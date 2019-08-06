بورش بينها.. أسوأ السيارات الألمانية في 2019

على الرغم من السمعة الطيبة التي تتمتع بها صناعة السيارات الألمانية في الأسواق العالمية، فإن بعض الموديلات التي أصدرتها شركاتها لم تكن على المستوى المطلوب في 2019
تتمتع دومًا الشركات الألمانية المصنعة السيارات بسمعة طيبة على مستوى القدرات الفنية والإمكانات التكنولوجية الضخمة، وهو الأمر الذي أسهم في تمتعها بشعبية واسعة على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، خاصة في ظل استهدافها لفئات متعددة من الجماهير.
وعلى الرغم من السمعة الطيبة لتلك السيارات الألمانية، فإن بعض موديلاتها عانت من ضعف كبير في الأسواق خلال العام الجاري، وهو السبب في اختيار بعض الخبراء لها لتكون اختراقا للقاعدة العامة التي تميز السيارات الألمانية بشكل عام في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الألمانية التي وصفتها بأنها كانت سيئة خلال العام الجاري في الأسواق المختلفة.
بورش باناميرا GTS
تشتهر بورش لعقود من الزمان بتقديم أحدث وأكبر التقنيات والقدرات الفنية في كل من السيارات الرياضية وكذلك الموديلات
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الألمانية التي وصفتها بأنها كانت سيئة خلال العام الجاري في الأسواق المختلفة.
بورش باناميرا GTS
تشتهر بورش لعقود من الزمان بتقديم أحدث وأكبر التقنيات والقدرات الفنية في كل من السيارات الرياضية وكذلك الموديلات الفاخرة، إلا أن باناميرا GTS الجديدة لم تستطع إعجاب كافة الشرائح الجماهيرية، وذلك على الرغم من تمتعها بشعبية كبيرة.
أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018
وتكمن المشكلة الرئيسة –حسب ما جاء في المجلة- في التصميم الخارجي لسيارة بورش باناميرا GTS، فعلى الرغم من إعادة تصميم السيارة، إلا أن المظهر الخارجي بدا غريبًا بعض الشيء، خاصة في ظل اعتمادها على مصابيح أمامية دائرية بشكل كبير.
مرسيدس SLC
كشركة أخرى متخصصة في صناعة السيارات الفاخرة تحظى بتقدير كبير على مستوى الأسواق العالمية، كان لدى الكثير من عشاق السيارات آمال كبيرة في تشكيلة مرسيدس بنز لعام 2019.
«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر
وعلى الرغم من أن معظم السيارات التي أنتجتها العملاقة الألمانية كانت مميزة وفاقت توقعاتنا، إلا أن رودستر SLC Class من الواضح أنها فشلت، ويرجع السبب في ذلك إلى تصميمها الخارجي، الذي على الرغم من أناقته لم يكن مذهلا، وهو ما كان عكس السمات التي ميزت سيارات مرسيدس بشكل عام.
أودي A4
على الرغم من أن أودي A4 ليست سيئة تمامًا، إلا أنها بالتأكيد تقع في الجزء غير الجيد من السيارات التي تم إنتاجها في ألمانيا وإصدارها في الأسواق العالمية عام 2019، إلا أن ذلك لم يمنع المستخدمين من الإعجاب بالسيارة الألمانية، خاصة أنها تنتمي لطراز يملك بالفعل إمكانات واسعة على مستوى الإمكانات الفنية، إلا أن أودي A4 لديها بعض العيوب في التصميم الداخلي، وهي الأمور التي قد تجعل البعض يعيد التفكير في قيمتها.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
BMW الفئة الخامسة
تشتهر شركة BMW بميزاتها المبتكرة ذات التقنية العالية وتصميمها الخارجي الجريء، ولكن يبدو أن الفئة الخامسة الأحدث تبدو بسيطة في فئة السيارات الفاخرة.
أفضل سيارات «فيراري» على مر التاريخ
وبالتأكيد، إنها مريحة بدرجة كافية وتتضمن بعض تقنيات الأمان ذات القيمة العالية، لكنها لا تعد ترقية إلى حد كبير من الطراز السابق وهي بالتأكيد لا تستحق الثمن الغالي الذي تضعه الشركة الألمانية نظير بيع السيارة.
أودي Q5
على الرغم من أن سيارة أودي Q5 تبدو جميلة من الخارج، إلا أننا لم نشهد سوى تغييرات طفيفة فقط عن العام السابق، وبعض العيوب التي تجعل السيارة أقل من حيث القيمة، حيث يعد الجزء الخارجي مثاليا تمامًا للكروس أوفر المدمدج.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
وفي الداخل، اشتكى المالكون من بعض الجوانب مثل أماكن التخزين الصغيرة بالإضافة إلى حاملي الأكواب الموضوعة بشكل غير مريح.