السيسي يوجه الحكومة بتسخير إمكانات مصر لمصلحة إفريقيا

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م

الرئيس السيسي في اجتماع الحكومة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتسخير إمكانات مصرية لمصلحة إفريقيا والانخراط بفعالية في صياغة وتطوير آليات العمل الإفريقي المشترك، تحقيقا للمصلحة المشتركة لجميع الدول في القارة السمراء، فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، وبخاصةً الملفات التنموية والخدمية وملفات صون السلم والأمن في أفريقيا. كما طالب الرئيس السيسي الحكومة بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية ومد جسور التواصل الحضاري مع جميع شعوبها.

كما تناول الاجتماع الخطوات التي تمت لتطبيق خطة مصرية للاتحاد الإفريقى، بما تحمله من أولويات وأهداف، لا سيما فى مجال التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، ومن خلال دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ فى مايو الماضى، وإطلاق المنطقة التجارية الحرة رسميًا خلال القمة الاستثنائية الإفريقية