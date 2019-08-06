ماذا تقدم سامسونج في مؤتمر جلاكسي Note 10؟

عشاق سامسونج على موقع مع إصدار النسخة الأحدث من هاتف جلاكسي Note، والتي تصدر تحت اسم Note 10 وفقًا للتسلسل الطبيعي لشركة سامسونج فهل يشهد تغييرات جذرية هذا العام؟
كثير من المهتمين بالأحداث التقنية والجديد في عالم الهواتف الذكية وملحقاتها، ينتظرون مؤتمر شركة سامسونج الكورية القادم والمقرر إقامته غدًا الأربعاء 7 أغسطس في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، والذي تستعد خلاله سامسونج للكشف عن أحدث سلاسل هواتفها الذكية، جالاكسي نوت 10 (Galaxy Note 10)، حيث ينعقد الحدث تحت عنوان “الكشف عن جالاكسي” (Galaxy Unpacked)، وفي التقرير التالي نسعى لاستعراض الأجهزة المتوقع أن تعلن عنها سامسونج خلال حدث هاتفها الذكي جالاكسي نوت 10.
هاتف "جالاكسي نوت 10"
من المتوقع أن تعلن سامسونج عن إصدارين من هاتفها الجديد، وهما إصدارا “جالاكسي نوت 10" (Galaxy Note 10) و”جالاكسي نوت 10 بلس” (Galaxy Note 10 Plus)، بالإضافة إلى إصدار آخر يدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G.
وكما كشفت التسريبات، فإن قياس شاشة "جالاكسي نوت 10”
هاتف "جالاكسي نوت 10"
من المتوقع أن تعلن سامسونج عن إصدارين من هاتفها الجديد، وهما إصدارا “جالاكسي نوت 10" (Galaxy Note 10) و”جالاكسي نوت 10 بلس” (Galaxy Note 10 Plus)، بالإضافة إلى إصدار آخر يدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G.
وكما كشفت التسريبات، فإن قياس شاشة "جالاكسي نوت 10” سيكون 6.3 بوصة، بينما ستكون شاشة “جالاكسي نوت 10 بلس” بقياس 6.8 بوصة، وتشير التقارير إلى تصميم “جالاكسي نوت 10” بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بما في ذلك الكاميرا ذات الزاوية العريضة 16 ميجابكسل، الموجودة في هواتف “جالاكسي إس 10” (Galaxy S10)، بالإضافة إلى كاميرا استشعار العمق (ToF).
وتقول التقارير إن هواتف “جالاكسي نوت 10” ستعمل بمعالج “سنابدراجون 855 بلس” (Snapdragon 855 Plus)، الذي أعلنت عنه “كوالكوم” (Qualcomm) قبل أسبوعين، لتصبح من أوائل الهواتف التي تدعم هذا المعالج.
وتدعم سلسلة هواتف سامسونج الجديدة، كما تشير التوقعات، الشحن فائق السرعة، كما يتوقع أن تصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي (رام) إلى 8 و12 جيجابايت، كما سيكون للهواتف قلم إلكتروني ملحق بها.
ولأول مرة ستطرح سامسونج هاتفا لها بدون مخرج للسماعات 3.5 مللي، هذا ما تشير له التكهنات، ولكن سامسونج ستضع وصلة السماعات 3.5 مللي داخل علبة الهاتف ليتم توصيلها بشكل يدوي داخل مكان مخرج الشحن.
ساعة "جالاكسي ووتش أكتيف 2"
أطلقت سامسونج إصدارها الأول من الساعة الذكية “جالاكسي ووتش أكتيف” من 6 أشهر تقريبا، وهي الآن جاهزة، كما تقول التوقعات، للإعلان عن الإصدار الثاني من الساعة الذكية، جالاكسي ووتش أكتيف 2، التي يقال أنها ستصدر في مقاسين، 40 و44 ملليمتر، مع دعمها لتقنية الاتصالات (LTE)، التي تسمح بترك الهاتف في المنزل عند الابتعاد بالساعة عنه، كما في حالات التريض الصباحي مثلا.
هاتف سامسونج القابل للطي "جالاكسي فولد"
هاتف Galaxy Fold الذي يعد أول هاتف قابل للانحناء تنتجه سامسونج، تم الكشف عنه في فبراير الماضي، وكان محددا إطلاقه بالأسواق منتصف العام الجاري، ولكن تم تأجيل طرح الهاتف بالأسواق بعد اكتشاف مشاكل تقنية في الشاشة خلال فترة التجارب النهائية، ولكن سامسونج وعدت مستخدميها أن يتم طرح الهاتف بالأسواق في سبتمبر المقبل بعد أن تم تحديثه وتطويره، لذلك فنحن ننتظر مؤتمر الأربعاء المقبل من أجل التعرف على اليوم الرسمي لطرح الهاتف وكذلك سعره الرسمي.
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إصدار جديد من "جالاكسي هوم"
من المتوقع أيضا أن تعلن سامسونج عن إصدار جديد من مكبر الصوت المنزلي الذكي “جالاكسي هوم” (Galaxy Home)، الذي يتضمن مساعد سامسونج الذكي “بيكسبي” (Bixby).
وكانت سامسونج قد أعلنت، خلال مؤتمر العام الماضي، عن الإصدار الأول من “جالاكسي هوم”، وتقول التقارير إنه في حالة عدم وجود إصدار جديد منه، فسوف تقوم سامسونج بالإعلان عن مزايا جديدة للإصدار الأصلي.
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