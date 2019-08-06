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وفاة أديبة نوبل الأمريكية توني موريسون

تحرير:التحرير ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م
توني موريسون
توني موريسون
توفيت الكاتبة والروائية الأمريكية توني موريسون الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما. وحصلت موريسون على جائزة نوبل للآداب عام 1993 عن مجمل أعمالها، لتصبح أول كاتبة أمريكية سوداء تفوز بالجائزة. وبالإضافة لـ"نوبل" فازت "موريسون" بالعديد من الجوائز العالمية لأعمالها الأدبية النادرة، ولها عدد من الروايات التي تحولت إلى أعمال سينمائية ناجحة فيما بعد، وترجمت أعمال إلى العديد من اللغات حول العالم من بينها اللغة العربية، وكشفت عائلتها، عن خبر الوفاة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء.
توني موريسون مولودة في أوهايو في 18 فبراير 1931، في عام 1949 التحقت موريسون بجامعة هاوارد وفي عام 1953 حصلت على بكلوريوس في الأدب الإنجليزي، وفي عام 1955 نالت شهادة الماجستير من جامعة كورنيل، وعملت في جامعة هاوارد. بدأت موريسون كتابة الروايات عندما كانت مشتركة مع مجموعة من الكتاب والشعراء في جامعة هاوارد
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لهذا السبب لم يكمل عبد الرحمن الأبنودي مذكراته

تشهد مؤسسة بتانة الثقافية، مساء الخميس المقبل، حفل توقيع ومناقشة كتاب "مذكرات عبد الرحمن الأبنودي.. طفولته وصباه" الصادر عن المؤسسة، للصحفي والكاتب إبراهيم عبد العزيز. ويتناول الكتاب، الواقع في 150 صفحة، أدق تفاصيل حياة الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي خلال فترة الطفولة والصبا، وفصولا من حياته التي وافق على الإفصاح عنها قبل رحيله عن عالمنا. يشارك فى المناقشة كل من الناقد الفنى والصحفى أيمن الحكيم، والناقد الأدبي شعبان يوسف، ويقدمها الكاتب الصحفى مصطفى عباد.
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منتدى حوار الثقافات يناقش «مواجهة خطاب الكراهية» غدا

ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، غدًا الإثنين، لقاء بعنوان "نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية- دور مؤسسات التعليم ومؤسسات الإعلام"، بالقاهرة، يشارك فيه نخبة من العلماء والمثقفين وأصحاب الرأي والفكر بمصر من القيادات الدينية، وأكاديميين وإعلاميين، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب.
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معرض كاريكاتير نجيب محفوظ في متحفه الأحد المقبل

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض كاريكاتير يحمل عنوان "نجيب محفوظ بريشة فنانى العالم"، وذلك بمتحف ومركز إبداع أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، الكائن بـ"تكية أبو الدهب" بجوار الجامع الأزهر. ويفتتح المعرض أبوابه أمام جمهور الزوار، فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 4 أغسطس، ويستمر حتى يوم السبت 20 أغسطس، وذلك استكمالا للفعاليات التي تقام احتفالا بافتتاح المتحف الذي طال انتظاره سنوات.
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زهران: وفاة والدة الفنانة هالة صدقي

صرح المخرج الكبير عمر زهران، بأن والدة الفنانة الكبيرة هالة صدقي، توفيت اليوم، موجها، في تصريحات صحفية، التعازي إلى الفنانة هالة صدقي في هذا الظرف الأليم.. ومن المقرر تشييع الجثمان، بعد قليل، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما لم يحدد موعد العزاء حتى الآن. وكان الفنان المخرج عمر زهران قد اشترك مع الفنانة هالة صدقي في مسلسل "بركة" في رمضان الماضي، والذي كان من بطولة الفنان عمرو سعد. تدور أحداث المسلسل حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشان في القاهرة، ثم يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ.
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أحمد الفيشاوي ينشر صورة مع والده:مع السلامة يا صديقي

أصعب ما قد يمر به الإنسان هو فقدان أحد والديه، والجميع شاهد كيف كان الفنان أحمد الفيشاوي في حالة صعبة خلال تشييع جثمان والده الفنان القدير فاروق الفيشاوي، ثم دفنه بعد ذلك في مقابر العائلة في سرس الليان بمحافظة المنوفية. ونشر أحمد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورًا تجمع بوالده الراحل، وعلق عليها قائلًا "مع السلامة يا صديقي"، في إشارة إلى قوة العلاقة بينهما، حيث كان يعتبره أباه وصديقه، وقد تفاعل متابعوه معه بشكل كبير، إذ حرصوا على تقديم التعازي في الفقيد، وطلب الرحمة له، داعين الله أن يصبره على مصابه.
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وفاة الفنانة فوزية عبدالعليم الشهيرة بـ«أم كلثوم»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر رحيل الفنانة فوزية عبدالعليم الشهيرة بـ"أم كلثوم"، والتي عرفها الجمهور في عدد محدود من الأعمال، لكنها مميزة، فكان حضورها يرسم البسمة على شفاه الجميع. وكشف أشرف ذكي، نقيب الممثلين، في تصريحات صحفية، أن الفقيدة توفت قبل 5 أيام. فوزية عبدالعليم ظهرت في بداية الألفية الجديدة، واشتركت في العديد من المسلسلات من بينها: مسلسل وكالة عطية، ومسلسل يوميات ونيس وأحفاده، كما شاركت في العديد من الأفلام من بينها: حرامية في كي جي 2، وجاءنا البيان التالي، وأفريكانو، والساحر، والرجل الأبيض المتوسط، وبحب السيما.
فاروق-الفيشاوي

شاهد رسالة فاروق الفيشاوي الأخيرة إلى الجمهور

نشرت الشركة المنتجة لمسرحية "الملك لير"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للفنان الراحل، فاروق الفيشاوي، وهو يوجه فيها رسالة إلى الجمهور. وظهر الفيشاوي في الفيديو بملابس أوروبية تعود إلى حقبة تاريخية قديمة، وهو الزي الخاص بالشخصية التي كان يقدمها في المسرحية. تعد هذه الرسالة هي الأخيرة للفقيد، الذي صدم محبيه اليوم بخبر وفاته، بعدما دخل في غيبوبة كبدية، ليرحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 67 عامًا، ومسيرة فنية حافلة.
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