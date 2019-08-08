تنظيم ضغط الدم.. ما فوائد عصير الكريز؟

فيما يتعلق بالوقاية من السرطان، فمضادات الأكسدة التي توجد في عصير الكريز تعتبر مهمة للغاية، حيث تظل فاعليتها لمدة 12 ساعة في الدم، إذ عليك بإدراجه في نظامك الغذائي
التورتة والحلويات بشكل عام من مظاهر الاحتفال بمناسبة ما، ومن المؤكد أنك لاحظت المكونات التي توجد أعلى التورتة، ستجدها متمثلة في الفواكه الطبيعية، والكريز أيضًا من الأساسيات، يتميز الكريز بالعديد من الفوائد الصحية التي لا يعرفها العديد من الأشخاص، مثل تعزيز صحة العظام، ومسكن رائع للألم ومضاد للالتهابات، وبناء على ذلك سيتمتع عصير الكريز بفوائد عديدة أيضًا، مثل الوقاية من الأرق، وعلاج التهاب المفاصل، والوقاية من مرض السكري، وذلك حسبما ذكر موقع "organicfacts".
يمد عصير الكريز الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين (E، A، C)، كما أنه غني بالكربوهيدرات والألياف الغذائية والبروتين والدهون الصحية، إضافة إلى المغنسيوم والبوتاسيوم والكبريت، ومن أهم المكونات التي يحتوي عليها عصير الكريز: مضادات الأكسدة التي تحميك من الاتهابات والتعزيز من الجهاز المناعي،
يمد عصير الكريز الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين (E، A، C)، كما أنه غني بالكربوهيدرات والألياف الغذائية والبروتين والدهون الصحية، إضافة إلى المغنسيوم والبوتاسيوم والكبريت، ومن أهم المكونات التي يحتوي عليها عصير الكريز: مضادات الأكسدة التي تحميك من الاتهابات والتعزيز من الجهاز المناعي، كما أن هذا العصير السحري غني بالكالسيوم والحديد والمغنسيوم وأحماض أوميجا3 وأميجا6 الدهنية، ولكن بكميات قليلة.
ما يلي بعض من الفوائد الهامة التي يقدمها لك عصير الكريز:
1- تنظيم ضغط الدم
من أهم العناصر التي توجد في عصير الكريز "كيرسيتين"، حيث يعد مضادا قويا للأكسدة ويعمل على التقليل من الإجهاد التأكسدي في أجزاء مختلفة من الجسم، خاصة القلب والأوعية الدموية، كما أن هذا العنصر مرتبط بالتقليل من معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، وضغط الدم أيضًا، فجميعها تقلل من الضغط على القلب، وتساعد في الوقاية من حالات مرضية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين.
2- الحماية من السرطان
فيما يتعلق بالوقاية من السرطان، فمضادات الأكسدة التي توجد في عصير الكريز تعتبر مهمة للغاية، حيث تظل فاعليتها لمدة 12 ساعة في الدم، ومن خلال دراسة نشرت في 2003، ثبت أن الأنثوسيانين والسيانيدين يساعدان بشكل كبير في تقليل خطورة الإصابة بسرطان القولون.
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3- فقدان الوزن
إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، فأحد الاستراتيجيات الفعالة للتحسين من عملية الأيض، هي المكونات الفعالة التي توجد في عصير الكريز، فأفادت بعض التقارير التي نشرت في the Journal of Medicinal Food أن استهلاكه يقلل من تراكم الدهون في البطن، والتقليل من معدلات الكوليسترول والتعزيز من الدورة الدموية، والوقاية من مرض السكري.
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4- التعزيز من نمو العضلات
ولأنه يتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، فيعتبر هذا العصير خيارا جيدا لمن يعانون من إصابة في العضلات، كما يحظى بشعبية كمشروب بعد التمرين لنفس الأسباب.
5- التعزيز من المناعة
بسبب مضادات الأكسدة، يساعد عصير الكريز في الوقاية من العدوى من خلال التعزيز من مناعة الجسم بشكل عام.
6- الوقاية من مرض السكري
يرتبط كيرسيتين الموجود في عصير الكريز بالتقليل من مرض السكري من النوع الثاني، كما أنه يساعد في التنظيم من معدلات الأنسولين والسكر في الدم، وذلك ليس مهما فقط من أجل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، ولكن مهم أيضًا لمرضى السكري للتمكن من إدارة معدلات السكر في الدم.
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7- التحسين من وظائف المخ
أفادت بعض التقارير أن عصير الكريز يقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى اضطرابات معرفية ومرض التنكسي العصبي، فالمعدلات العالية للكيرسيتين والأنثوسيانين مسئولة بشكل كبير عن التعزيز من وظائف المخ.
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