هواتف realme تقفز للمرتبة السابعة في مصر بحصة 2.7%
تأسست شركة realme (ريل مي) منذ عام فقط، وقد حصلت على لقب أسرع علامة تجارية للهواتف المحمولة لتصبح من أفضل 10 علامات تجارية على مستوى العالم
تحرير:أحمد البرماوي
٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م
هواتف ريل مي
أعلنت Counterpoint، المؤسسة الدولية للتحليل الرسمي، مؤخرًا عن تقرير شحن الهواتف المحمول للربع الثاني 2019، وفقًا للتقرير، فإن العلامة التجارية الناشئة realme قد قدمت أداء ملحوظًا، وهذا بعد عام واحد فقط من إطلاقها، حيث سرعان ما أصبحت العلامة التجارية واحدة من أفضل 10 شركات مصنعة للهواتف المحمولة في العالم، جنبا إلى جنب مع شركات Samsung وHuawei وApple.
في الربع الثاني من عام 2019، سجلت شركة realme نحو 4.7 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 848% سنويًّا؛ مما يجعلها أسرع علامة تجارية للهواتف المحمولة نمواً في العالم.
وأصدرت GFK مصر تقريرًا عن شهر يونيو 2019، حيث احتلت شركة realme المرتبة السابعة محليًّا بحصة سوقية بلغت 2.7%.
يعد السوق المصري أحد أقوى الأسواق وأكثرها تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى الرغم من أن المنافسة شرسة، إلا أن شركة realme استطاعت أن تثبت أقدامها وتحقق نجاحات مبهرة.
وبدأت رحلة
وأصدرت GFK مصر تقريرًا عن شهر يونيو 2019، حيث احتلت شركة realme المرتبة السابعة محليًّا بحصة سوقية بلغت 2.7%.
يعد السوق المصري أحد أقوى الأسواق وأكثرها تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى الرغم من أن المنافسة شرسة، إلا أن شركة realme استطاعت أن تثبت أقدامها وتحقق نجاحات مبهرة.
وبدأت رحلة realme في مصر في يناير 2019 بإطلاق هاتفي realme C1 وrealme 2Pro، حيث حقق الأخير مبيعات بلغت 8.5 مليون جنيه في 80 دقيقة فقط على موقع جوميا.
في أبريل 2019، أطلقت شركة realme بكل جرأة الهاتف الذكي realme 3 واكتسبت أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم بحلول شهر يوليو، لتصبح أولى شركات الهواتف الذكية الناشئة في الهند، وربما الحصول على رقم 10 ملايين مستخدم لشركة ناشئة في عام واحد هو أمر صعب المنال، ومن المتوقع أن يستمر العدد في الزيادة مع الاستمرار في التوسع والنمو.
وفي يونيو 2019، أطلقت شركة realme أحدث ابتكاراتها وأطلقت إصداريها realme 3Pro و.realme C2.
ومع اقتراب بداية العام الثاني عالميًّا ونهاية العام الأول في مصر، تمكنت شركة realme من تأمين وحجز مكانة للشركة على عرش سوق الهواتف الذكية.
ويرتبط التطور السريع لشركة realme ارتباطًا وثيقًا بفهمها الدقيق لسوق المستهلكين الشباب واحتياجاتهم، وهذا ما استندت عليه الشركة في البحث والتطوير لخلق التوازن بين احتياجات المستخدمين وتطلعاتهم.
حيث اعتمدت realme على التكنولوجيا المتطورة مع فلسفة Dare-to-Leap التي أصبحت مثالا للأداء والتصميم الرائع بسعر مناسب؛ مما يوفر المزيد من التجارب القوية والجريئة للمستهلكين الشباب من خلال الاستفادة القصوى بشكل أساسي من التجارة الإلكترونية وأنماط القنوات القصيرة التي تتيح المزيد من الاستفادة للمستهلكين، حيث تضمن realme للمزيد من الشباب الحصول على راحة البال التي توفرها معادلة التكنولوجيا والتصميم.
وقال Sky Li، المدير التنفيذي ومؤسس:realme "كانت نية realme في البداية هي خلق منتجات ذات مجموعة كاملة من التجارب الجديدة والفريدة للشباب، ولقد بنينا مفهوم Dare to Leap استنادًا إلى تلك المهمة ونأمل في تزويد المستهلكين الشباب بمنتجات أكثر إثارة ضمن نطاق الأسعار نفسه بحيث تتجاوز توقعاتهم، سواء على مستوى التصميم أو الأداء أو الجودة".
بذل جهد كبير من أجل الترتيب الشامل رفيع المستوى:
حتى الآن، دخلت realme بنجاح إلى أكثر من 20 سوقا حول العالم من بينها الصين وأوروبا والهند وجنوب شرق آسيا وروسيا، وحققت مبيعات قياسية عدة مرات في العديد من الأسواق وأصبحت واحدة من أفضل 5 علامات تجارية في الهند لثلاثة أرباع متتالية، وفي السوق المصري، قامت realme بعمل أفضل 10 مخططات في مبيعات الهواتف الذكية في فئة السعر 2000 و3000 و4000 جنيه.
ولإظهار الشكر والامتنان للدعم المستمر من العملاء حول العالم، تتعهد شركة realme بمواصلة تحقيق خطوات قوية لتقديم منتجات أكثر إثارة ومفاجئة للمستهلكين بما في ذلك الإصدار المستقبلي لهاتف بكاميرا جديد مزود بـ64 ميجا بكسل وجهاز رائد متطور مجهز بمعالج 855Snapdragon.
كعلامة تجارية صغيرة تجرؤ على القفز، ستظل شركة realme تستكشف باستمرار المزيد من الإمكانات لتطوير وابتكار تصاميم أنيقة وجمالية عالية الجودة، بالإضافة إلى السعي بنشاط إلى تطبيق أحدث التكنولوجيا المتقدمة لمحاولة استيعاب الابتكار والإبداع المستقبلي واكتساب القدرة التنافسية على الصعيد العالمي، كما تتعهد بالاستمرار في تطوير أداء المنتج وتصميمه لتوفير تجربة حقيقية للمستخدمين.