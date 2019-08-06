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انعقاد القمة الثانية E-Commerce Summit سبتمبر المقبل

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
قمة التجارة الإلكترونية
قمة التجارة الإلكترونية
تنطلق في سبتمبر المقبل فعاليات قمة التجارة الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط في نسختها الثانية تحت شعار "تحطيم الحواجز" التي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال الحلول التكنولوجية والتقنية في العديد من المجالات، لدعم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، في إطار استراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمي والشمول المالي، وتعد هذه القمة الأولى المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، وتهدف القمة هذا العام إلى خلق حوار مفتوح بين أصحاب المصالح من المسئولين الحكوميين، والقطاعين العام والخاص، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاعا مختلفا.
وتستضيف القمة أصحاب المشروعات الناشئة لتقديم منصة واحدة لاستعراض التطورات والتقنيات الجديدة في مجال التجارة الرقمية، ومناقشة كل التحديات وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، لتعزيز هذه الصناعة في المنطقة. وعلق حسين محيي الدين، مدير عام الشركة المنظمة robusta، قائلا: "إن النجاح الذي حققته الدورة الأولى
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البنك-المركزى

المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ44.9 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو. وأفاد البنك المركزي، 4 يوليو الماضي، بارتفاع صافي الاحتياطات النقدية من العملة الأجنبية بنحو 77 مليون دولار، إذ بلغ وقتها 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وأصدر البنك في 3 يونيو الماضي، بيانا، أعلن فيه ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر مع نهاية شهر مايو الماضي، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، مع نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة قدرها 57 مليون دولار.
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منها المساجد والكنائس.. فرض تأمين إجباري على 20 جهة

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن مسودة قانون التأمين الجديد، والمتوقع إقراره في دور الانعقاد التشريعي المقبل، والتي اشترطت ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين عن 150 مليون جنيه للحياة أو الممتلكات، يرتفع بقيمة 50 مليون جنيه إذا رغبت الشركة في ممارسة التأمين على أنشطة البترول أو الطيران، فضلا عن ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين عن مليار جنيه. ولعل أبرز ما توقفنا عنده هو تضمن المسودة 20 جهة خاضعة للتأمين الإجباري، أبرزها دور العبادة وروادها، المدارس، والمستشفيات.. فهل يدفع المصلون تأمينًا إجباريًّا للصلاة بالمساجد؟
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هل تنجح خطة «الإسكان» في مواجهة الفقر المائي؟

أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وتضم الخطة عددا من المحاور، ومنها: «توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية، إعادة استخدام المياه المعالجة في بعض الزراعات، تقليل الفاقد في مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه، استخدام القطع الخاصة الموفرة، وضع خطة لتوعية المواطنين». فهل تنجح هذه الخطة في مواجهة الشح المائي الذي تعانيه مصر والبالغ 42 مليار متر مكعب من المياه؟ وهل يوجد قصور في هذه الخطة؟
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عائد أدوات الدين يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو 2018

سجلت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، أدنى مستوى لها منذ شهر مايو 2018، حيث تراجع العائد على السندات أجل 5 أعوام إلى 15.785% الأسبوع الماضى، مقابل 15.833% للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 10 سنوات إلى 15.724%، في مقابل نحو 15.82%. كما واصلت طلبات اكتتاب على عطاء أذون الخزانة لآجال 91 و273 يومًا تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل أعلى عائد على أجل 91 يوما نحو 17.93%، بينما أقل عائد 17%، في حين لم يرتفع متوسط العائد عن العطاء السابق لأذون الخزانة أجل 91 يوما لتستقر عند مستوى 17.89%.
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توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، ومجموعة جوسفون (2)

مجموعة «جوسفون» لمراكز البيانات العملاقة تبحث عن مصر

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ومجموعة "جوسفون- Jusfoun Big Data Information Group" العاملة في مجال البيانات العملاقة، بهدف إنشاء فرع للشركة في مصر يتضمن مركز تميز لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت على رأس وفد رفيع المستوى للصين؛ للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس، وبحث التعاون المشترك مع كبار المسؤولين والوزراء المشاركين في المنتدى ومسؤولي عدد من كبرى الشركات الصينية.
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«الزواج الإلكتروني».. نهاية للروتين أم باب للتلاعب؟

«بالطبول والزغاريد»، في سابقة هى الأولى من نوعها في مصر، كانت محافظة بورسعيد شاهدة على إتمام أول حالة لـ«الزواج الإلكتروني» عبر تطبيق الأحوال الشخصية الجديد «المأذون الإلكتروني» الذى أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل، بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد، داخل قاعة الاحتفالات بقرية الفيروز السياحية بالمحافظة، ليكون هذا التطبيق عوضا عن قسيمة الزواج التقليدية المكتوبة يدويا من قبل المأذون.
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«محمد ومنة».. أول زواج بالمأذون الإلكتروني في بورسعيد (صور)

شهدت إحدى القرى السياحية في محافظة بورسعيد، مساء الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد. وأدخل الشيخ محمد أنور، مأذون بمدينة بورفؤاد، بيانات العروسين: محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، على تطبيق الأحوال الشخصية من اللاب توب بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، على أن يستلمها العروسان موثقة صباح السبت المقبل بسبب عطلة الجمعة، وذلك في ظل فرحة عارمة من الحضور وإطلاق السيدات "الزغاريد".
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الاتصالات: إطلاق 18 خدمة رقمية ببورسعيد نهاية يوليو

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن نهاية شهر يوليو الجاري سيتم إطلاق أول حزمة للخدمات الحكومية الرقمية بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها 18 خدمة، وذلك ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي، وسيتم الوصول إلى تقديم 100 خدمة حكومية رقمية بالمحافظة بنهاية العام الجاري 2019، جاء ذلك على هامش المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية الذي افتتحت فعالياته، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ، ويشارك به ممثلو 22 دولة عربية، بجانب ممثلي الهيئات البريدية من عدة بلدان عربية وإفريقية.
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