بورش بينها.. أسوأ السيارات الألمانية في 2019

على الرغم من السمعة الطيبة التي تتمتع بها صناعة السيارات الألمانية في الأسواق العالمية، فإن بعض الموديلات التي أصدرتها شركاتها لم تكن على المستوى المطلوب في 2019

تحرير:محمود نبيل ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

أودي A4

تتمتع دومًا الشركات الألمانية المصنعة السيارات بسمعة طيبة على مستوى القدرات الفنية والإمكانات التكنولوجية الضخمة، وهو الأمر الذي أسهم في تمتعها بشعبية واسعة على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، خاصة في ظل استهدافها لفئات متعددة من الجماهير. وعلى الرغم من السمعة الطيبة لتلك السيارات الألمانية، فإن بعض موديلاتها عانت من ضعف كبير في الأسواق خلال العام الجاري، وهو السبب في اختيار بعض الخبراء لها لتكون اختراقا للقاعدة العامة التي تميز السيارات الألمانية بشكل عام في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الألمانية التي وصفتها بأنها كانت سيئة خلال العام الجاري في الأسواق المختلفة. بورش باناميرا GTS تشتهر بورش لعقود من الزمان بتقديم أحدث وأكبر التقنيات والقدرات الفنية في كل من السيارات الرياضية وكذلك الموديلات