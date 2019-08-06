بهذه الطريقة تعرف على الماشية البلدي من المستوردة

الغرفة التجارية: الماشية المستوردة لا تدخل للمحافظات وعمليات الذبح تتم على الحدود.. "البيطريين" تحذر من ذبح الإناث.. جزار: عن طريق الأسنان يُعرف عمر الماشية

تحرير:أحمد صبحي ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وهي تلك اللحظات الأخيرة التى يبحث فيها الأهالي عن أضحية جيدة، تصلح لإطعام الفقراء، وكذلك إطعام الأهل والأسرة منها، خاصة بعد أن انتشرت خلال السنوات الماضية رؤوس ماشية مستوردة، ذات رائحة كريهة، ومذاقها يختلف تماما عن الماشية البلدي. "التحرير" تواصلت مع عدد من المختصين لتقديم بعض النصائح والإرشادات للأهالي، لمعرفة كيفية اختيار أضحية العيد، والتعرف على ما إذا كانت بلدية أو مستوردة، وكذلك معرفة عمر الماشية، وهل هناك أي أضرار قد تلحق بمن يقومون بالذبح خارج السلخانة أم لا؟

شعبة المستوردين: 80% من جلود الأضاحي تذهب للخارج بعد دباغتها السيد محمد، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، قال إن جلود الأضاحي لا يتم تصديرها للخارج، بعد عمليات السلخ، لكن 80% من الجلود التى يتم الحصول عليها عقب عيد الأضحى المبارك يتم تصديرها بعد دباغتها، مشيرا إلى أن ما يعادل 20% من هذه الجلود

شعبة المستوردين: 80% من جلود الأضاحي تذهب للخارج بعد دباغتها

السيد محمد، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، قال إن جلود الأضاحي لا يتم تصديرها للخارج، بعد عمليات السلخ، لكن 80% من الجلود التى يتم الحصول عليها عقب عيد الأضحى المبارك يتم تصديرها بعد دباغتها، مشيرا إلى أن ما يعادل 20% من هذه الجلود تستخدم فى الصناعات المحلية.

وأشار عضو شعبة المستوردين، فى تصريحات لـ"التحرير" إلى أن الحكومة تسعى لتطوير هذه الصناعة وارتفاع صادرات مصادر من الجلود لأكثر من مليار دولار بحلول 2020، مؤكدا أن أغلب الجلود يتم التحصل عليها من خلال الجمعيات الشرعية والمساجد، بينما يتم التحصل على باقي الجلود عن طريق الأهالي الذين يذهبون بها مباشرة لمنطقة المدابغ لبيعها بأسعار أعلى.

وقف تداول الماشية المستوردة وعملية الذبح تتم على الحدود

وحول استيراد الماشية قبل عيد الأضحى من الخارج، قال السيد إن 40% من لحوم عيد الأضحى يتم استيرادها من الخارج وتأتي لمصر، إما لحوما مجمدة، وتأتي من عدة دول على رأسها البرازيل وأستراليا ونيوزلند والهند، أو لحوما حية، ويتم ذبحها عن طريق المجازر الحدودية، خاصة أن هناك قرارا بمنع تداولها داخل المحافظات، ويتم استيرادها من البرازيل وإيطاليا وإسبانيا.

"البيطريين" تحذر الجزارين من ذبح الإناث

الدكتور على سعد أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، قال إن الفترة الحالية تشهد عملية تكثيف الرقابة التموينية على محال الجزارة، لرصد المخالفات التى يقوم بها بعض تجار الماشية وكذلك بعض الجزارين، والمتمثلة فى الغش التجاري وبيع لحوم مستوردة على أنها بلدية، أو الذبح خارج السلخانة.

وحذر سعد خلال تصريحات لـ"التحرير"، من قيام بعض الجزارين بذبح "إناث الأبقار والجاموس" لأنه من الممكن أن تكون الذبيحة "عشر" وهذا عمل إجرامي لا يتماشى مع الدين ولا حتى الإنسانية، مؤكدا أن هذه العملية ربما تعود بالمكاسب المالية على الجزار، لكنه عمل إجرامي.

كيف تتعرف على عمر الأضحية؟

تامر الدبيكي، هو أحد الجزارين بمنطقة الهرم، قال إنه من السهل جدا التعرف على عمر الأضحية، مشيرا إلى أن أسنان الماشية هى ما تحدد عمرها وليس شكلها، فإذا كانت الأضحية لم تبلغ عامها الأول يظهر ذلك من خلال الأسنان الأمامية من الفك السفلي، وتبدو بيضاء أو لبنية، أما إذا لوحظ وجود أربع أسنان، طويلة فى منتصف الفك السفلى، وحولها من الجانبين سنتان بلون أبيض فهذا يعني أن عمرها تجاوز العام ونصف العام.

وأشار الدبيكي إلى أنه فى حالة وجود ثلاث أسنان طويلة وحادة فى الفك السفلي للماشية، وتغير لونها فهذا يعني أنها تجاوزت الثلاثة أعوام، أما إذا لوحظ وجود أسنان كبيرة ومتآكلة وتحمل اللون الأصفر أو قاربت على السواد فهذا يعني أن عمرها تجاوز الـ4 سنوات، وهنا نطلق عليها، "عتيقة"، وتحتاج لوقت طويل على النار حتى تصل للتسوية المطلوبة.

هل الأضحية بلدية أو مستوردة؟

وحول اكتشاف ما إذا كانت الماشية بلدية، أو مستوردة، قال الدبيكي، إن هناك قرارا بمنع تداول الماشية المستوردة أو نقلها من محافظات لأخرى، وعملية الذبح تتم فى المناطق الحدودية، لكن هذا لا يمنع وجود خراف مستوردة يتم بيعها فى الأسواق على أنها بلدية، والتعرف عليها يكون سهلا للغاية، مشيرا إلى أن الخراف المستوردة يكون جسمها ووجها طويلا، وشكلها مختلفا عن البلدي، كما أن رائحتها قبل الذبح "زفرة".

