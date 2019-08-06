منها الدخان والصفير.. علامات خطيرة في المكابح

تعد هذه العلامات من أخطر الأمور التي يجب ملاحظتها في السيارة، وخاصة أن المكابح هي أهم القطع الحيوية التي قد توفر الأمان والسلامة للركاب والمارة على حد سواء

تحرير:محمود نبيل ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

مكابح

لا شك أن مكابح السيارات من أهم القطع الحيوية التي يمكن أن تتحكم في سلامة الركاب والمارة، وهو الأمر الذي يجب مراعاته أثناء القيادة، ومن ثم ملاحظة العديد من العلامات التي يمكن أن تكون بمثابة علامات خطيرة تشير إلى مشكلات في السيارة. وتعد ملاحظة هذه العلامات من أهم عوامل السلامة والأمان في السيارة، لا سيما أن العديد من العيوب يمكن أن تكون بمثابة إنذار شديد اللهجة وإشارة إلى أن السيارة تحتاج إلى تدخلات عاجلة وفورية لإنقاذ أصحابها أو المارة في الشوارع أثناء السير.

وفي هذا السياق، نستعرض بعض العلامات التي قد تكون خطيرة في المكابح، والتي يمكن أن تظهر أثناء السير بمختلف السرعات في الطرق. وسادات الفرامل تتسبب وسادات الفرامل المتآكلة في زيادة مسافة الكبح، وهو ما يعني أن السيارة قد تحتاج إلى مسافات أكبر لإيقاف العجلات بشكل تام، وهو الأمر الذي قد لا يكون مُسعفًا عند