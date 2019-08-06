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بورش بينها.. أسوأ السيارات الألمانية في 2019

على الرغم من السمعة الطيبة التي تتمتع بها صناعة السيارات الألمانية في الأسواق العالمية، فإن بعض الموديلات التي أصدرتها شركاتها لم تكن على المستوى المطلوب في 2019
تحرير:محمود نبيل ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
أودي A4
أودي A4
تتمتع دومًا الشركات الألمانية المصنعة السيارات بسمعة طيبة على مستوى القدرات الفنية والإمكانات التكنولوجية الضخمة، وهو الأمر الذي أسهم في تمتعها بشعبية واسعة على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، خاصة في ظل استهدافها لفئات متعددة من الجماهير. وعلى الرغم من السمعة الطيبة لتلك السيارات الألمانية، فإن بعض موديلاتها عانت من ضعف كبير في الأسواق خلال العام الجاري، وهو السبب في اختيار بعض الخبراء لها لتكون اختراقا للقاعدة العامة التي تميز السيارات الألمانية بشكل عام في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الألمانية التي وصفتها بأنها كانت سيئة خلال العام الجاري في الأسواق المختلفة. بورش باناميرا GTS تشتهر بورش لعقود من الزمان بتقديم أحدث وأكبر التقنيات والقدرات الفنية في كل من السيارات الرياضية وكذلك الموديلات
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منها هوندا وفولكس.. شركات سيارات تخفض أسعارها

استقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة، شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، فرغم تراجع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 11%، فإن عددا من الشركات رفعت أسعار سياراتها، مقابل شركات أخرى خفضت أسعارها، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة.
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سباق السيارات يشتعل.. هذه شركات تخفض أسعارها

استقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة، شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، فرغم تراجع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 11%، فإن عددا من الشركات رفعت أسعار سياراتها، مقابل شركات أخرى خفضت أسعارها، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة.
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إحداها مفاجأة.. سيارات زعماء العالم

ارتبطت العديد من السيارات على مستوى العالم بأسماء مجموعة كبيرة من المشاهير على مستوى العالم، ولذلك فإنها تتمتع بإمكانيات عالية، سواء فنيا أو القدرات الفنية الرفيعة التي تراهن عليها الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية المختلفة. ولا شك أن العديد من الشركات العالمية تولي اهتماما كبيرا بخط الإنتاج الحكومي، الذي يخص رؤساء وزعماء العالم السياسيين، وهو ما يجعل تلك الشركات تراهن على إمكانيات فاخرة، سواء من الناحية الفنية في السيارات، أو عوامل السلامة والتأمين فيها.
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