انعقاد القمة الثانية E-Commerce Summit سبتمبر المقبل

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

قمة التجارة الإلكترونية

تنطلق في سبتمبر المقبل فعاليات قمة التجارة الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط في نسختها الثانية تحت شعار "تحطيم الحواجز" التي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال الحلول التكنولوجية والتقنية في العديد من المجالات، لدعم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، في إطار استراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمي والشمول المالي، وتعد هذه القمة الأولى المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، وتهدف القمة هذا العام إلى خلق حوار مفتوح بين أصحاب المصالح من المسئولين الحكوميين، والقطاعين العام والخاص، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاعا مختلفا.

وتستضيف القمة أصحاب المشروعات الناشئة لتقديم منصة واحدة لاستعراض التطورات والتقنيات الجديدة في مجال التجارة الرقمية، ومناقشة كل التحديات وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، لتعزيز هذه الصناعة في المنطقة. وعلق حسين محيي الدين، مدير عام الشركة المنظمة robusta، قائلا: "إن النجاح الذي حققته الدورة الأولى