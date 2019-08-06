وفاة أديبة نوبل الأمريكية توني موريسون

تحرير:التحرير ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م

توني موريسون

توفيت الكاتبة والروائية الأمريكية توني موريسون الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما. وحصلت موريسون على جائزة نوبل للآداب عام 1993 عن مجمل أعمالها، لتصبح أول كاتبة أمريكية سوداء تفوز بالجائزة. وبالإضافة لـ"نوبل" فازت "موريسون" بالعديد من الجوائز العالمية لأعمالها الأدبية النادرة، ولها عدد من الروايات التي تحولت إلى أعمال سينمائية ناجحة فيما بعد، وترجمت أعمال إلى العديد من اللغات حول العالم من بينها اللغة العربية، وكشفت عائلتها، عن خبر الوفاة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء.

توني موريسون مولودة في أوهايو في 18 فبراير 1931، في عام 1949 التحقت موريسون بجامعة هاوارد وفي عام 1953 حصلت على بكلوريوس في الأدب الإنجليزي، وفي عام 1955 نالت شهادة الماجستير من جامعة كورنيل، وعملت في جامعة هاوارد. بدأت موريسون كتابة الروايات عندما كانت مشتركة مع مجموعة من الكتاب والشعراء في جامعة هاوارد