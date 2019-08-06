تبرعات معهد الأورام.. من يُدير «الصرف والرقابة»؟

التبرعات تجاوزت الـ100 مليون جنيه فى 48 ساعة.. ورئيس معهد الأورام يكشف لـ«التحرير» مَن يراقب صرف التبرعات.. والخشت: ستصرف فى ترميم المبنى وعلاج المرضى

تحرير:باهر القاضى ومؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

تأكيدًا على رفض المجتمع للإرهاب شعبا وحكومة، انطلقت في الساعات الماضية سهام الخير، بالتبرع لمصلحة معهد الأورام، عقب الحادث الإرهابي، في مشهد جسد تلاحم الشعب مع الدولة في حربها على الإرهاب لاقتلاع جذوره. عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال أعلنوا فور اندلاع الحادث الذي خلف ضحايا أبرياء، تبرعهم لملصحة معهد الأورام، وأمام ذلك المشهد، تستعرض "التحرير" العديد من الأسئلة التى تدور فى أذهان المصريين، وأولها مَن المسئول عن إنفاق تلك التبرعات؟، ومَن الجهات التي تراقب صرفها؟ وكيف سيصرف معهد الأورام تلك الملايين؟

آليات الرقابة النائب البرلماني، محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان فى دورته الرابعة، كشف عن أن معهد الأورام من حقه قانونا أن يتلقى التبرعات سواء من الداخل أو الخارج، لكونه إحدى المؤسسات العلاجية الرسمية التي تقدم خدمات طبية ليل نهار لعلاج المرضى، مؤكدا أن ما تم الإعلان عنه من تبرعات

آليات الرقابة

النائب البرلماني، محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان فى دورته الرابعة، كشف عن أن معهد الأورام من حقه قانونا أن يتلقى التبرعات سواء من الداخل أو الخارج، لكونه إحدى المؤسسات العلاجية الرسمية التي تقدم خدمات طبية ليل نهار لعلاج المرضى، مؤكدا أن ما تم الإعلان عنه من تبرعات لمصلحة المعهد عقب الحادث الإرهابي الأليم، يتم وفقا للإطار القانونى المنظم لهذه المسالة.

اقرأ أيضا.. عيلتي اتحرقت قدام عيني.. خطوبة تحولت لمأتم أمام معهد الأورام



أبو حامد أوضح في تصريح لـ«التحرير»، أن معهد الأورام بقصر العينى تابع إلى جامعة القاهرة، وبالتالى يخضع لرقابة جامعة القاهرة وبالتبعية تخضع الأخيرة لرقابة المجلس الأعلى للجامعات، ومن ثم تخضع تلك التبرعات التى تم الإعلان عنها لمصلحة ترميم وإعادة إصلاح معهد الأورام، إلى رقابة البنك المركزى للمحاسبات، وللرقابة الإدارية، وكذلك لمجالس إدارات سواء معهد الأورام أو جامعة القاهرة، والجميع يخضع لرقابة الجهات المختصة، باعتبارها هيئة حكومية.

و"هناك لجان متخصصة بوزارة التضامن تشرف على تلك الأموال ابتداءً من التبرعات وصولا إلى الإنفاق، وذلك بتقارير رسمية"، هكذا يقول أبو حامد.

دور وزارة التضامن الرقابي

ووزارة التضامن، بحسب وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، هى التى تكون المسئول المباشر عن تلك التبرعات، بإخطارها تقارير رسمية من الجهة التى تتلقى تبرعات بشكل عام، حسب اللائحة الداخلية لكل جهة، تفيد تلك التقاير بكل مليم تم صرفه من أموال المتبرعين، والقطاعات التى تم الصرف بها، وهل تتماشى مع الهدف الذى تم من أجله تلقي التبرعات من عدمه أم لا؟

وعن وجود إجراءات معينة فيما يتعلق بتلقي الجمعيات والمؤسسات الخيرية للتبرعات، أشار أبو حامد إلى أنها تدور حول أن القانون الجديد للجمعيات ألزم كل جمعية أو مؤسسة بإجراءت قانونية صارمة فى حالة تلقي تبرعات سواء محليا أو دوليا.

وبحسب أبو حامد يدور أبرزها حول إخطار الجهة التى تتلقى التبرع عقب إيداع المبلغ فى أحد البنوك، وزارة التضامن خلال مدة لا تزيد على شهر، بقيمة المبلغ، والجهة التي تلقى منها المبلغ، وترد وزارة التضامن على إخطار تلك الجهة خلال ستين يوما بالموافقة أو الرفض، وخلال تلك المدة تطلع الوزارة على الإخطار لدراسة الموقف كاملا، من حيث المبلغ والجهة المتبرعة والغرض، وهل تلك الأمور تتماشى مع القانون والوائح من عدمها، وتصدر تقريرها بالموافقة أو الرفض، وإذا مرت مدة الـ60 يوما دون إصدار أى موافقة أو رفض، تعد موافقة ضمنية، ويحق للجمعية الخيرية أن تصرف ذلك المبلغ الموجود في البنك، وتخطر الوزارة بتقرير رسمي بأوجه الصرف.

مصير أموال المتبرعين



وعن آليات التعامل مع أموال المتبرعين لمصلحة معهد الأورام التى تجاوزت 100 مليون جنيه، بحسب ما هو متداول على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، قال الدكتور حاتم أبو القاسم عميد معهد الأورام: إن المعهد يتلقى التبرعات عبر حساب 777 من جميع النبوك المصرية من أجل إصلاح التلفيات التى لحقت بالمعهد عقب الانفجار الذي حدث خارجه أول من أمس وأدى إلى تهشم واجهته، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية ترميم المعهد وعودة العمل به بكامل طاقته عقب عيد الأضحى المبارك.

أما عن الرقابة بشأن أوجه الصرف، فقال أبو القاسم في تصريحات لـ"التحرير"، "إن أى تبرع يدخل إلى المعهد يتم كتابة تقرير عن أوجه صرفه، مؤكدا أن هناك جهات رقابية تقوم بالتفتيش على أموال التبرعات مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر.

أبو القاسم، أكد أن التبرعات التى تصل إلى المعهد يتم إنفاقها على التجهيزات الخاصة بالمعهد والفائض منها يتم توجيهه إلى علاج المرضى وتوفير الرعاية الكاملة لهم.





الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قال إنه سيتم استخدام أموال التبرعات التى تم تخصيصها لمعهد الأورام مؤخرا فى إعادة تأهيل المبنى الرئيسي والمباني الأخرى التي تهشمت واجهتها وغرفها الأمامية، فضلا عن تضرر أنظمة التكييف والمصاعد، بسبب الموجة الانفجارية الناتجة عن الحادث الإرهابي الذى وقع أمام المعهد.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن هذه الأموال ستسخدم فى الانتهاء من مشروع زيادة الطاقة الاستعيابية لمعهد الأورام 30% من خلال تأهيل المبنى الجنوبى للمعهد، مؤكدا أنه بدأ هذا المشروع بالفعل منذ ما يقرب من 8 أشهر، كأحد أكبر المشروعات التي تقوم بها الجامعة، إذ تم إنجاز ما يزيد على 25% من مشروع رفع الطاقة الاستعابية.

طرق التحصيل من البنوك

ولإيضاح كيفية طرق تحصيل البنوك لأموال المتبرعين، قال الخبير المصرفي خالد الغندور، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي سابقا: إن الإجراءات التي يحتاجها البنك لتلقي تبرعات لمصلحة إحدى المؤسسات، هي الورق القانوني الخاص بالمنشأة، والتأكد ما إذا كان لها سجل تجاري أو قرار وزاري أو قرار جمهوري، وعلى الجهة المنوط بها الحصول على التبرعات أن تقدم للبنك قرار إنشاء المؤسسة، بالإضافة إلى تقديم موافقة من وزارة التضامن على قبول تبرعات لهذه المؤسسة، وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات يفتح البنك الحساب مباشرة ويعطي للمؤسسة رقم الحساب ويبدأ الإعلان عنه".

الغندور أوضح لـ«التحرير»، أن معهد الأورام له حسابات في البنوك قائمة ويتم التبرع له بالفعل ويتلقى العديد من التبرعات باستمرار، ذلك عن طريق بعض الإعلانات، مشددا على أن كل ما يفعله المتبرع هو الذهاب إلى أحد البنوك ويسأل عن الحساب الخاص بمعهد الأورام ويسدد فيه التبرع للمعهد.



وبشأن مَن له الحق في صرف هذه التبرعات، علق الغندور قائلا: إن الأشخاص الذين لهم حق الصرف هم كل مَن له صفة قانونية، فكل مؤسسة تتلقى تبرعات تُحدد مديرها المالي ويكون له حق الصرف من البنوك، كما أن هناك رقابة مستمرة على هذه الحسابات من وزارة التضامن، بالإضافة إلى رقابة البنك نفسه عن طريق وحدات داخلية تعرف بوحدات الالتزام، التي تراجع بشكل يومي حركة إيداع وسحب كل الحسابات، ومن ضمن تلك الحسابات التبرعات، ويشرف عليها وحدة مركزية تابعة للبنك المركزي خاصة بمراقبة التبرعات فقط، منعا لتسرب تلك التبرعات لأية أغراض إرهابية.

وأما عن أوجه صرف تلك الأموال، قال الخبير المصرفى: ليس للبنك أى صلاحية فى ذلك، فهناك جهات أخرى مختصة بمتابعة الجهات الحكومية، مثل وزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات، فمعهد الأورام يتم مراقبته عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات.

وعن حدود تعاملات البنوك فيما يتعلق بأموال المتبرعين، أشار الغندور إلى أن هناك من يقوم بإدارة حساب المؤسسة أى يضع جزء من التبرعات كسحاب جار وجزء آخر يتم وضعه وديعة أو شهادات استثمار ويتم إضافة الفائدة على الودائع على الحساب الرئيسي للمؤسسة.