مستشار المفتى:الإرهابيون لايراعون حرمةً الأشهر الحرم

تحرير:باهر القاضى ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية

أكدت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية لا تراعى حرمة لسفك الدماء فى الأشهر الحرم ولا تعرف أى شيء عن الدين ومبادئه السمحة . وأكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، تعليقاً على التفجير الإرهابى الآثم أمام المعهد القومى للأورام والذى راح ضحيته عدد من الأبرياء : أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى زعزعة أمن واستقرار وطننا، ولكنهم لن ينالوا ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين.

وشدد الأمين العام على أن هذه العمليات الإرهابية الجبانة وما يقوم به أعداء الوطن لن تنال من عزيمة الشعب المصرى الشجاع ولن تزيدنا إلا مزيدا من الإصرار على دحر الإرهاب واقتلاع جذوره الشيطانية ..اقرأ ايضا..عيلتي اتحرقت قدام عيني.. خطوبة تحولت لمأتم أمام معهد الأورام ودعا نجم إلى الضرب بيد من حديد على يد