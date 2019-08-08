صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

تنظيم ضغط الدم.. ما فوائد عصير الكريز؟

فيما يتعلق بالوقاية من السرطان، فمضادات الأكسدة التي توجد في عصير الكريز تعتبر مهمة للغاية، حيث تظل فاعليتها لمدة 12 ساعة في الدم، إذ عليك بإدراجه في نظامك الغذائي
تحرير:إسراء سليمان ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
فوائد عصير الكريز
فوائد عصير الكريز
التورتة والحلويات بشكل عام من مظاهر الاحتفال بمناسبة ما، ومن المؤكد أنك لاحظت المكونات التي توجد أعلى التورتة، ستجدها متمثلة في الفواكه الطبيعية، والكريز أيضًا من الأساسيات، يتميز الكريز بالعديد من الفوائد الصحية التي لا يعرفها العديد من الأشخاص، مثل تعزيز صحة العظام، ومسكن رائع للألم ومضاد للالتهابات، وبناء على ذلك سيتمتع عصير الكريز بفوائد عديدة أيضًا، مثل الوقاية من الأرق، وعلاج التهاب المفاصل، والوقاية من مرض السكري، وذلك حسبما ذكر موقع "organicfacts".
يمد عصير الكريز الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين (E، A، C)، كما أنه غني بالكربوهيدرات والألياف الغذائية والبروتين والدهون الصحية، إضافة إلى المغنسيوم والبوتاسيوم والكبريت، ومن أهم المكونات التي يحتوي عليها عصير الكريز: مضادات الأكسدة التي تحميك من الاتهابات والتعزيز من الجهاز المناعي،
اقرأ المزيد
الإفراط-في-تناول-اللحم

للاحتفال بعيد صحي.. لا تفرط في تناول اللحوم

بدأ الآن العد التنازلي لقدوم عيد الأضحي، تستعد الدول الإسلامية والعربية احتفالًا وترحيبا، لا تختلف مظاهر الاحتفال كثيرًا عن عيد الفطر المبارك، ولكن قد تختلف أنواع الطعام المقدمة، على سبيل المثال في عيد الفطر، الكحك والحلويات والمعمول من مظاهر الاحتفال الثابتة، أما في عيد الأضحي فتحتل المشويات واللحوم بجميع أنواعها والفتة مكانة كبيرة، خاصة بين الشعب المصري. على الجانب الآخر، كن حريصًا بشأن الإفراط في تناول اللحوم؛ لأنها من المؤكد ستجلب لك كثيرا من المشكلات الصحية التي لا حصر لها، نقلًا عن "www.rd.com".
لحوم-حمراء

تناول الدجاج بدلا من اللحم يقلل من سرطان الثدي

لكل من اللحوم الحمراء والبيضاء فوائد، ولكن تشير الأبحاث إلى أن استبدال الدجاج بلحوم البقر والضأن يمكن أن يقلل من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي، إذ فحصت دراسة المعهد القومي للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية الوجبات الغذائية لآلاف النساء وتتبعتها لمدة 8 سنوات. وأظهرت نتائج الدراسة أن اللاتي تناولن اللحوم الحمراء بشكل كبير عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة الربع من هؤلاء اللاتي تناولن أقل كمية ممكنة، في حين وجد الباحثون أن النساء اللاتي تناولن الدجاج والديك الرومي والبط، كُنَّ أقل عرضة بنسبة 15% للإصابة بالمرض.
اللحوم والكوليسترل

كيف تحافظ على نسبة الكوليسترول في عيد الأضحى؟

يقترب عيد الأضحى، وبدأت رائحة الشوارع تفوح بالخرفان والأضحيات المختلفة التي يستعد الجميع لذبحها، فهو "عيد اللحمة" الذي تعمّ فيه البهجة بالذبح وتناول اللحوم بطرق مختلفة، بالإضافة إلى التجمع العائلي والتقاء الأصدقاء، فخلال الـ4 أيام نتناول اللحوم، سواء المشوية أو المسلوقة أو حتى المفرومة. وعلى الرغم من فرحتك بهذا العيد، فإن هناك بعض الأمور التي عليك الحذر منها حتى لا تصاب بمشكلات صحية، خاصة إذا كان لديك الكوليسترول مرتفعا؛ لذا تعرف على بعض النصائح وفقا لما ذكره موقع Global Village Space.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org