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بهذه الطريقة تعرف على الماشية البلدي من المستوردة

الغرفة التجارية: الماشية المستوردة لا تدخل للمحافظات وعمليات الذبح تتم على الحدود.. "البيطريين" تحذر من ذبح الإناث.. جزار: عن طريق الأسنان يُعرف عمر الماشية
تحرير:أحمد صبحي ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
الأضاحي
الأضاحي
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وهي تلك اللحظات الأخيرة التى يبحث فيها الأهالي عن أضحية جيدة، تصلح لإطعام الفقراء، وكذلك إطعام الأهل والأسرة منها، خاصة بعد أن انتشرت خلال السنوات الماضية رؤوس ماشية مستوردة، ذات رائحة كريهة، ومذاقها يختلف تماما عن الماشية البلدي. "التحرير" تواصلت مع عدد من المختصين لتقديم بعض النصائح والإرشادات للأهالي، لمعرفة كيفية اختيار أضحية العيد، والتعرف على ما إذا كانت بلدية أو مستوردة، وكذلك معرفة عمر الماشية، وهل هناك أي أضرار قد تلحق بمن يقومون بالذبح خارج السلخانة أم لا؟
شعبة المستوردين: 80% من جلود الأضاحي تذهب للخارج بعد دباغتها السيد محمد، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، قال إن جلود الأضاحي لا يتم تصديرها للخارج، بعد عمليات السلخ، لكن 80% من الجلود التى يتم الحصول عليها عقب عيد الأضحى المبارك يتم تصديرها بعد دباغتها، مشيرا إلى أن ما يعادل 20% من هذه الجلود
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (18)

تبرعات معهد الأورام.. من يُدير «الصرف والرقابة»؟

تأكيدًا على رفض المجتمع للإرهاب شعبا وحكومة، انطلقت في الساعات الماضية سهام الخير، بالتبرع لمصلحة معهد الأورام، عقب الحادث الإرهابي، في مشهد جسد تلاحم الشعب مع الدولة في حربها على الإرهاب لاقتلاع جذوره. عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال أعلنوا فور اندلاع الحادث الذي خلف ضحايا أبرياء، تبرعهم لملصحة معهد الأورام، وأمام ذلك المشهد، تستعرض "التحرير" العديد من الأسئلة التى تدور فى أذهان المصريين، وأولها مَن المسئول عن إنفاق تلك التبرعات؟، ومَن الجهات التي تراقب صرفها؟ وكيف سيصرف معهد الأورام تلك الملايين؟
اجتماع-الرئيس-عبد الفتاح-السيسى-مع الحكومة

السيسي يوجه الحكومة بتسخير إمكانات مصر لمصلحة إفريقيا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتسخير إمكانات مصرية لمصلحة إفريقيا والانخراط بفعالية في صياغة وتطوير آليات العمل الإفريقي المشترك، تحقيقا للمصلحة المشتركة لجميع الدول في القارة السمراء، فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، وبخاصةً الملفات التنموية والخدمية وملفات صون السلم والأمن في أفريقيا. كما طالب الرئيس السيسي الحكومة بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية ومد جسور التواصل الحضاري مع جميع شعوبها.
مدارس التعليم الفني

هل ينقذ تحويل المدارس الفنية إلى عسكرية الصناعة؟

«تحقيقًا للانضباط والانتماء».. على مدى الأيام الماضية تعالت الأصوات المنادية بضرورة تحويل المدارس الفنية الصناعية للبنين إلى مدارس عسكرية من قبل المهتمين بالشأن التعليمي، وأعضاء مجلس النواب، من أجل تحقيق الانضباط المفقود في هذه المدارس، وتأهيل خريجيها للالتحاق بسوق العمل مباشرة عقب التخرج، والقضاء على المشاكل والأزمات التى تعاني منها منظومة التعليم الفني على مدى السنوات الماضية، حيث إن الغالبية العظمى من خريجي هذه المدارس يظلون عاطلين عن العمل فور التخرج لأنهم يفتقدون إلى أساسيات العمل في تخصصاتهم.
ورشة عمل حزب المحافظين حول قانون المحليات -5

هل يمنح القانون المحليات حق سحب الثقة من المحافظين؟

مع حلول دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب وقبل نهاية الدورة الحالية للنواب، سيكون هناك توجه نحو إقرار قانون المحليات، وذلك بعد أن أبدى الرئيس السيسي مؤخرًا عدم رضاه عن الوضع في المحليات بصفة عامة، وعدم صدور قانون المحليات حتى الآن، وقال الرئيس: "إن المحليات تقوم بدور كبير لكنها مجمدة منذ 2011"، مشيرًا إلى أهمية دورها في الرقابة على الأداء الحكومي. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن اللجنة انتهت من كل المناقشات الخاصة بقانون المحليات، والقانون منتهٍ تمامًا، ولم يصل للجنة أى مقترحات لتعديل أى من مواده، سواءً من الحكومة أو النواب.
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

3 أيام بأجر كامل إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص. وبحسب بيان اليوم الاثنين، قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ذلك يأتي إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التي تعتبر إجازة بأجر كامل، مشيرًا إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام مثلي هذا الأجر.
خرفان-واضحى-العيد (2)

قبل العيد.. أسعار صكوك الأضحية في البنوك وطرق شرائها

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تقدم عدد من البنوك المحلية العاملة فى مصر بمجموعة من البرامج المتنوعة للعملاء، لشراء صكوك الأضحية بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية ووزارة الأوقاف. ويعد صك الأضحية نوعا من أنواع الوكالة، وهى جائزة فى النيابة فى ذبح الأضحية وتوزيعها، كما أنه يعد بديلا أرخص من تحمل تكلفة شراء الأضحية بالكامل، إذ يستطيع الفرد المساهمة مع آخرين في تحمل شراء الأضحية، كما أنه يوفر عليه عناء الذبح وتوصيل اللحوم لمستحقيها من الفقراء خلال أيام العيد.
صلاة عيد الأضحى - أرشيفية

«أوقاف الإسكندرية» تكشف ممنوعات خطب عيد الأضحى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، تخصيص 584 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بشرق وغرب ووسط عروس البحر الأبيض المتوسط، ووضعت المديرية برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، مجموعة من الضوابط لتطبيقها على ساحات صلاة العيد تتضمن توفير 1168 إمام وخطيب لترأس الصلاة بالساحات بحيث يكون هناك إمام أساسي وآخر احتياطي وعدم التصريح باعتلاء المنابر لغير المصرح لهم. وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية أوقاف المحافظة، إنه من المقرر وجود حملات تفتيشية لمنع إقامة أي ساحات مخالفة.
استطلاع-رؤية-الهلال (3)

في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
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