل - 76" أثناء هبوطها في مدرج الكلية الجوية في مدينة مصراتة. وتابع "كما شن سلاح الجو 3 غارات أخرى صباح اليوم استهدفت محطتي رادار "B 12" و"B14" للدفاع الجوي في الكلية الجوية بمصراتة"، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح الغارات كانت 100%، ومن دون وقوع أضرار جانبية.
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عبد-القادر-بن-صالح (2)

إقالة وزير العدل الجزائري.. وتعيين بلقاسم زغماتي

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، إقالة وزير العدل سليمان براهمي، وتعيين بلقاسم زغماتى خلفا له. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تم إنهاء مهام براهمي، بعد استشارة الوزير الأول، نور الدين بدوي. كما أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مهام الأمين العام لوزارة العدل سمير بورحيل، وعين محمد زوقار خلفا له.
خليدة-مسعودي-وزيرة-الثقافة-الجزائرية (2)

هروب وزيرة جزائرية لفرنسا بعد تورطها في «الخيمة العملاقة»

لم تضيع خليدة تومي وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة، وقتا بعد اتهامها في قضايا فساد مالي وإحالتها للمحاكمة، إذ قررت مغادرة البلاد والفرار إلى فرنسا، بحسب ما أعلن مصدر قضائي رسمي في الجزائر، اليوم الثلاثاء، والذي أوضح أنه لم يتم الاستماع إلى تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري في الاتهامات الموجهة إليهم، وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، اتهام الثنائي في قضية "تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".
جانب من المؤتمر

وزير الرياضة لـ«المتطوعين بأمم إفريقيا»: «شكرًا على تعاونكم»

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المتطوعين من شباب مصر واللجان المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32 لكرة القدم والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وذلك بحضور اللجنة المنظمة للبطولة، والعديد من الشخصيات العامة والرياضية ولفيف من الإعلاميين والصحفيين. أكد صبحي، على الدعم الكبير الذي حظيت به البطولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى تضافر الجهود لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، مبينًا أنه لم يدخر أحدًا جهدًا كي تظهر البطولة في أفضل صورة.
مظاهرات-الجزائر (2)

حراك الجزائر يرفض «عراب الحوار والشخصيات الست»

طغى الرفض الجزائري للحوار الوطني وقادة هذا الحوار الذي أعلن عنهم مؤخرا ، على المشهد خلال الجمعة الـ23 من حراك الجزائر المستمر منذ عدة أشهر، فبعد أن كانت مدنية الدولة ورحيل كل رموز النظام السابق عن الحكم هو المطلب الأساسي، جاء رفض الحوار ليضاف إلى مطالب الحراك. فوسط انتشار أمني كبير، خرجت تظاهرات أمس في الجزائر بعد ساعات من إعلان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، عن شخصيات لقيادة الحوار الوطني الشامل الهادف لتنظيم انتخابات رئاسية، ورفع المتظاهرون شعارات رافضة لهذا الحوار، والفريق الذي عين لإدارته.
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