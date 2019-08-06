خالد قمر يمدد تعاقده مع الاتحاد السكندري

تحرير:هاني العوضي ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

خالد قمر

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد التعاقد مع خالد قمر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم وهدافه في الموسم الماضي لمدة موسم إضافى مع النادي السكندري، حيث ينتهي عقد اللاعب مع زعيم الثغر بنهاية الموسم المقبل 2019-2020. ووافق خالد قمر على تجديد تعاقده مع نادي الاتحاد السكندري عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى، وحازم الرجال أمين الصندوق، وتم الاتفاق فيها على كل تفاصيل تمديد التعاقد والذى ينتهى بنهاية موسم 2020-2021.

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية والمؤثرة من نجوم الفريق بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني، لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة. واختتم فريق الاتحاد السكندري مسابقة الدوري الممتاز في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة، كما تمكن