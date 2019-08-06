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هل يمنح القانون المحليات حق سحب الثقة من المحافظين؟

صدور قانون المحليات في دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب.. يحيى: المجالس المحلية ستراقب الجهاز التنفيذي بالمحافظة.. وكمال أحمد: عودة حق الاستجوابات لأعضاء المجالس المحلية
تحرير:صابر العربي ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
ورشة عمل حزب المحافظين على قانون المحليات
ورشة عمل حزب المحافظين على قانون المحليات
مع حلول دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب وقبل نهاية الدورة الحالية للنواب، سيكون هناك توجه نحو إقرار قانون المحليات، وذلك بعد أن أبدى الرئيس السيسي مؤخرًا عدم رضاه عن الوضع في المحليات بصفة عامة، وعدم صدور قانون المحليات حتى الآن، وقال الرئيس: "إن المحليات تقوم بدور كبير لكنها مجمدة منذ 2011"، مشيرًا إلى أهمية دورها في الرقابة على الأداء الحكومي. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن اللجنة انتهت من كل المناقشات الخاصة بقانون المحليات، والقانون منتهٍ تمامًا، ولم يصل للجنة أى مقترحات لتعديل أى من مواده، سواءً من الحكومة أو النواب.
ما صرح به الرئيس دفع عددا من النواب إلى التأكيد على إصدار القانون خلال دور الانعقاد الأخير، وإيضاح أن دور المحليات سيكون أكثر فاعلية وصرامة من ذي قبل، وذلك عبر تمتع الملحيات باللا مركزية، وحق المحليات في استجواب المحافظين، كما يحق للمحليات سحب الثقة من المحافظ. الرقابة على أدء السلطة التنفيذية وفي
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