تنظيم ضغط الدم.. ما فوائد عصير الكريز؟

فيما يتعلق بالوقاية من السرطان، فمضادات الأكسدة التي توجد في عصير الكريز تعتبر مهمة للغاية، حيث تظل فاعليتها لمدة 12 ساعة في الدم، إذ عليك بإدراجه في نظامك الغذائي

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

فوائد عصير الكريز

التورتة والحلويات بشكل عام من مظاهر الاحتفال بمناسبة ما، ومن المؤكد أنك لاحظت المكونات التي توجد أعلى التورتة، ستجدها متمثلة في الفواكه الطبيعية، والكريز أيضًا من الأساسيات، يتميز الكريز بالعديد من الفوائد الصحية التي لا يعرفها العديد من الأشخاص، مثل تعزيز صحة العظام، ومسكن رائع للألم ومضاد للالتهابات، وبناء على ذلك سيتمتع عصير الكريز بفوائد عديدة أيضًا، مثل الوقاية من الأرق، وعلاج التهاب المفاصل، والوقاية من مرض السكري، وذلك حسبما ذكر موقع "organicfacts".

يمد عصير الكريز الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين (E، A، C)، كما أنه غني بالكربوهيدرات والألياف الغذائية والبروتين والدهون الصحية، إضافة إلى المغنسيوم والبوتاسيوم والكبريت، ومن أهم المكونات التي يحتوي عليها عصير الكريز: مضادات الأكسدة التي تحميك من الاتهابات والتعزيز من الجهاز المناعي،