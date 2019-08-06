رياضة

كاف يغرم الزمالك بسبب جماهيره في نهائي الكونفيدرالية

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
حماهير الزمالك
حماهير الزمالك
قررت لجنة الانضباط داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تغريم نادي الزمالك ماليًا؛ وذلك بسبب سلوك جماهيره في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، نسخة (2018/2019)، والتي توج بها القلعة البيضاء للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة الإياب، ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، فقد قررت لجنة الانضباط في اجتماع 3 يوليو الماضي، تغريم نادي الزمالك بمبلغ وقدره 22.5 ألف دولار.
وجاء قرار لجنة الانضباط ضد نادي الزمالك بسبب سلوك جماهيره، التي أفرطت في إشعال الشماريخ بالمدرجات بجانب استخدام "الليزر"، وإلقاء الزجاجات داخل أرض الملعب. وفرض كاف غرامة قدرها 30 ألف دولار على نادي نهضة بركان بسبب سلوك عدائي لبعض مسؤوليه تجاه حكام المباراة وسلوك غير رياضي وعنيف خلال المواجهة نفسها. كما
اقرأ المزيد
ميدو - مصر للمقاصة (4)

المقاصة: اتهامات مسئولى الزمالك باطلة

أكد بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، أن مجلس إدارة الفريق الفيومي ينتمى بالكامل للزمالك باستثناء عضوين، ورغم ذلك يتهم النادي بأنه يجامل الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء. وقال بكرى سليم: "تعاملات الأهلى معنا أكثر من رائعة، أما الزمالك فلن نقول شيئاً سوى أنهم لا بد أن يتبعوا الأصول، فلقد وافقنا على انتقال إسلام جابر للزمالك، ولا يحكمنا سوى رغبة اللاعبين، رغم أن مجلس المقاصة بالكامل انتماؤه للزمالك باستثناء الثنائى محمد مجد وعصام سراج الدين يشجعان الأهلى".
ميدو - مصر للمقاصة (3)

المقاصة: استاد الفيوم جاهز للأهلي والزمالك

قال بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، إن استاد الفيوم بات جاهزًا لاستضافة مباريات الفريق فى الموسم الجديد بما فيها مواجهات الفريق الفيومى أمام الأهلى والزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأرسل مسئولو مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة يطلبون فيه العودة إلى ملعبهم الأصلى باستاد الفيوم لخوض مبارياتهم عليه خلال الموسم المقبل. وحدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 19 سبتمبر المقبل موعدا لبداية الدورى الممتاز لموسم (2019-2020)، بعد الجلسة التى جمعت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بمندوبى الأندية.
نيمار

سان جيرمان يعرض خدمات نيمار على 3 أندية

أدرك باريس سان جيرمان أن الحل الأفضل لحل أزمة النجم البرازيلي نيمار، هو التخلص من خدماته ولو على سبيل الإعارة، حيث يدرك الفريق الباريسي جيدًا حالة التوتر الشديدة في العلاقة بين نيمار وبين الإدارة، وبالتالي يسعى الفريق الفرنسي للتخلص من خدماته لأي فريق عدا برشلونة، حيث عرض باريس سان جيرمان، خدمات النجم البرازيلي على 3 أندية حتى الآن وهي مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، وذلك على الرغم من رغبة نيمار في الرحيل إلى برشلونة، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاتحاد-الافريقي‎

الكاف يخطر الأندية بتحديد ملاعب ومواعيد مبارياتهم

طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، تحديد أماكن ومواعيد المباريات التي ستقام على أرضها في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، وجاء طلب الاتحاد الإفريقي لمعرفة تواريخ ومواقيت ومكان مباريات الذهاب والعودة للدور التمهيدي دور الـ64، على أن تعلن الأندية المواعيد على أقصى تقدير يومي 25 يوليو لمباراة الذهاب و8 أغسطس لمباراة العودة. وستلعب الأندية المصرية الأربعة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية مباريات العودة على أرضها للدور التمهيدي بحسب القرعة.
الاتحاد-الافريقي‎

أبطال إفريقيا.. بطل الدورى المصري يواجه «اطلع برة»

أجريت اليوم الجمعة، قرعة مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتى حدد من خلالها مواجهات الأدوار التمهيدية من البطولة الإفريقية. ويستهل الفائز ببطولة الدوري المصري (الأهلي أو الزمالك)، مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق (اطلع برة) بطل جنوب السودان، بينما سيقابل وصيف الدوري المصري، فريق (ديكيداها) الصومالي، خلال الدور التمهيدي. وفي حال، تخطى بطل الدوري المصري، بطل جنوب السودان، سيلتقي في دور الـ32 مع الفائز من مواجهتي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وماكيلي أندريتا الإثيوبي.
مصر-وجنوب-أفريقيا تصوير-سامح-أبو حسن‎ (3)

«كاف» يعلن تصنيف المنتخبات قبل تصفيات «كان 2021»

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيفات المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، التي ستبدأ سبتمبر المُقبل، وجاء المنتخب المصري في التصنيف الأول رفقة كبار القارة السمراء. وودع المنتخب الوطني منافسات كأس الأمم الإفريقية من دور الستة عشر، بعد السقوط أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتم إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة هو وجهازه المعاون بالكامل، وبعدها تقدم مجلس اتحاد الكرة بالكامل باستقالته بعد الخروج المهين من البطولة الإفريقية.
احمد-احمد (1)

«بي بي سي» تنشر ملفات فساد جديدة تدين أحمد أحمد

نشرت "بي بي سي" الإنجليزية، مستندات جديدة تشير إلى أن هناك شبهة فساد جديدة بطلها أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وحصوله على بدل إقامة أثناء سفره كونه رئيسًا للكاف، الأمر الذي أثبتته التقارير الصحفية أنه أمر غير مستحق، بالإضافة إلى إثبات أنه يوجد العديد من البدلات المالية في نفس الوقت، والتأكد من أن كل المدة الزمنية التي تواجد خلالها كانت مزيفة وأنه لم يستمر في تلك البلاد كما يدعي ذلك، يأتي ذلك استمرارا لمسلسل كشف ملفات الفساد الذي بدأ تجاه الملجاشي ونشرته العديد من الصحف العالمية آخرها أزمة تحرشه بإحدى العاملات في الكاف.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org