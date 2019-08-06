خفض اليوان.. أزمة جديدة تصدرها الصين لترامب

تسير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى طريق اللاعودة خاصة في ظل اتخاذ بكين مجموعة من القرارات التي قد تصعب من عملية التوصل لاتفاق بين الجانبين

تحرير:محمود نبيل ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

اليوان

لم تعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أمرا قابلا للخضوع إلى سيطرة الرئيس دونالد ترامب، والذي عكف على اتخاذ العديد من القرارات في هذا الملف الساخن بنفسه دون استشارة مساعديه في البيت الأبيض خلال العام الماضي. الحرب التجارية التي بدت تقترب من طريق اللا عودة، باتت الآن تخضع لسلسلة من المفاوضات السياسية التي يرغب كل طرف من خلالها في الحصول على مكاسب يمكن الاستفادة بها على المستوى السياسي والدبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى سماح الصين لعملتها بالانخفاض بشكل حاد، أمس الإثنين، لتصل إلى أضعف مستوى منذ أكثر من عقد، كما أعلنت الصين عبر شركاتها إيقاف مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وصعدت إدارة ترامب التوترات حتى وقت متأخر