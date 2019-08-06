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«برج الحواء».. جدل زيادة عدد الأبراج لا ينتهي

لم يأت علماء الفلك بدليل قاطع على ظهور برج جديد، فما زالت الأبراج المتعارف عليها هي برج الجدي والدلو والحوت الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والعذراء
تحرير:إسراء سليمان ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
تغير الأبراج
تغير الأبراج
أصبحت الأبراج في الحقبة الزمنية الأخيرة حديث الساعة، وتخطى الأمر السخرية من بعض الأبراج، فبين الحين والآخر يتم تداول معلومات تشكك في عدد الأبراج الفلكية (12 برجا)، حيث يزعم أن هناك برجًا آخر يسمى "الحواء" ومنذ عدة سنوات قيل إنه يسمى "حامل الثعبان"، سيضاف إلى المجموعة الفلكية. ولكن لا يوجد حتى الآن إسنادٌ علميٌّ يؤكد هذه المعلومات، وما نشر ما هو إلا شائعات أو اجتهادات ليس لها أدلة موثقة، أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض بين مؤيدٍ ومعارضٍ.
ماذا لو استيقظت ذات يوم ووجدت أنك فقدت ازدواجيتك، وسحرك الخاص، وأصبحت قادرًا على التخلص من التوتر الداخلى الذي يلعب بحالتك المزاجية، بجانب القدرة على الدخول في علاقة عاطفية مستقرة، وترك التحليق من علاقة لأخرى، بمعنى آخر ماذا لو لم تكن "جوزاء" وأصبحت من أصحاب "برج الثور"! هادئًا لا تحب الفوضى وتميل
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ممثل أو مقدم برامج.. برج الأسد محظوظ بهذه الوظائف

كونك من برج الأسد فأنت شخص شديد الثقة بالنفس، تستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب في وقت قصير ولديك من المهارات ما يجعل النجاح حليفك في كل مرة، وغالبا ما تبحث عن التحديات وتواجهها بكل شجاعة، فلا تغلبك المصاعب، ولا تعرف الاستسلام. على الرغم من أنك هادئ وقد تبدو متواضعا في بعض الأحيان، لكن قوتك الداخلية تنعكس على تصرفاتك وملامحك، ولهذا لديك كاريزما جذابة لمن حولك، وعند التحدث عن المهن المناسبة لك فهناك الكثير، ولكن البعض منها قد يبدو غريبا، لذا تعرف على أبرزها وفقا لما ذكره موقع Free Horoscopes.
العقرب والعذراء.. علاقة حلوة تدوم!

العلاقة بين الأسد والعقرب ممكنة ومستحيلة

عند ذكر الأسد والعقرب معا، فغالبا ما تسمع أنهما ليسا متوافقين نهائيا، ولكن لا تعرف السبب الحقيقي وراء هذا التصنيف، وإذا كنت مهتما بالإجابة سيكون عليك الوصول إلى المكان الصحيح. ما يجب التركيز عليه أنه ليست كل الأبراج تتوافق مع الأسد وينطبق نفس الشيء على العقرب الذي يُعد من أكثر الابراج غموضا، ولكن هناك توافق بينهما حتى وإن لم يكن قويا. هناك بعض الأشياء التي يفقدها برج الأسد لكن يعوضها العقرب، وإذا كنت رجلا من برج الأسد ومعجب بامرأة من برج العقرب، هناك بعض الأمور الواجب أخذها في الاعتبار تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Guy Counseling.
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اعرف شريك حياتك المناسب وفقا للأبراج الفلكية

العديد من الأشخاص مهتمون بالأبراج، حتى أنهم يستعينون بها في الحب والصداقة وكثير من العلاقات، ويعتبر العقرب من أكثر الابراج إشراقا ولا يمكن التنبؤ به مثل باقي الأبراج، كما يبدو أن امرأة العقرب هي الأكثر جاذبية في عالم المواعدة عبر الإنترنت. جمع برنامج Tinder بيانات من المستخدمين لتحديد أي الأبراج التي تتلقى ضربات شديدة وتواجه صدمات عديدة، كما يلقي الضوء على سمات وشخصية الأبراج التي يمكن الارتباط معا أو تكوين علاقات مجتمعية، لذا اعرف التفاصيل وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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