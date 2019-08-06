خفض اليوان.. أزمة جديدة تصدرها الصين لترامب

تسير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى طريق اللاعودة خاصة في ظل اتخاذ بكين مجموعة من القرارات التي قد تصعب من عملية التوصل لاتفاق بين الجانبين
لم تعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أمرا قابلا للخضوع إلى سيطرة الرئيس دونالد ترامب، والذي عكف على اتخاذ العديد من القرارات في هذا الملف الساخن بنفسه دون استشارة مساعديه في البيت الأبيض خلال العام الماضي.
الحرب التجارية التي بدت تقترب من طريق اللا عودة، باتت الآن تخضع لسلسلة من المفاوضات السياسية التي يرغب كل طرف من خلالها في الحصول على مكاسب يمكن الاستفادة بها على المستوى السياسي والدبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى سماح الصين لعملتها بالانخفاض بشكل حاد، أمس الإثنين، لتصل إلى أضعف مستوى منذ أكثر من عقد، كما أعلنت الصين عبر شركاتها إيقاف مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية.
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وصعدت إدارة ترامب التوترات حتى وقت متأخر
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى سماح الصين لعملتها بالانخفاض بشكل حاد، أمس الإثنين، لتصل إلى أضعف مستوى منذ أكثر من عقد، كما أعلنت الصين عبر شركاتها إيقاف مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية.
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وصعدت إدارة ترامب التوترات حتى وقت متأخر من مساء أمس، وذلك عبر الخطوة التاريخية المتمثلة في وصف الصين بأنها تتلاعب بالعملة، وهو إجراء يمكن أن يضع الصين تحت طائلة عقوبات أمريكية جديدة في الأشهر القليلة المقبلة.
ويأتي ذلك بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بفرض رسوم جمركية لأول مرة على مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية الأمريكية من الصين، وهو الكارت الذي يراهن عليه ترامب في الوقت الحالي.
وقالت الشبكة الأمريكية، إن الصراع التجاري بين البلدين، قد وصل إلى مستوى جديد من الجدية يصعب علاجه، مشيرة إلى أن الخطر يتمثل في أن الحرب التجارية تقترب من النقطة التي تتسبب في تباطؤ اقتصادي حاد قد يصل إلى مستوى الركود.
ومن خلال البحث في مواقف الولايات المتحدة والصين على حد سواء، فإنه بات من الواضح زيادة خطر كسر الاقتصاد الذي بدأ بالفعل في الانهيار، وذلك مع كل جولة تصعيد بين البلدين، بما يقربهما من الركود ونقطة اللاعودة.
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وقال بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة "بليكلي" الاستشارية، في مذكرة موجهة إلى العملاء أمس الإثنين: "لدينا موقف تجاري ينفصل عن القضبان.. فشلت سياسة استخدام التعريفات كأداة لمعالجة مشكلاتنا مع الصينيين فشلا ذريعًا".
وقال ديفيد كوتوك، المؤسس المشارك وكبير المسؤولين عن الاستثمار في شركة "Cumberland Advisors" الاستثمارية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "حرب التعريفة الغبية هذه التي نشهدها تزيد من خطر حدوث ركود"، مشيرًا إلى أن التصعيد لم ينته بعد بين البلدين.
وتم تأكيد الإحساس العام في الأسواق العالمية بأن الحرب التجارية قد دخلت مرحلة جديدة وأكثر خطورة، عندما صنفت وزارة الخزانة الأمريكية الصين رسميا كمتلاعبة بالعملة، مما أسهم في زيادة عمليات البيع في الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي بدوره أثار تكهنات بأن الصين قد تتخذ خطوات أكثر عدوانية لخفض قيمة عملتها في المستقبل.
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وقال إيان وينر، عضو مجلس الإدارة الاستشاري في دريكسل هاميلتون: "يزداد الأمر سوءًا.. إذا اعتقد الناس أنهم منعوا اليوان من الضعف لتجنب وصفهم بأنهم متلاعبون في العملة، فإن ذلك كان سيخفف من حدة الأمور".
وتراهن الصين على عنصر الوقت والاستمرار لفترات طويلة دون اتخاذ قرارات جذرية تتعلق بالحرب التجارية، خاصة بعد الجولة الأخيرة من المباحثات بين الجانبين في الشهر الماضي، والتي أظهرت أنه لا يوجد أرضية مشتركة بين الولايات المتحدة والصين يمكن البناء عليها لمزيد من الاتفاقات التجارية في المستقبل القريب.