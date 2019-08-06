كاف يغرم الزمالك بسبب جماهيره في نهائي الكونفيدرالية

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

حماهير الزمالك

قررت لجنة الانضباط داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تغريم نادي الزمالك ماليًا؛ وذلك بسبب سلوك جماهيره في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، نسخة (2018/2019)، والتي توج بها القلعة البيضاء للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة الإياب، ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، فقد قررت لجنة الانضباط في اجتماع 3 يوليو الماضي، تغريم نادي الزمالك بمبلغ وقدره 22.5 ألف دولار.

وجاء قرار لجنة الانضباط ضد نادي الزمالك بسبب سلوك جماهيره، التي أفرطت في إشعال الشماريخ بالمدرجات بجانب استخدام "الليزر"، وإلقاء الزجاجات داخل أرض الملعب. وفرض كاف غرامة قدرها 30 ألف دولار على نادي نهضة بركان بسبب سلوك عدائي لبعض مسؤوليه تجاه حكام المباراة وسلوك غير رياضي وعنيف خلال المواجهة نفسها. كما

وجاء قرار لجنة الانضباط ضد نادي الزمالك بسبب سلوك جماهيره، التي أفرطت في إشعال الشماريخ بالمدرجات بجانب استخدام "الليزر"، وإلقاء الزجاجات داخل أرض الملعب.



وفرض كاف غرامة قدرها 30 ألف دولار على نادي نهضة بركان بسبب سلوك عدائي لبعض مسؤوليه تجاه حكام المباراة وسلوك غير رياضي وعنيف خلال المواجهة نفسها.



كما أوقف كاف عمر النمساوي لاعب نهضة بركان 4 مباريات وغرمته 10 آلاف دولار بسبب سلوكه العنيف تجاه الحكم (الإثيوبي باملاك تيسيما) عند تسلم الميداليات الفضية.



الزمالك خسر في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف نظيف، ونجح في تسجيل هدفا بمباراة الإياب بملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ونجح في الفوز باللقب بعد التفوق في ركلات الجزاء.



