هواتف realme تقفز للمرتبة السابعة في مصر بحصة 2.7%

تأسست شركة realme (ريل مي) منذ عام فقط، وقد حصلت على لقب أسرع علامة تجارية للهواتف المحمولة لتصبح من أفضل 10 علامات تجارية على مستوى العالم

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م

هواتف ريل مي

أعلنت Counterpoint، المؤسسة الدولية للتحليل الرسمي، مؤخرًا عن تقرير شحن الهواتف المحمول للربع الثاني 2019، وفقًا للتقرير، فإن العلامة التجارية الناشئة realme قد قدمت أداء ملحوظًا، وهذا بعد عام واحد فقط من إطلاقها، حيث سرعان ما أصبحت العلامة التجارية واحدة من أفضل 10 شركات مصنعة للهواتف المحمولة في العالم، جنبا إلى جنب مع شركات Samsung وHuawei وApple. في الربع الثاني من عام 2019، سجلت شركة realme نحو 4.7 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 848% سنويًّا؛ مما يجعلها أسرع علامة تجارية للهواتف المحمولة نمواً في العالم.

وأصدرت GFK مصر تقريرًا عن شهر يونيو 2019، حيث احتلت شركة realme المرتبة السابعة محليًّا بحصة سوقية بلغت 2.7%. يعد السوق المصري أحد أقوى الأسواق وأكثرها تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى الرغم من أن المنافسة شرسة، إلا أن شركة realme استطاعت أن تثبت أقدامها وتحقق نجاحات مبهرة. وبدأت رحلة