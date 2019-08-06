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تبرعات معهد الأورام.. من يُدير «الصرف والرقابة»؟

التبرعات تجاوزت الـ100 مليون جنيه فى 48 ساعة.. ورئيس معهد الأورام يكشف لـ«التحرير» مَن يراقب صرف التبرعات.. والخشت: ستصرف فى ترميم المبنى وعلاج المرضى
تحرير:باهر القاضى ومؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
حادث معهد الأورام
حادث معهد الأورام
تأكيدًا على رفض المجتمع للإرهاب شعبا وحكومة، انطلقت في الساعات الماضية سهام الخير، بالتبرع لمصلحة معهد الأورام، عقب الحادث الإرهابي، في مشهد جسد تلاحم الشعب مع الدولة في حربها على الإرهاب لاقتلاع جذوره. عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال أعلنوا فور اندلاع الحادث الذي خلف ضحايا أبرياء، تبرعهم لملصحة معهد الأورام، وأمام ذلك المشهد، تستعرض "التحرير" العديد من الأسئلة التى تدور فى أذهان المصريين، وأولها مَن المسئول عن إنفاق تلك التبرعات؟، ومَن الجهات التي تراقب صرفها؟ وكيف سيصرف معهد الأورام تلك الملايين؟
آليات الرقابة النائب البرلماني، محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان فى دورته الرابعة، كشف عن أن معهد الأورام من حقه قانونا أن يتلقى التبرعات سواء من الداخل أو الخارج، لكونه إحدى المؤسسات العلاجية الرسمية التي تقدم خدمات طبية ليل نهار لعلاج المرضى، مؤكدا أن ما تم الإعلان عنه من تبرعات
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اجتماع-الرئيس-عبد الفتاح-السيسى-مع الحكومة

السيسي يوجه الحكومة بتسخير إمكانات مصر لمصلحة إفريقيا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتسخير إمكانات مصرية لمصلحة إفريقيا والانخراط بفعالية في صياغة وتطوير آليات العمل الإفريقي المشترك، تحقيقا للمصلحة المشتركة لجميع الدول في القارة السمراء، فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، وبخاصةً الملفات التنموية والخدمية وملفات صون السلم والأمن في أفريقيا. كما طالب الرئيس السيسي الحكومة بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية ومد جسور التواصل الحضاري مع جميع شعوبها.
مدارس التعليم الفني

هل ينقذ تحويل المدارس الفنية إلى عسكرية الصناعة؟

«تحقيقًا للانضباط والانتماء».. على مدى الأيام الماضية تعالت الأصوات المنادية بضرورة تحويل المدارس الفنية الصناعية للبنين إلى مدارس عسكرية من قبل المهتمين بالشأن التعليمي، وأعضاء مجلس النواب، من أجل تحقيق الانضباط المفقود في هذه المدارس، وتأهيل خريجيها للالتحاق بسوق العمل مباشرة عقب التخرج، والقضاء على المشاكل والأزمات التى تعاني منها منظومة التعليم الفني على مدى السنوات الماضية، حيث إن الغالبية العظمى من خريجي هذه المدارس يظلون عاطلين عن العمل فور التخرج لأنهم يفتقدون إلى أساسيات العمل في تخصصاتهم.
ورشة عمل حزب المحافظين حول قانون المحليات -5

هل يمنح القانون المحليات حق سحب الثقة من المحافظين؟

مع حلول دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب وقبل نهاية الدورة الحالية للنواب، سيكون هناك توجه نحو إقرار قانون المحليات، وذلك بعد أن أبدى الرئيس السيسي مؤخرًا عدم رضاه عن الوضع في المحليات بصفة عامة، وعدم صدور قانون المحليات حتى الآن، وقال الرئيس: "إن المحليات تقوم بدور كبير لكنها مجمدة منذ 2011"، مشيرًا إلى أهمية دورها في الرقابة على الأداء الحكومي. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن اللجنة انتهت من كل المناقشات الخاصة بقانون المحليات، والقانون منتهٍ تمامًا، ولم يصل للجنة أى مقترحات لتعديل أى من مواده، سواءً من الحكومة أو النواب.
خرفان-واضحى-العيد (1)

بهذه الطريقة تعرف على الماشية البلدي من المستوردة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وهي تلك اللحظات الأخيرة التى يبحث فيها الأهالي عن أضحية جيدة، تصلح لإطعام الفقراء، وكذلك إطعام الأهل والأسرة منها، خاصة بعد أن انتشرت خلال السنوات الماضية رؤوس ماشية مستوردة، ذات رائحة كريهة، ومذاقها يختلف تماما عن الماشية البلدي. "التحرير" تواصلت مع عدد من المختصين لتقديم بعض النصائح والإرشادات للأهالي، لمعرفة كيفية اختيار أضحية العيد، والتعرف على ما إذا كانت بلدية أو مستوردة، وكذلك معرفة عمر الماشية، وهل هناك أي أضرار قد تلحق بمن يقومون بالذبح خارج السلخانة أم لا؟
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غادة-والى-وزيرة-التضامن

والي: 5 ملايين جنيه من بنك ناصر لترميم معهد الأورام

قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه من موازنة "بنك ناصر الاجتماعي" للمساهمة في إعادة ترميم معهد الأورام والمساهمة في إعادة تشغيله بكامل طاقته. وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الإثنين، معهد الأورام رفقة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مصابي الحادث الإرهابي. وقالت والي إن أيادي الإرهاب امتدت للمرضى في المستشفيات ولم تفرق كعادتها بين مريض ومعافي، مؤكدة أن مصر ماضية في مواجهة الإرهاب ومحاصرته، مضيفة: "مهما هدموا سنبني، ومهما قتلوا سنأخذ بالثأر".
صحف-اماراتية

انفجار معهد الأورام يتصدر صحف الإمارات

تصدر التفجير الذي شهده محيط معهد الأورام بالقاهرة، عناوين الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، واستعرضت الصحف استئناف الغارات السورية على إدلب، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. تحت عنوان "استشهاد 20 مصرياً وإصابة 47 في حادث إرهابي نفذته "حسم" الإخوانية بالقاهرة، تناولت صحيفة "الخليج" تفاصيل الانفجار الإرهابي الذي وقع بعد منتصف ليل أمس الأول، بالقرب من معهد الأورام، التابع لجامعة القاهرة، والذي يقع في منطقة قصر العيني وسط القاهرة.
أعمال ترميم معهد الأورام 2

وزيرة التضامن في رسالة للإرهابين: هتهدوا هنبني

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بدء أعمال ترميم وإصلاح معهد الأورام. وقالت الوزيرة فى منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «اسلمى يا بلادى.. بعد 10 ساعات فقط من حادث معهد الأورام كان رجال المقاولون العرب قد شرعوا فى الترميم والإصلاح». وأضافت الوزيرة: «عشرات العمال والمهندسين بستراتهم الصفراء معلقون على السقالات، بعد 8 ساعات كانت العيادات الخارجيه اشتغلت، وإحنا بنعاين كان فيه أطباء في العمليات، يعنى هتهدوا هنبنى.. هتجرحوا هنداوى.. هتقتلوا هناخد بالتار، والسن بالسن، واسلمي يا بلادى، وتسلم أيادى الأطباء والمهندسين والعمال».
حريق معهد الأورام

صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث معهد الأورام

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث انفجار معهد الأورام، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه بالمستشفى لمدة طويلة، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى. جاء ذلك خلال زيارتها مستشفى قصر العيني، للاطمئنان على المرضى مصابي حادث معهد الأورام، ةتفقد مستويات الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى،إذ وجّهت المسئولين بتوفير جميع سبل العناية الطبية حتى تماثل المصابين للشفاء.
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