سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إسرائيل تسمح ببناء 2300 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

تحرير:وكالات ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م
مستوطنات
مستوطنات
صادقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به حركة "السلام الآن" الإسرائيلية. وتشكل هذه الموافقة الأحدث في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السلطة، مطلع العام 2017. وقالت الحركة في بيان: إن "لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدة سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة"، حسب "فرانس برس".
وتابعت: "وافقت اللجنة على بناء 2430 وحدة سكنية منها 1280 موافقة نهائية و1150 موافقة أولية، كم تم منح 3 بؤر استيطانية في الضفة الغربية تراخيص تضفي عليها شرعية". كانت السلطات الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لبناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، في مقابل ترخيص
اقرأ المزيد
خالد نزار وزير الدفاع الجزائرى الاسبق

بتهمة التآمر.. أمر اعتقال لوزير الدفاع الجزائري

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أمر توقيف ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله، إضافة إلى شخص آخر. وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن القضاء العسكري في البليدة، أصدر مذكرة توقيف دولية ضد خالد نزار ونجله لطفي، وفريد حمدين. ووفقًا للصحيفة، فإن حمدين وهو رئيس شركة صيدلانية متهم بمحاولة التآمر على الجيش الوطني برفقة الجنرال نزار ونجله. وأثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح القضاء العسكري بأن حمدين هو الوسيط بين خالد نزار وسعيد بوتفليقة.
نيرمين-صفر (2)

الراقصة نرمين صفر مرشحة لرئاسة تونس: استجابة للجمهور

في الوقت الذي ينتظر الشارع التونسي انتهاء الانتخابات الرئاسية وتعيين رئيسا للبلاد من أجل استكمال خارطة طريق كان قد وضعها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، خرجت عبر نافذة الفن راقصة استعراضية لطالما أثارت جدلًا في البلد العربي، سعيا وراء الشهرة، لتعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة.. "نرمين صفر" فنانة استعراضية، لا تملك من "الحِنكة السياسية" ما يؤهلها لقيادة بلد بحجم تونس، فقد اشتهرت بأغاني وكليبات جريئة تضعها دائمًا محل نقد وسخرية، لإثارة الرأي العام، وهي من مواليد 1990 و تدعى "إيمان".
القبة الحديدية (1)

القبة الحديدية.. سرطان يفتك بالقوات الإسرائيلية

تحولت القبة الحديدية في إسرائيل من منظومة دفاعية إلى مرض ينهش في جسد الجنود الإسرائيليين، بعد الكشف عن إصابة 30 جنديا من جنود الاحتلال بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية، وفي الوقت الذي لم يرد بيان رسمي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموضوع، ذكر الصحفي آدم شافير والذي يعمل في القناة (13) الإسرائيلية، في تغريدة عبر "تويتر": حسب معلومات أولية، أصيب 30 جنديا بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية، وأضاف أن الجنود المصابين يطالبون بفحص فيما إذا كانت هناك علاقة بين خدمتهم في القبة الحديدية وإصابتهم بمرض السرطان.
انتخابات-تونس

انتخابات تونس.. 21 مرشحًا في السباق الرئاسي المبكر

لا تزال الانتخابات الرئاسية التونسية تستحوذ على المشهد العام، خصوصا بعد إقبال عدد من المرشحين لخوض السباق الرئاسي، في أعقاب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، والتي عجلت بإجراء الانتخابات، في حين ستعلن حركة النهضة، قرارها بشأن مرشحه، خصوصا بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية حسب المواعيد المقررة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 9 أغسطس الجاري. وتواصل الهيئة أيضًا تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل، بحسب "سكاي نيوز".
اقرأ المزيد من الأخبار
قوات الاحتلال - فلسطين

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، من بينهم 8 مواطنين من مدينة القدس المحتلة. وقال نادي الأسير، في بيان اليوم، إن 8 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في مدينة القدس، شملت رأس العمود، وسلوان، والعيسوية، ومخيم شعفاط، فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة جنين.. وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد اعتقلت بعد منتصف الليلة الماضية، القاصر جمال علي الغول من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تفرق مظاهرة مُنددة بهدم منازل في القدس

اشتبك عدد من الشباب والمتظاهرين الفلسطينيين مع القوات الإسرائيلية، أمس الجمعة، في قرية وادي حمص بموقع هدم المنازل في القدس الشرقية، بحسب فضائية "يورونيوز عربية". واقتحمت القوات الإسرائيلية، يوم الإثنين الماضي بأعداد كبيرة حي وادي الحمص لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بزعم قربها من الجدار الأمني في المنطقة، حيث تمركزت جرافات يرافقها مئات من عناصر الجيش والشرطة الإسرائيليين. وأفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل بدأت في هدم منازل فلسطينيين في بلدة صور باهر على مشارف القدس الشرقية.
اسماعيل-هنيه- زيارة وفد-حركة-حماس-إلى-ايران (2)

موقع عبري يكشف سبب زيارة وفد حركة حماس إلى إيران

كشف الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "ديبكا"، اليوم السبت، عن أن السبب الحقيقي في زيارة وفد حركة حماس إلى إيران، الأسبوع الماضي، بقيادة صالح العاروري، هو طلب الحركة تزويدهم بمنصات إطلاق الصواريخ من طراز "BM-21 Grad"، التي يصل مداها إلى 450 كيلومترا. ونقل الموقع عن مصادر خاصة، طلب حماس تزويدهم بهذه الصواريخ متوسطة المدى، وهي الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في مهاجمتهم أهدافًا في المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
قوات الاحتلال - فلسطين

البناء دون تراخيص.. ذريعة إسرائيل لهدم «الخليل»

"الهدم" سياسة تنتهجها إسرائيل منذ القدم للقضاء على كل ما هو فلسطيني في محاولات فاشلة لطمس الهوية، ورفع الاحتلال خلال الآونة الأخيرة من وتيرة هدم منازل المقدسيين. وعمدت إلى إجبار أصحاب المنازل على هدمها بأنفسهم، أو تحمل تكاليف الهدم من قبل جرافات الاحتلال، ومنذ احتلال الأراضي الفلسطينية في أعقاب نكسة 1967 وحتى عام 2015 قدرت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل أن إسرائيل دمرت ما يقرب من 50 ألف مبنى فلسطيني، وقد يتم الهدم لفرض قوانين ولوائح البناء التي يضعها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org