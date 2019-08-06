إسرائيل تسمح ببناء 2300 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

تحرير:وكالات ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م

مستوطنات

صادقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به حركة "السلام الآن" الإسرائيلية. وتشكل هذه الموافقة الأحدث في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السلطة، مطلع العام 2017. وقالت الحركة في بيان: إن "لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدة سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة"، حسب "فرانس برس".

وتابعت: "وافقت اللجنة على بناء 2430 وحدة سكنية منها 1280 موافقة نهائية و1150 موافقة أولية، كم تم منح 3 بؤر استيطانية في الضفة الغربية تراخيص تضفي عليها شرعية". كانت السلطات الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لبناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، في مقابل ترخيص