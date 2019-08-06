«برج الحواء».. جدل زيادة عدد الأبراج لا ينتهي

لم يأت علماء الفلك بدليل قاطع على ظهور برج جديد، فما زالت الأبراج المتعارف عليها هي برج الجدي والدلو والحوت الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والعذراء

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

أصبحت الأبراج في الحقبة الزمنية الأخيرة حديث الساعة، وتخطى الأمر السخرية من بعض الأبراج، فبين الحين والآخر يتم تداول معلومات تشكك في عدد الأبراج الفلكية (12 برجا)، حيث يزعم أن هناك برجًا آخر يسمى "الحواء" ومنذ عدة سنوات قيل إنه يسمى "حامل الثعبان"، سيضاف إلى المجموعة الفلكية. ولكن لا يوجد حتى الآن إسنادٌ علميٌّ يؤكد هذه المعلومات، وما نشر ما هو إلا شائعات أو اجتهادات ليس لها أدلة موثقة، أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض بين مؤيدٍ ومعارضٍ.

ماذا لو استيقظت ذات يوم ووجدت أنك فقدت ازدواجيتك، وسحرك الخاص، وأصبحت قادرًا على التخلص من التوتر الداخلى الذي يلعب بحالتك المزاجية، بجانب القدرة على الدخول في علاقة عاطفية مستقرة، وترك التحليق من علاقة لأخرى، بمعنى آخر ماذا لو لم تكن "جوزاء" وأصبحت من أصحاب "برج الثور"! هادئًا لا تحب الفوضى وتميل

ماذا لو استيقظت ذات يوم ووجدت أنك فقدت ازدواجيتك، وسحرك الخاص، وأصبحت قادرًا على التخلص من التوتر الداخلى الذي يلعب بحالتك المزاجية، بجانب القدرة على الدخول في علاقة عاطفية مستقرة، وترك التحليق من علاقة لأخرى، بمعنى آخر ماذا لو لم تكن "جوزاء" وأصبحت من أصحاب "برج الثور"! هادئًا لا تحب الفوضى وتميل بشكل كبير إلى العلاقات المستقرة، وبشأن جاذبيتك فلا تقلق لن تفقدها لأن الثور أيضًا له طلته البراقة، ولكن ستمل كثيرًا من الروتين، والشعور بالسيطرة الدائمة على الآخرين، وبالنسبة للتجديد والتغيير فلن تجد ملاذك الذي اعتدت عليه، فهذا ما سوف يشعر به الآخرون عند العلم بوجود أبراج أخرى، لقد حان وقت التخلي عن برجك.

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لم تكن هذه المرة الأولى التي يشكك فيها أحد في صحة الأبراج الفلكية، حيث طرح لأول مرة في الثالث عشر من يناير عام 2011، عندما نشر موقع "تايم" الأمريكي صورة تحت عنوان "دوران الأرض يغير علامات الأبراج"، ولكن الذي لا تعلمه أنه عنوان لمقال ينتقد فيها علماء الفلك ما تم زعمه من قبل، وأثناء هذا العام نشر أيضًا موقع DailyHoroscope مقالًا يشكك في هذه الشائعات، موضحًا أن عالم الفلك بارك كنكل أعلن عن وجود برج جديد يسمى حامل الثعبان أو "Ophiuchus"، وحاول أن يثبت أن جاذبية القمر تسببت في انحراف حركة الأرض حول محورها، مما نتج عنه تغيير مسار الأبراج بالنسبة للقمر والشمس.

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ولكن أشار الموقع إلى أن هذا يعتبر تنجيمًا غير مبني على علم واضح، مما جعل علماء الفلك يحاولون البحث في هذا الشأن ولكن لم يتوصلوا إلى شيء جديد، ولم يؤيدوا ذلك، مرت سنوات على هذا الحدث، وجاء مرة أخرى أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2019 بمحاولة نشر هذه الأفكار قائلين "في هذه الفترة حان موعد برج الأسد، ولكن إنتوا مش أسد إنتوا برج السرطان، بمعنى آخر، ستتخلون في الحال عن حب التملك والسيطرة والعصبية المفرطة، وستصبحون كائنات مسالمة تميل في كثير من الأحوال إلى السلبية، لم تعد الأنانية والتفكير في الذات أكثر ما يهم، ولكن مساعدة الآخرين ستكون جزءا من حياتك"، من المؤكد أنه لو كان تغيير الأبراج شيئا مؤثرا فسنتمكن جميعًا من تعديل أسلوب حياتنا إلى الأفضل، ونتحسس الصفات الجيدة، ونتجنب العيوب.

وبعض الآراء الأخرى كانت تدور حول أن الأبراج تغيرت قبل 2000 عام، وعدد الأبراج التي تمر بها الشمس هو 13 برجا (أصبح برج يدعى الحواء جزءا من المجموعة الشمسية)، حيث تمكث الشمس في كل برج أقل من 30 يوما أو أكثر من ذلك، وللتأكد من ذلك يمكنك الاستعانة بأي أبليكيشن فلكي مثل Star walk 2، وستجد كل الأبراج مختلفة عن مواعيدها.

حتى الآن لا توجد معلومات مؤكدة بشأن ذلك، كما أن علماء الفلك لم يأتوا بدليل قاطع على هذا التغير، فما زالت الأبراج المتعارف عليها هي برج الجدي والدلو والحوت والحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والعذراء والميزان والقوس.

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