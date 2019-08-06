ماذا تقدم سامسونج في مؤتمر جلاكسي Note 10؟

عشاق سامسونج على موقع مع إصدار النسخة الأحدث من هاتف جلاكسي Note، والتي تصدر تحت اسم Note 10 وفقًا للتسلسل الطبيعي لشركة سامسونج فهل يشهد تغييرات جذرية هذا العام؟

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

هاتف سامسونج

كثير من المهتمين بالأحداث التقنية والجديد في عالم الهواتف الذكية وملحقاتها، ينتظرون مؤتمر شركة سامسونج الكورية القادم والمقرر إقامته غدًا الأربعاء 7 أغسطس في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، والذي تستعد خلاله سامسونج للكشف عن أحدث سلاسل هواتفها الذكية، جالاكسي نوت 10 (Galaxy Note 10)، حيث ينعقد الحدث تحت عنوان “الكشف عن جالاكسي” (Galaxy Unpacked)، وفي التقرير التالي نسعى لاستعراض الأجهزة المتوقع أن تعلن عنها سامسونج خلال حدث هاتفها الذكي جالاكسي نوت 10.

هاتف "جالاكسي نوت 10" من المتوقع أن تعلن سامسونج عن إصدارين من هاتفها الجديد، وهما إصدارا “جالاكسي نوت 10" (Galaxy Note 10) و”جالاكسي نوت 10 بلس” (Galaxy Note 10 Plus)، بالإضافة إلى إصدار آخر يدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G. وكما كشفت التسريبات، فإن قياس شاشة "جالاكسي نوت 10”